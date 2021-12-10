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https://sputnik-georgia.ru/20211210/v-dmanisi-izbrali-predsedatelya-sakrebulo--reshayuschim-okazalsya-golos-oppozitsionera-262759240.html
В Дманиси избрали председателя сакребуло – решающим оказался голос оппозиционера
В Дманиси избрали председателя сакребуло – решающим оказался голос оппозиционера
"Решающий голос", который в Дманиси искали несколько дней, нашелся и поставил точку в выборах председателя сакребуло 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T15:28+0400
2021-12-10T15:38+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Дманиси удалось избрать председателя сакребуло (районное собрание) – им стал представитель правящей партии "Грузинская мечта" Паата Кулиашвили.В зале присутствовали 15 депутатов от "Грузинской мечты" и один член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Рамиз Рамазанов. Все 16 депутатов поддержали кандидатуру Кулиашвили.Кто изменил принципам? - в сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя&gt;&gt;За поддержку кандидата от правящей партии Рамазанов, который до этого объявил об отмежевании от "Национального движения" и намерении стать независимым депутатом, был избран первым заместителем председателя сакребуло. Именно из-за Рамазанова сакребуло Болниси несколько дней не могло собраться. Депутата не могли найти несколько дней. Оппозиция и неправительственные организации утверждали, что его похитили спецслужбы и "обрабатывают" в пользу "Грузинской мечты", поскольку его голос был решающим при выборе председателя сакребуло. "Я был у знакомых. Не было никаких угроз, никакого давления. Я лично так решил", – заявил Рамазанов журналистам.На прошлой неделе заседание сакребуло Дманиси сорвалось из-за отсутствия кворума. На заседание присутствовали только 15 депутатов "Грузинской мечты", а для кворума, при бойкоте оппозиции, необходимо было присутствие 16 депутатов.По итогам выборов в органы местного самоуправления "Грузинская мечта" не смогла сформировать большинство в сакребуло Дманиси. У правящей партии и оппозиции по 15 мандатов, из них 13 – у "Национального движения", один – у партии "Прогресс и свобода", а один мандат – у независимого депутата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211210/popytka-2-sakrebulo-zugdidi-vnov-ostalsya-bez-predsedatelya-262754920.html
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политика, новости, грузия, сакребуло, дманиси

В Дманиси избрали председателя сакребуло – решающим оказался голос оппозиционера

15:28 10.12.2021 (обновлено: 15:38 10.12.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovПравящая партия "Грузинская мечта",. символика
Правящая партия Грузинская мечта,. символика - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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"Решающий голос", который в Дманиси искали несколько дней, нашелся и поставил точку в выборах председателя сакребуло
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Дманиси удалось избрать председателя сакребуло (районное собрание) – им стал представитель правящей партии "Грузинская мечта" Паата Кулиашвили.
В зале присутствовали 15 депутатов от "Грузинской мечты" и один член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Рамиз Рамазанов. Все 16 депутатов поддержали кандидатуру Кулиашвили.
Кто изменил принципам? - в сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя>>
За поддержку кандидата от правящей партии Рамазанов, который до этого объявил об отмежевании от "Национального движения" и намерении стать независимым депутатом, был избран первым заместителем председателя сакребуло.
Именно из-за Рамазанова сакребуло Болниси несколько дней не могло собраться. Депутата не могли найти несколько дней. Оппозиция и неправительственные организации утверждали, что его похитили спецслужбы и "обрабатывают" в пользу "Грузинской мечты", поскольку его голос был решающим при выборе председателя сакребуло.
Полиция выводит голодающих представителей оппозиции из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
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"Я был у знакомых. Не было никаких угроз, никакого давления. Я лично так решил", – заявил Рамазанов журналистам.
На прошлой неделе заседание сакребуло Дманиси сорвалось из-за отсутствия кворума. На заседание присутствовали только 15 депутатов "Грузинской мечты", а для кворума, при бойкоте оппозиции, необходимо было присутствие 16 депутатов.
По итогам выборов в органы местного самоуправления "Грузинская мечта" не смогла сформировать большинство в сакребуло Дманиси. У правящей партии и оппозиции по 15 мандатов, из них 13 – у "Национального движения", один – у партии "Прогресс и свобода", а один мандат – у независимого депутата.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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