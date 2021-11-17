Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211117/zayavlenie-prezidenta-gruzii-vselilo-nadezhdu-v-mat-saakashvili-262162368.html
Заявление президента Грузии вселило надежду в мать Саакашвили
Заявление президента Грузии вселило надежду в мать Саакашвили
Зурабишвили прокомментировала ситуацию вокруг Саакашвили, который голодает в заключении 48-й день 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T19:51+0400
2021-11-17T19:51+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
голодовка
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/16/251232250_0:237:2797:1810_1920x0_80_0_0_68fab7bf774cf770e695d895523dbf25.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мать отбывающего наказание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания увидела в заявлении президента Саломе Зурабишвили шанс, что ее сына все же переведут в гражданскую клинику.Саакашвили начал принимать медикаменты&gt;&gt;По словам Зурабишвили, Саакашвили должен пользоваться всеми международными стандартами здравоохранения как в период голодовки, так и после, чтобы не возникло вопросов или сомнений.Она выразила предположение, что Зурабишвили, которая несколько дней была за рубежом, со стороны взглянула на происходящее в Грузии и сменила позицию. В своем предыдущем заявлении президент была крайне категорична. Хотя тогда вопрос был о том, будет ли Саакашвили помилован. "Нет и никогда", - сказала тогда президент."Речь о том, что фокус должен быть направлен на здоровье человека. То, что я услышала (во время сегодняшнего брифинга Зурабишвили - ред.), показалось позитивным", - сказала Аласания во время посещения голодающих в парламенте депутатов.По ее словам, власти должны выполнить требования голодающих депутатов парламента, сакребуло (городское собрание) и других лиц, которые требуют перевода Саакашвили в гражданскую клинику.Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакавшили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Министр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу&gt;&gt;Причиной этапирования Саакашвили в тюремную клинику стало заявление Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ прямо заявила, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. СГБ ведет расследование о попытке госпереворота в стране."Нацдвижение" и ее соратники ежедневно устраивают акции протеста с требованием перевода Саакашвилди в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/16/251232250_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_ae5b806f2420b8c22ea59a4b120edfcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, единое нацдвижение, голодовка, тюрьма, возвращение и арест саакашвили

Заявление президента Грузии вселило надежду в мать Саакашвили

19:51 17.11.2021
© Sputnik / STRINGER photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / STRINGER photo: Sputnik / Stringer
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Зурабишвили прокомментировала ситуацию вокруг Саакашвили, который голодает в заключении 48-й день
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мать отбывающего наказание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания увидела в заявлении президента Саломе Зурабишвили шанс, что ее сына все же переведут в гражданскую клинику.
Саакашвили начал принимать медикаменты>>
По словам Зурабишвили, Саакашвили должен пользоваться всеми международными стандартами здравоохранения как в период голодовки, так и после, чтобы не возникло вопросов или сомнений.
"Это не было сказано четко, но, как видно, мы идем в этом направлении, сегодняшнее выступлении госпожи Саломе вселило в меня надежду", - сказала Аласания в интервью телеканалу "Мтавари архи".
Она выразила предположение, что Зурабишвили, которая несколько дней была за рубежом, со стороны взглянула на происходящее в Грузии и сменила позицию. В своем предыдущем заявлении президент была крайне категорична. Хотя тогда вопрос был о том, будет ли Саакашвили помилован. "Нет и никогда", - сказала тогда президент.
"Речь о том, что фокус должен быть направлен на здоровье человека. То, что я услышала (во время сегодняшнего брифинга Зурабишвили - ред.), показалось позитивным", - сказала Аласания во время посещения голодающих в парламенте депутатов.
По ее словам, власти должны выполнить требования голодающих депутатов парламента, сакребуло (городское собрание) и других лиц, которые требуют перевода Саакашвили в гражданскую клинику.
Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакавшили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.
Министр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу>>
Причиной этапирования Саакашвили в тюремную клинику стало заявление Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ прямо заявила, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. СГБ ведет расследование о попытке госпереворота в стране.
"Нацдвижение" и ее соратники ежедневно устраивают акции протеста с требованием перевода Саакашвилди в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:02Президент Грузии: Саакашвили – особенный заключенный
19:51Заявление президента Грузии вселило надежду в мать Саакашвили
19:37В России проходят испытания еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V"
19:16Афера с криптовалютами: жителя Грузии "развели" на $165 тысяч
19:00Евросоюз выделит денежную помощь для мигрантов на границе Польши и Беларуси
18:44"Чудесного грузина" не будет: спектакль про Сталина с участием Бузовой сняли с репертуара
18:27Поезд с подарками и новые игрушки: как преобразится Тбилиси к Новому году
18:11Президент Грузии осудила распространение кадров перевода Саакашвили в тюремную больницу
18:11Всемирный банк продолжит поддерживать реформы в Грузии
17:59Грузия приложит все усилия для стабилизации ситуации в регионе - глава МИД
17:56Российские ученые создали высокоэффективный препарат от коронавируса
17:41Голодовка в поддержку Саакашвили: к протесту присоединились депутаты "Нацдвижения" в Поти
17:26В "Грузинской мечте" призвали Саакашвили прекратить голодовку и "дать отдохнуть стране"
17:11Как полиция вывела голодающих из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди - видео
17:06Саакашвили начал принимать медикаменты
16:49В Грузии работают над новой моделью школьного питания
16:10Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
16:05Автопробег в поддержку Саакашвили - колонна направляется к глданской тюрьме
16:01В регионах Грузии стали активнее вакцинироваться - в авангарде пенсионеры
15:53Обстановка в сакребуло Зугдиди вновь обострилась