https://sputnik-georgia.ru/20211210/zurabishvili-na-sammite-za-demokratiyu-obyazuyus-nachat-obschenatsionalnyy-dialog-v-gruzii-262769573.html

Зурабишвили на "Саммите за демократию": обязуюсь начать общенациональный диалог в Грузии

Зурабишвили на "Саммите за демократию": обязуюсь начать общенациональный диалог в Грузии

Зурабишвили заявила о необходимости преодолеть поляризацию, ненависть и раскол в Грузии 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T21:41+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления на американском "Саммите за демократию" заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе. Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И власти, и правящая партия "Грузинская мечта" в один голос говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция обвиняет власти в фальсификации выборов, бойкотирует работу парламента и систематически проводит акции протеста.Президент отметила важность выполнения взятых Грузией обязательств по осуществлению судебной и избирательной реформ, принятие новой Национальной стратегии в сфере прав человека, Национального плана действий по борьбе с насилием в отношении женщин и Национальной концепции расширения экономических прав и возможностей женщин."Однако выполнение этих обязательств, какими бы важными они ни были, будет недостаточно и несовершенно, если мы не найдем способ преодолеть поляризацию, ненависть и раскол, охватившие нашу страну", - сказала Зурабишвили.Заявление президента Грузии вселило надежду в мать Саакашвили>>По ее словам, она даст старт общенациональному диалогу с участием всего сообщества, чтобы достичь общего понимания новейшей истории, преодолеть боль и двигаться вперед.Зурабишвили подчеркнула, что Грузия должна продолжить следовать выбранному 30 лет назад пути, который сделал ее надежным партнером НАТО и ассоциированным партнером ЕС.США пригласили на свой "Саммит за демократию" 110 стран, в числе которых нет России и Китая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и его западные партнеры сколачивают ситуативные коалиции ограниченного состава и наделяют их правом говорить от лица всего мирового сообщества.МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил, что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/salome-zurabishvili-nazvala-izbranie-novykh-chlenov-vysshego-soveta-yustitsii-neponyatnym-shagom-261779655.html

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