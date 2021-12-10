https://sputnik-georgia.ru/20211210/tikaradze-ostanetsya-v-minzdrave-do-kontsa-goda-262760724.html

Тикарадзе останется в Минздраве до конца года

Тикарадзе останется в Минздраве до конца года

Министр здравоохранения Грузии подала в отставку, но отработает на своем посту до конца декабря 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T16:15+0400

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екатерина тикарадзе

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Ушедшая в отставку глава Минздрава Екатерина Тикарадзе останется в ведомстве до конца года, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Тикарадзе, которая возглавляла министерство с 2019 года, заявила о своей отставке накануне вечером. Причины ухода министр не назвала, но сообщила, что остается в политсовете правящей партии "Грузинская мечта" и будет курировать сферу здравоохранения из партии.Почему глава Минздрава Грузии подала в отставку – мнения политиков расходятся>>"До конца года руководство Минздрава продолжает работать в обычном режиме, чтобы все запланированные мероприятия были завершены к концу года и переходный период прошел совершенно безболезненно как для сотрудников Минздрава, так и сотрудников текущих проектов и в целом для всей системы", - сказала Габуния.Екатерина Тикарадзе была назначена на должность министра вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Грузии 18 июня 2019 года. Ранее Тикарадзе возглавляла Сачхерскую районную больницу. До этого работала в одной из ведущих клиник Германии.До заявления об ее уходе с поста оппозиционные СМИ начали активно муссировали тему возможного конфликта между министром и главой правительства. Основанием для подобных утверждений стало то, что Тикарадзе раньше времени покинула заседание Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией, который возглавляет премьер Ираклий Гарибашвили. Противоречия, по мнению СМИ, были связаны со сроком действия ковид-паспортов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211210/kto-zaymet-kreslo-ministra-zdravookhraneniya-gruzii-262758276.html

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