https://sputnik-georgia.ru/20210907/roskoshnye-kudri-i-press-zendaya-snova-stala-zvezdoy-fotokolla-dyuny-259392375.html

Роскошные кудри и пресс: Зендая снова стала звездой фотоколла "Дюны"

Роскошные кудри и пресс: Зендая снова стала звездой фотоколла "Дюны"

Актриса не перестает привлекать внимание прессы и фотографов на Венецианском кинофестивале: новый сексапильный наряд звезды обсуждают в Сети 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T16:13+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Американская актриса Зендая снова стала звездой ковровой дорожки – новый сексапильный наряд звезды привлек внимание фотографов. Недавно в рамках кинофестиваля в Венеции состоялась премьера фильма "Дюна". В тот день по красной дорожке прошлась исполнительница главной роли – Зендая в "мокром" платье с оголенным эффектом, после чего только ленивый не обсуждал ее наряд. На этом Зендая не остановилась. Актриса приехала на фотоколл фильма "Дюна" в очень сексапильном образе и снова стала звездой ковровой дорожки. 25-летняя старлетка вышла в свет в кроп-топе винного оттенка с длинными рукавами и юбкой с силуэтом "русалка" в тон к верху. Образ подчеркнул все изгибы стройной фигуры звезды, а также выделил идеальный пресс. Не осталась без внимания и прическа Зендаи – шикарные кудри, которые актриса дополнила крупными сережками. Читайте также:

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венеция, зарубежные звезды, зендая