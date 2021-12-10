https://sputnik-georgia.ru/20211210/schaste---eto-sorvatsya-v-gruziyu-ravshana-kurkova-otdykhaet-v-tbilisi-262747748.html

"Счастье – это сорваться в Грузию": Равшана Куркова отдыхает в Тбилиси

"Счастье – это сорваться в Грузию": Равшана Куркова отдыхает в Тбилиси

Грузия так и манет Равшану – в эту страну актриса каждый раз возвращается с огромным удовольствием 10.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Российская актриса Равшана Куркова приехала в Грузию на отдых на несколько дней. Об этом артистка написала в Instagram.Актриса поделилась колоритными снимками, где она гуляет по столице Грузии. А завершила серию фотографий Куркова картиной известной грузинской художницы Нино Чакветадзе, которую она, по собственным словам, себе купила."Счастье – это сорваться в Грузию на три дня, бродить по улочкам, налопаться вкусняшек, купить колечко и картину", – пишет Куркова.Множество комплиментов под фотографиями собрала как актриса, так и Тбилиси. "Tbilisi❤️Обожаю! Он тебе очень идет", – написала российская журналистка Дарья Субботина."Кайф, тоже давно хотим туда", "Красота неземная ты", "Красиво все! И Равшана, и Тбилиси, и колечко, и картина", – пишут подписчики.Стоит отметить, что Равшана Куркова не в первый раз посетила Грузию. Ранее она приезжала сюда в 2019 году и также щедро делилась фотографиями с отдыха.Равшана Куркова – 41-летняя российская актриса театра и кино, получившая известность после участия в сериале "Барвиха". Также многим зрителям артистка полюбилась благодаря роли дворника Мавлюды из Узбекистана в сериале "А у нас во дворе". Кроме того, Равшана снималась в фильме грузинского режиссера Резо Гигинеишвили "Любвь с акцентом 2: без границ".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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