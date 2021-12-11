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https://sputnik-georgia.ru/20211211/inogda-priyatno-tom-kholland-i-zendaya-ne-stesnyayutsya-raznitsy-v-roste-262624798.html
"Иногда приятно": Том Холланд и Зендая не стесняются разницы в росте
"Иногда приятно": Том Холланд и Зендая не стесняются разницы в росте
Знаменитые актеры активно шутят на эту тему и нисколько не смущаются
2021-12-11T10:10+0400
2021-12-11T10:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
зендая
том холланд
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Голливудскую звездную пару Тома Холланда и Зендаю не волнует разница в росте – актриса выше своего возлюбленного на 5 сантиметров. В некоторых парах подобный факт может смущать молодых людей, но не в паре Зендая-Том. Более того, эта особенность не мешает популярной чете выглядеть гармонично и наслаждаться компанией друг друга. Вдобавок ко всему возлюбленные часто шутят по этому поводу.Об одном таком курьезе Том вспомнил во время недавнего совместного интервью на "Шоу Грэма Нортона". "В одной из сцен Человек-паук должен был пролететь вдоль моста вместе с Эм-Джей, а в конце аккуратно поставить ее на землю. Мы были привязаны друг к другу, но из-за разницы в росте я приземлилась первой. Мои ноги коснулись земли раньше, чем его", – поделилась Зендая. "А я супергерой, я должен выглядеть круто! – подхватил Том, – А получилось так, что она уже стояла на месте пока я продолжал раскачиваться в воздухе. Ей пришлось ловить меня".Далее Зендая и Том попытались изобразить то, о чем рассказали, в реале. "Иногда приятно быть пойманным для разнообразия", – пошутил Том.Зендая и Том Холланд познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2017 году и с того момента западные СМИ пристально следили за ними, хотя сами знаменитости долго скрывали свою романтическую связь. Но в этом году Том решил подтвердить свои отношения Зендайей. Они появились как пара на красной ковровой дорожке в ноябре 2021 года, когда начался пресс-тур для фильма "Человек-паук: Нет пути домой".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды, зендая, том холланд

"Иногда приятно": Том Холланд и Зендая не стесняются разницы в росте

10:10 11.12.2021
© AP Photo / Joel C RyanЗендайя и Том Холланд
Зендайя и Том Холланд - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© AP Photo / Joel C Ryan
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Знаменитые актеры активно шутят на эту тему и нисколько не смущаются
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Голливудскую звездную пару Тома Холланда и Зендаю не волнует разница в росте – актриса выше своего возлюбленного на 5 сантиметров.
В некоторых парах подобный факт может смущать молодых людей, но не в паре Зендая-Том. Более того, эта особенность не мешает популярной чете выглядеть гармонично и наслаждаться компанией друг друга. Вдобавок ко всему возлюбленные часто шутят по этому поводу.
Об одном таком курьезе Том вспомнил во время недавнего совместного интервью на "Шоу Грэма Нортона".
"В одной из сцен Человек-паук должен был пролететь вдоль моста вместе с Эм-Джей, а в конце аккуратно поставить ее на землю. Мы были привязаны друг к другу, но из-за разницы в росте я приземлилась первой. Мои ноги коснулись земли раньше, чем его", – поделилась Зендая. "А я супергерой, я должен выглядеть круто! – подхватил Том, – А получилось так, что она уже стояла на месте пока я продолжал раскачиваться в воздухе. Ей пришлось ловить меня".
Далее Зендая и Том попытались изобразить то, о чем рассказали, в реале. "Иногда приятно быть пойманным для разнообразия", – пошутил Том.
Зендая и Том Холланд познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2017 году и с того момента западные СМИ пристально следили за ними, хотя сами знаменитости долго скрывали свою романтическую связь. Но в этом году Том решил подтвердить свои отношения Зендайей. Они появились как пара на красной ковровой дорожке в ноябре 2021 года, когда начался пресс-тур для фильма "Человек-паук: Нет пути домой".
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