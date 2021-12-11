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"Матрица: Воскрешение": вышел финальный трейлер фильма с Киану Ривзом – ВИДЕО
"Матрица: Воскрешение": вышел финальный трейлер фильма с Киану Ривзом – ВИДЕО
Это четвертая лента в серии "Матрица" и первая, созданная без участия Лилли Вачовски. Мировая премьера картина запланирована на 16 декабря
2021-12-11T16:01+0400
2021-12-11T16:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
киану ривз
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В Сети появился финальный трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections) с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях – ролик представила Warner Bros. Pictures. "Матрица: Воскрешение" снят Ланой Вачовски. Это четвертая лента в серии "Матрица" и первая, созданная без участия Лилли Вачовски и продюсера Джоэла Сильвера. Киану Ривз, Керри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Ламбер Вильсон и Даниэл Бернхардт вернулись к ролям из предыдущих фильмов серии. В фильме также задействованы Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Нил Патрик Харрис.По сюжету предстоящего фильма к Нео и Тринити вдруг начинают возвращаться воспоминания – в трейлере показаны события из первой части франшизы. В новой части пара вернулась в Матрицу, но их память оказалась стерта.Мировая премьера картина запланирована на 16 декабря.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Матрица: Воскрешение": вышел финальный трейлер фильма с Киану Ривзом – ВИДЕО

16:01 11.12.2021
© photo: AFP 2020 / Christian PetersenАмериканский актер Киану Ривз
Американский актер Киану Ривз - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© photo: AFP 2020 / Christian Petersen
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Это четвертая лента в серии "Матрица" и первая, созданная без участия Лилли Вачовски. Мировая премьера картина запланирована на 16 декабря
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В Сети появился финальный трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections) с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях – ролик представила Warner Bros. Pictures.
"Матрица: Воскрешение" снят Ланой Вачовски. Это четвертая лента в серии "Матрица" и первая, созданная без участия Лилли Вачовски и продюсера Джоэла Сильвера.
Киану Ривз, Керри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Ламбер Вильсон и Даниэл Бернхардт вернулись к ролям из предыдущих фильмов серии. В фильме также задействованы Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Нил Патрик Харрис.
По сюжету предстоящего фильма к Нео и Тринити вдруг начинают возвращаться воспоминания – в трейлере показаны события из первой части франшизы. В новой части пара вернулась в Матрицу, но их память оказалась стерта.
Мировая премьера картина запланирована на 16 декабря.
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