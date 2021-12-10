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"Счастье – это сорваться в Грузию": Равшана Куркова отдыхает в Тбилиси
11:16 10.12.2021 (обновлено: 11:26 10.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Равшана Куркова перед премьерой фильма режиссера Нигины Сайфуллаевой "Верность"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Грузия так и манет Равшану – в эту страну актриса каждый раз возвращается с огромным удовольствием
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Российская актриса Равшана Куркова приехала в Грузию на отдых на несколько дней. Об этом артистка написала в Instagram.
Актриса поделилась колоритными снимками, где она гуляет по столице Грузии. А завершила серию фотографий Куркова картиной известной грузинской художницы Нино Чакветадзе, которую она, по собственным словам, себе купила.
"Счастье – это сорваться в Грузию на три дня, бродить по улочкам, налопаться вкусняшек, купить колечко и картину", – пишет Куркова.
Множество комплиментов под фотографиями собрала как актриса, так и Тбилиси. "Tbilisi❤️Обожаю! Он тебе очень идет", – написала российская журналистка Дарья Субботина.
"Кайф, тоже давно хотим туда", "Красота неземная ты", "Красиво все! И Равшана, и Тбилиси, и колечко, и картина", – пишут подписчики.
Стоит отметить, что Равшана Куркова не в первый раз посетила Грузию. Ранее она приезжала сюда в 2019 году и также щедро делилась фотографиями с отдыха.
Равшана Куркова – 41-летняя российская актриса театра и кино, получившая известность после участия в сериале "Барвиха". Также многим зрителям артистка полюбилась благодаря роли дворника Мавлюды из Узбекистана в сериале "А у нас во дворе". Кроме того, Равшана снималась в фильме грузинского режиссера Резо Гигинеишвили "Любвь с акцентом 2: без границ".
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