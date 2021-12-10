https://sputnik-georgia.ru/20211210/v-dmanisi-izbrali-predsedatelya-sakrebulo--reshayuschim-okazalsya-golos-oppozitsionera-262759240.html
В Дманиси избрали председателя сакребуло – решающим оказался голос оппозиционера
В Дманиси избрали председателя сакребуло – решающим оказался голос оппозиционера
"Решающий голос", который в Дманиси искали несколько дней, нашелся и поставил точку в выборах председателя сакребуло 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T15:28+0400
2021-12-10T15:28+0400
2021-12-10T15:38+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Дманиси удалось избрать председателя сакребуло (районное собрание) – им стал представитель правящей партии "Грузинская мечта" Паата Кулиашвили.В зале присутствовали 15 депутатов от "Грузинской мечты" и один член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Рамиз Рамазанов. Все 16 депутатов поддержали кандидатуру Кулиашвили.Кто изменил принципам? - в сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя>>За поддержку кандидата от правящей партии Рамазанов, который до этого объявил об отмежевании от "Национального движения" и намерении стать независимым депутатом, был избран первым заместителем председателя сакребуло. Именно из-за Рамазанова сакребуло Болниси несколько дней не могло собраться. Депутата не могли найти несколько дней. Оппозиция и неправительственные организации утверждали, что его похитили спецслужбы и "обрабатывают" в пользу "Грузинской мечты", поскольку его голос был решающим при выборе председателя сакребуло. "Я был у знакомых. Не было никаких угроз, никакого давления. Я лично так решил", – заявил Рамазанов журналистам.На прошлой неделе заседание сакребуло Дманиси сорвалось из-за отсутствия кворума. На заседание присутствовали только 15 депутатов "Грузинской мечты", а для кворума, при бойкоте оппозиции, необходимо было присутствие 16 депутатов.По итогам выборов в органы местного самоуправления "Грузинская мечта" не смогла сформировать большинство в сакребуло Дманиси. У правящей партии и оппозиции по 15 мандатов, из них 13 – у "Национального движения", один – у партии "Прогресс и свобода", а один мандат – у независимого депутата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211210/popytka-2-sakrebulo-zugdidi-vnov-ostalsya-bez-predsedatelya-262754920.html
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политика, новости, грузия, сакребуло, дманиси
В Дманиси избрали председателя сакребуло – решающим оказался голос оппозиционера
15:28 10.12.2021 (обновлено: 15:38 10.12.2021)
"Решающий голос", который в Дманиси искали несколько дней, нашелся и поставил точку в выборах председателя сакребуло
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Дманиси удалось избрать председателя сакребуло (районное собрание) – им стал представитель правящей партии "Грузинская мечта" Паата Кулиашвили.
В зале присутствовали 15 депутатов от "Грузинской мечты" и один член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Рамиз Рамазанов. Все 16 депутатов поддержали кандидатуру Кулиашвили.
За поддержку кандидата от правящей партии Рамазанов, который до этого объявил об отмежевании от "Национального движения" и намерении стать независимым депутатом, был избран первым заместителем председателя сакребуло.
Именно из-за Рамазанова сакребуло Болниси несколько дней не могло собраться. Депутата не могли найти несколько дней. Оппозиция и неправительственные организации утверждали, что его похитили спецслужбы и "обрабатывают" в пользу "Грузинской мечты", поскольку его голос был решающим при выборе председателя сакребуло.
"Я был у знакомых. Не было никаких угроз, никакого давления. Я лично так решил", – заявил Рамазанов журналистам.
На прошлой неделе заседание сакребуло Дманиси сорвалось из-за отсутствия кворума. На заседание присутствовали только 15 депутатов "Грузинской мечты", а для кворума, при бойкоте оппозиции, необходимо было присутствие 16 депутатов.
По итогам выборов в органы местного самоуправления "Грузинская мечта" не смогла сформировать большинство в сакребуло Дманиси. У правящей партии и оппозиции по 15 мандатов, из них 13 – у "Национального движения", один – у партии "Прогресс и свобода", а один мандат – у независимого депутата.
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