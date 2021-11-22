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Новый мэр Цаленджиха обещает создать коалиционное правительство в своем муниципалитете

Новый мэр Цаленджиха обещает создать коалиционное правительство в своем муниципалитете

В сакребуло муниципалитета Цаленджиха большинство у оппозиции 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T16:48+0400

2021-11-22T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Новый мэр Цаленджихского района Георгий Харчилава, который с понедельника приступил к исполнению своих обязанностей, заявил о формировании коалиционного правительства в своем муниципалитете, об этом он сообщает в Facebook.Новый мэр Батуми готов к сотрудничеству с оппозицией>>Представитель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Харчилава стал мэром по итогам второго тура выборов в местные органы власти Грузии, которые прошли 30 октября. Харчилава получил поддержку 51,1% избирателей в Цаленджихском районе, а его конкурент - член правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Георгий Гулордава - 48,8% голосов.В понедельник Харчилава вместе со своим заместителем Тамар Белкания встретился со своим предшественником Бесиком Парцвания и обсудил организационные вопросы. По словам Харчилава, его команда четко видит развитие муниципалитета.Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер. Более того, оппозиция получила большинство мест в сакребуло. В районное собрание, в котором 27 мест, прошли 11 представителей "Грузинской мечты", 11 - "Единого национального движения", трое – партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", один - "Лело для Грузии" и один независимый депутат.Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванети. Находится на северо-западе Грузии, население - 23,3 тысячи человек.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/khorosho-organizovannye-no----ssha-otsenili-vybory-v-gruzii-261693978.html

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