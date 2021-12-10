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В "оппозиционном оазисе" Грузии вновь не смогли избрать главу сакребуло
В "оппозиционном оазисе" Грузии вновь не смогли избрать главу сакребуло
На этот раз представитель партии Гахария попросил своих коллег дать время для консультаций с партиями 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T18:31+0400
2021-12-10T18:31+0400
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георгий гахария
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Сакребуло (совещательный орган) района Цаленджиха (Западная Грузия), где ни одна партия не смогла получить большинство, все еще остается без председателя совещательного органа.Первое заседание и демарш оппозиции: как избирали главу совещательного органа Тбилиси&gt;&gt;Избрать главу сакребуло Цаленджиха не удалось и ранее, 3 декабря, когда состоялось первое заседание органа. Представили оппозиции от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" покинули заседание сразу после признания полномочий.На этот раз представитель партии Гахария - Георгий Кварацхелия, попросил своих коллег дать время для консультаций с партиями и перенести заседание на неделю.Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Теперь голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло будут решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная. Одним из таких является район Цаленджиха.Он добавил, что если в течение недели не удастся достичь соглашения по данному вопросу, то партия "Для Грузии" примет соответствующее решение.Накануне председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что готов поддержать кандидатов от партии Гахария на должности глав совещательных органов. Однако взамен он выдвинул свои условия – все ключевые позиции должны занять депутаты от оппозиции."Там, где председатель сакребуло будет оппозиционером и оппозиция представлена большинством голосов, все важные позиции, а не должности, должна занимать оппозиция", - заявил Мелия в эфире телеканала ТВ Пирвели.Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.Более того, представителям оппозиционных партий досталось большинство мест в сакребуло. В районное собрание, в котором 27 мест, прошли 11 представителей "Грузинской мечты", 11 - "Единого национального движения", трое – партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", один "Лело для Грузии" и один независимый депутат.Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванети. Находится на северо-западе Грузии, население - 23,3 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211122/novyy-mer-tsalendzhikha-obeschaet-sozdat-koalitsionnoe-pravitelstvo-v-svoem-munitsipalitete-262282439.html
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, ника мелия, георгий гахария, западная грузия

В "оппозиционном оазисе" Грузии вновь не смогли избрать главу сакребуло

18:31 10.12.2021
© Facebook / City Hall of Tsalenjikha MunicipalityЦаленджиха
Цаленджиха - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© Facebook / City Hall of Tsalenjikha Municipality
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На этот раз представитель партии Гахария попросил своих коллег дать время для консультаций с партиями
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Сакребуло (совещательный орган) района Цаленджиха (Западная Грузия), где ни одна партия не смогла получить большинство, все еще остается без председателя совещательного органа.
Первое заседание и демарш оппозиции: как избирали главу совещательного органа Тбилиси>>
Избрать главу сакребуло Цаленджиха не удалось и ранее, 3 декабря, когда состоялось первое заседание органа. Представили оппозиции от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" покинули заседание сразу после признания полномочий.
На этот раз представитель партии Гахария - Георгий Кварацхелия, попросил своих коллег дать время для консультаций с партиями и перенести заседание на неделю.
Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Теперь голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло будут решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная. Одним из таких является район Цаленджиха.

"Наша фракция "Цаленджиха для Грузии" не создает системную коалицию ни с одной партией, представленной в сакребуло. Мы считаем правильным, что избрание председателя сакребуло должно решиться путем соглашения и компромисса между представленными в сакребуло партиями. К сожалению, пока соглашение не достигнуто. Поэтому, просим перенести заседание на одну неделю", - заявил Кварацхелия журналистам.

Он добавил, что если в течение недели не удастся достичь соглашения по данному вопросу, то партия "Для Грузии" примет соответствующее решение.
Накануне председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что готов поддержать кандидатов от партии Гахария на должности глав совещательных органов. Однако взамен он выдвинул свои условия – все ключевые позиции должны занять депутаты от оппозиции.
"Там, где председатель сакребуло будет оппозиционером и оппозиция представлена большинством голосов, все важные позиции, а не должности, должна занимать оппозиция", - заявил Мелия в эфире телеканала ТВ Пирвели.
Георгий Харчилава - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Новый мэр Цаленджиха обещает создать коалиционное правительство в своем муниципалитете
22 ноября, 16:48
Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.
Более того, представителям оппозиционных партий досталось большинство мест в сакребуло. В районное собрание, в котором 27 мест, прошли 11 представителей "Грузинской мечты", 11 - "Единого национального движения", трое – партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", один "Лело для Грузии" и один независимый депутат.
Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванети. Находится на северо-западе Грузии, население - 23,3 тысячи человек.
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