https://sputnik-georgia.ru/20211211/kak-vybrat-sladkie-mandariny-bez-kostochek-sovety-rospotrebnadzora-262788920.html

Как выбрать сладкие мандарины без косточек? Советы Роспотребнадзора

Как выбрать сладкие мандарины без косточек? Советы Роспотребнадзора

Яркие и сочные мандарины, богатые витаминами, уже давно стали для нас символом Нового года, без которых не обходится ни один новогодний стол 11.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-11T23:14+0400

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Однако не всякие мандарины бывают сладкими и полезными, среди них попадаются кислые и пресные, поэтому, если хочется подать на праздничный стол сладкие цитрусы без косточек или просто полакомиться вкусным и ароматным плодом, то следует знать, как правильно их выбрать.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, как выбрать вкусные и сладкие мандарины без косточек.Как выбрать сладкие мандарины?Зная некоторые тонкости, выбрать спелые и сладкие мандарины без косточек не трудно – обычно они бывают однородного ярко-оранжевого цвета, без пятен и крапинок.Выбирая мандарины, в Роспотребнадзоре советуют обратить внимание на форму. Сладкие плоды более округлые, а кислые – приплюснутые.Новое предприятие по переработке цитрусовых открылось в Аджарии >>>Зеленые пятнышки на мандаринах, как отмечают эксперты Роспотребнадзора, говорят о болезни дерева, с которого цитрусы были сорваны, а не являются признаком недозрелости."Внутри таких фруктов бывают бактерии, которые могут стать причиной неприятных кишечных расстройств", – утверждают в Роспотребнадзоре.Вмятины и деформации на цитрусе указывают на то, что мандарин уронили во время транспортировки и он уже начал портиться. Если из мандарина вытекает сок при легком нажатии, скорее всего, цитрус уже начал гнить. Мандарин считается некачественным, если на нем прощупываются мягкие участки – это означает, что цитрус подгнивает или был переморожен.Если кожица мандарина отделяется легко и целостно – значит он спелый и, как правило, сладкий.Эксперты Роспотребнадзора утверждают, что более сладкими и сочными бывают плотные мандарины. В менее плотных меньше сока, у них жесткая, сухая клетчатка и много косточек.Однако слишком критичным быть не стоит – небольшие царапины и потертости на кожуре не влияют на вкус и сочность мякоти. Как и "припухлости", когда создается ощущение, что между кожурой и самим плодом есть воздух.Кроме того, липкая кожура может указывать и на то, что мандарины везли неаккуратно. Некоторые плоды были раздавлены, и сок с них потек на остальные – это настоящий магнит для болезнетворных бактерий.Помните, что вкусные мандарины должны обладать ароматным запахом. Если же он отсутствует, то, скорее всего, продукт либо неспелый, либо же недостаточно сладок.Следуя вышеперечисленным советам, вы сможете выбрать вкусные и сладкие мандарины без косточек и насладиться ими от души.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20211211/gotovim-stol-na-novyy-god-tigra-2021-retsepty-i-servirovka-262774638.html

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общество, справки , новости, новый год, мандарины, продукты питания, роскомнадзор