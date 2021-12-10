https://sputnik-georgia.ru/20211210/tbilisskiy-festival-detskoy-knigi-vpervye-proydet-v-stolitse-gruzii---262627702.html

Тбилисский фестиваль детской книги впервые пройдет в столице Грузии

Тбилисский фестиваль детской книги впервые пройдет в столице Грузии

Изданию детско-юношеской литературы в стране нужна поддержка и больше мотивации, поскольку она формирует из подростков читателей, считают авторы проекта 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Первый Тбилисский фестиваль детской книги пройдет в столичном выставочном пространстве Expo Georgia 11-12 декабря, сообщается на сайте Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии. Мероприятие состоится в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги", реализуемого при финансовой поддержке мэрии Тбилиси, и в будущем будет носить ежегодный характер. Тбилиси оправдает статус креативного города ЮНЕСКО - Каладзе >>>"Издание детско-юношеской литературы – это величайшее дело, которому нужна поддержка и больше мотивации, – считает директор проекта Ниния Мацарашвили. – Именно этому служит и основание премии детской литературы "Накадули", победителя которой мы и выявим в ходе этого фестиваля". Важность фестиваля для подрастающего поколения отметила и директор Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии Тинатин Бериашвили. В фестивале примут участие издатели и распространители детской литературы Грузии. Они представят гостям мероприятия скидки на книги, а также предложат посетителям аксессуары, развивающие игры и другую тематическую продукцию.Кроме того, в программе фестиваля детей будут ждать уроки рисования, представление театра пальцев, чтение сказок, на большом экране пройдут показы анимационных фильмов. Все это будет происходить в третьем павильоне Expo Georgia. А во дворе выставочного зала заявлен концерт группы "Ара" и оркестра имени Отара Тактакишвили при тбилисской мэрии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, мэрия тбилиси, книги, фестиваль, грузинская литература