https://sputnik-georgia.ru/20211210/v-dmanisi-izbrali-predsedatelya-sakrebulo--reshayuschim-okazalsya-golos-oppozitsionera-262759240.html

В Дманиси избрали председателя сакребуло – решающим оказался голос оппозиционера

В Дманиси избрали председателя сакребуло – решающим оказался голос оппозиционера

"Решающий голос", который в Дманиси искали несколько дней, нашелся и поставил точку в выборах председателя сакребуло 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T15:28+0400

2021-12-10T15:28+0400

2021-12-10T15:38+0400

политика

новости

грузия

сакребуло

дманиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259328712_0:48:3067:1773_1920x0_80_0_0_ae9dfbe77107a79bb8ac1f807d39316c.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Дманиси удалось избрать председателя сакребуло (районное собрание) – им стал представитель правящей партии "Грузинская мечта" Паата Кулиашвили.В зале присутствовали 15 депутатов от "Грузинской мечты" и один член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Рамиз Рамазанов. Все 16 депутатов поддержали кандидатуру Кулиашвили.Кто изменил принципам? - в сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя>>За поддержку кандидата от правящей партии Рамазанов, который до этого объявил об отмежевании от "Национального движения" и намерении стать независимым депутатом, был избран первым заместителем председателя сакребуло. Именно из-за Рамазанова сакребуло Болниси несколько дней не могло собраться. Депутата не могли найти несколько дней. Оппозиция и неправительственные организации утверждали, что его похитили спецслужбы и "обрабатывают" в пользу "Грузинской мечты", поскольку его голос был решающим при выборе председателя сакребуло. "Я был у знакомых. Не было никаких угроз, никакого давления. Я лично так решил", – заявил Рамазанов журналистам.На прошлой неделе заседание сакребуло Дманиси сорвалось из-за отсутствия кворума. На заседание присутствовали только 15 депутатов "Грузинской мечты", а для кворума, при бойкоте оппозиции, необходимо было присутствие 16 депутатов.По итогам выборов в органы местного самоуправления "Грузинская мечта" не смогла сформировать большинство в сакребуло Дманиси. У правящей партии и оппозиции по 15 мандатов, из них 13 – у "Национального движения", один – у партии "Прогресс и свобода", а один мандат – у независимого депутата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211210/popytka-2-sakrebulo-zugdidi-vnov-ostalsya-bez-predsedatelya-262754920.html

дманиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, сакребуло, дманиси