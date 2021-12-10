https://sputnik-georgia.ru/20211210/tbilisskiy-festival-detskoy-knigi-vpervye-proydet-v-stolitse-gruzii---262627702.html
Тбилисский фестиваль детской книги впервые пройдет в столице Грузии
Тбилисский фестиваль детской книги впервые пройдет в столице Грузии
Изданию детско-юношеской литературы в стране нужна поддержка и больше мотивации, поскольку она формирует из подростков читателей, считают авторы проекта 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T08:31+0400
2021-12-10T08:31+0400
2021-12-10T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Первый Тбилисский фестиваль детской книги пройдет в столичном выставочном пространстве Expo Georgia 11-12 декабря, сообщается на сайте Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии. Мероприятие состоится в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги", реализуемого при финансовой поддержке мэрии Тбилиси, и в будущем будет носить ежегодный характер. Тбилиси оправдает статус креативного города ЮНЕСКО - Каладзе >>>"Издание детско-юношеской литературы – это величайшее дело, которому нужна поддержка и больше мотивации, – считает директор проекта Ниния Мацарашвили. – Именно этому служит и основание премии детской литературы "Накадули", победителя которой мы и выявим в ходе этого фестиваля". Важность фестиваля для подрастающего поколения отметила и директор Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии Тинатин Бериашвили. В фестивале примут участие издатели и распространители детской литературы Грузии. Они представят гостям мероприятия скидки на книги, а также предложат посетителям аксессуары, развивающие игры и другую тематическую продукцию.Кроме того, в программе фестиваля детей будут ждать уроки рисования, представление театра пальцев, чтение сказок, на большом экране пройдут показы анимационных фильмов. Все это будет происходить в третьем павильоне Expo Georgia. А во дворе выставочного зала заявлен концерт группы "Ара" и оркестра имени Отара Тактакишвили при тбилисской мэрии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211125/luchshee-chego-u-menya-net-v-moskve-proshla-prezentatsiya-romana-anastasii-khatiashvili--262375462.html
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культура, новости, грузия, тбилиси, мэрия тбилиси, книги, фестиваль, грузинская литература
Тбилисский фестиваль детской книги впервые пройдет в столице Грузии
Изданию детско-юношеской литературы в стране нужна поддержка и больше мотивации, поскольку она формирует из подростков читателей, считают авторы проекта
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik.
Первый Тбилисский фестиваль детской книги пройдет в столичном выставочном пространстве Expo Georgia 11-12 декабря, сообщается на сайте
Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии.
Мероприятие состоится в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги", реализуемого при финансовой поддержке мэрии Тбилиси, и в будущем будет носить ежегодный характер.
"Издание детско-юношеской литературы – это величайшее дело, которому нужна поддержка и больше мотивации, – считает директор проекта Ниния Мацарашвили. – Именно этому служит и основание премии детской литературы "Накадули", победителя которой мы и выявим в ходе этого фестиваля".
Важность фестиваля для подрастающего поколения отметила и директор Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии Тинатин Бериашвили.
"Детская и юношеская литература заслуживает особенного содействия, поскольку формирует из подростков читателей. Я считаю, что основание фестиваля детской литературы с этой точки зрения способно серьезно повлиять на их дальнейшее развитие", – сказала Бериашвили.
В фестивале примут участие издатели и распространители детской литературы Грузии. Они представят гостям мероприятия скидки на книги, а также предложат посетителям аксессуары, развивающие игры и другую тематическую продукцию.
Кроме того, в программе фестиваля детей будут ждать уроки рисования, представление театра пальцев, чтение сказок, на большом экране пройдут показы анимационных фильмов. Все это будет происходить в третьем павильоне Expo Georgia. А во дворе выставочного зала заявлен концерт группы "Ара" и оркестра имени Отара Тактакишвили при тбилисской мэрии.
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