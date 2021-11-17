https://sputnik-georgia.ru/20211117/zayavlenie-prezidenta-gruzii-vselilo-nadezhdu-v-mat-saakashvili-262162368.html

Заявление президента Грузии вселило надежду в мать Саакашвили

Заявление президента Грузии вселило надежду в мать Саакашвили

Зурабишвили прокомментировала ситуацию вокруг Саакашвили, который голодает в заключении 48-й день 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T19:51+0400

2021-11-17T19:51+0400

2021-11-17T19:51+0400

политика

новости

грузия

единое нацдвижение

голодовка

тюрьма

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мать отбывающего наказание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания увидела в заявлении президента Саломе Зурабишвили шанс, что ее сына все же переведут в гражданскую клинику.Саакашвили начал принимать медикаменты>>По словам Зурабишвили, Саакашвили должен пользоваться всеми международными стандартами здравоохранения как в период голодовки, так и после, чтобы не возникло вопросов или сомнений.Она выразила предположение, что Зурабишвили, которая несколько дней была за рубежом, со стороны взглянула на происходящее в Грузии и сменила позицию. В своем предыдущем заявлении президент была крайне категорична. Хотя тогда вопрос был о том, будет ли Саакашвили помилован. "Нет и никогда", - сказала тогда президент."Речь о том, что фокус должен быть направлен на здоровье человека. То, что я услышала (во время сегодняшнего брифинга Зурабишвили - ред.), показалось позитивным", - сказала Аласания во время посещения голодающих в парламенте депутатов.По ее словам, власти должны выполнить требования голодающих депутатов парламента, сакребуло (городское собрание) и других лиц, которые требуют перевода Саакашвили в гражданскую клинику.Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакавшили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Министр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу>>Причиной этапирования Саакашвили в тюремную клинику стало заявление Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ прямо заявила, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. СГБ ведет расследование о попытке госпереворота в стране."Нацдвижение" и ее соратники ежедневно устраивают акции протеста с требованием перевода Саакашвилди в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, голодовка, тюрьма, возвращение и арест саакашвили