https://sputnik-georgia.ru/20211209/ombudsmen-neobkhodimo-izuchit-psikhicheskoe-sostoyanie-saakashvili-262737186.html

Омбудсмен: необходимо изучить психическое состояние Саакашвили

Омбудсмен: необходимо изучить психическое состояние Саакашвили

Консилиум врачей, созванный Народным защитником Грузии, посетит Горийский военный госпиталь в ближайшие дни 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T20:10+0400

2021-12-09T20:10+0400

2021-12-09T20:18+0400

новости

грузия

народный защитник грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Консилиум врачей, созванный Народным защитником Грузии, изучит оптимальность дозировки психотропных препаратов, назначенных экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а также его психическое здоровье. Об этом заявила омбудсмен Нино Ломджария журналистам.На днях руководитель реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что Михаилу Саакашвили как в тюрьме, так и тюремной больнице вводили психотропные препараты, неадекватное употребление которых расценивается как фармакологическая пытка. Врач пообещала, что эксперты ее организации подготовят еще один отчет по состоянию и лечению Саакашвили и направят его в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Суд отказал адвокатам Саакашвили - экс-президенту придется обходиться без телефона>>В свою очередь, лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили заявила, что психотропные препараты экс-президенту были назначены из-за проблем со сном, начавшихся еще до попадания в тюрьму и начала голодовки."На ближайшие дни запланирован визит нашего консилиума в Горийский военный госпиталь. Мы добавим специалистов из других областей, потому что проблемы выявлены, в том числе, предположительно, в области психического здоровья", - сказала Ломджария.По ее словам, консилиум на месте побеседует с врачами и оценит ход лечения Саакашвили."В последний раз мы побывали у него (Саакашвили) 23 ноября и обнародовали отчет. Наш консилиум не выявил ничего тревожного в назначенном лечении, и мы сочли его адекватным. Однако позже об этом обстоятельстве заговорили другие эксперты. Поэтому мы собираемся совершить еще один визит", - заявила омбудсмен.После 50-дневной голодовки экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет. Еще по трем уголовным делам Саакашвили пока не вынесен приговор.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/dekabrskie-tezisy-saakashvili-ili-chto-zadumal-eks-prezident-gruzii-262671326.html

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новости, грузия, народный защитник грузии, возвращение и арест саакашвили