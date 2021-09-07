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Роскошные кудри и пресс: Зендая снова стала звездой фотоколла "Дюны"
16:13 07.09.2021 (обновлено: 16:44 07.09.2021)
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Зендая. Венецианский кинофестиваль. День третий
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Актриса не перестает привлекать внимание прессы и фотографов на Венецианском кинофестивале: новый сексапильный наряд звезды обсуждают в Сети
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Американская актриса Зендая снова стала звездой ковровой дорожки – новый сексапильный наряд звезды привлек внимание фотографов.
Недавно в рамках кинофестиваля в Венеции состоялась премьера фильма "Дюна". В тот день по красной дорожке прошлась исполнительница главной роли – Зендая в "мокром" платье с оголенным эффектом, после чего только ленивый не обсуждал ее наряд.
На этом Зендая не остановилась. Актриса приехала на фотоколл фильма "Дюна" в очень сексапильном образе и снова стала звездой ковровой дорожки. 25-летняя старлетка вышла в свет в кроп-топе винного оттенка с длинными рукавами и юбкой с силуэтом "русалка" в тон к верху.
Образ подчеркнул все изгибы стройной фигуры звезды, а также выделил идеальный пресс. Не осталась без внимания и прическа Зендаи – шикарные кудри, которые актриса дополнила крупными сережками.
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