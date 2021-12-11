https://sputnik-georgia.ru/20211211/predlozhenie-prezidenta-gruzii-raskololo-politikov-kto-gotov-sest-za-stol-peregovorov-262786391.html
Предложение президента Грузии раскололо политиков: кто готов сесть за стол переговоров?
Предложение президента Грузии раскололо политиков: кто готов сесть за стол переговоров?
На сегодняшний день желание сесть за стол переговоров выразила лишь незначительная часть лидеров грузинских партий
2021-12-11T21:41+0400
2021-12-11T21:41+0400
2021-12-11T22:31+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
мамука хазарадзе
элене хоштария
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили о начале общенациональной дискуссии для снятия напряженности в политическом спектре вызвало неоднозначную реакцию грузинских политиков – к диалогу оказались готовы не все.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, бойкотирует работу парламента и систематически проводит акции протеста.На данный момент заинтересованность в том, чтобы сесть за стол переговоров выразили лишь лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и один из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.При этом политик отметила, что в руках президента Грузии находятся важные для общества рычаги.Между тем лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил, что диалог – это единственный выход для страны."У диалога нет альтернативы, – считает Хазарадзе. – У нас одна родина и мы обязаны сделать все для ее успеха. Надеюсь, это не пустые слова и президент диалогом и всеобщим согласием поспособствует снижению поляризации".Не против сесть за стол переговоров и в партии "Стратегия Агмашенебели". "Я готов включиться в процесс, если будет такая необходимость. Национальное примирение – сложная тема. Кто с чем должен примириться? Мы не маленькие дети и не обижены. Тут больше речь идет о национальном согласии и обязательствах", – утверждает Паата Манджгаладзе.Однако не все политики оказались настроены оптимистично. "Это кампания, а не искреннее предложение. У этого предложения нет никаких оснований. Примирения не состоится, если не будут предприняты элементарные шаги к восстановлению справедливости, – сказала лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе. – Когда ты знаешь, что тебя обманывают, фальсифицируют выборы, о каком примирении может идти речь? Я не верю и в то, что у Зурабишвили есть рычаги для того, чтобы осуществить то, о чем она говорит".Условия от главныхТем временем если в мелких партиях все более или менее понятно, то крупные игроки грузинской политики – "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и "Единое национальное движение" – сразу выдвинули условия своего примирения.Есть свои условия и у партии "Единое национальное движение", правда, не к оппонентам, а к президенту Грузии."Мы поверим словам Зурабишвили, как только увидим, что она предприняла конкретные шаги для того, чтобы в стране снизился накал. И мы готовы к диалогу", – сказал Тина Бокучава.При этом она отметила, что президент только "хочет казаться хорошей в глазах западных партнеров, а не добиться реального результата".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211210/zurabishvili-na-sammite-za-demokratiyu-obyazuyus-nachat-obschenatsionalnyy-dialog-v-gruzii-262769573.html
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, мамука хазарадзе, элене хоштария, саломе зурабишвили
Предложение президента Грузии раскололо политиков: кто готов сесть за стол переговоров?
21:41 11.12.2021 (обновлено: 22:31 11.12.2021)
На сегодняшний день желание сесть за стол переговоров выразила лишь незначительная часть лидеров грузинских партий
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили о начале общенациональной дискуссии для снятия напряженности в политическом спектре вызвало неоднозначную реакцию грузинских политиков – к диалогу оказались готовы не все.
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, бойкотирует работу парламента и систематически проводит акции протеста.
На данный момент заинтересованность в том, чтобы сесть за стол переговоров выразили лишь лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и один из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.
"Я готова включиться в инициативу президента. Понятно, что доверие на нуле, что политическое преследование, СГБ, кража выборов и шантаж ничего не принесут. Но без всяческих комплексов я готова дать шанс новой инициативе, чтобы в процессе стало ясно, кто на что готов пойти в действительности", – сказала Хоштария.
При этом политик отметила, что в руках президента Грузии находятся важные для общества рычаги.
Между тем лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил, что диалог – это единственный выход для страны.
"У диалога нет альтернативы, – считает Хазарадзе. – У нас одна родина и мы обязаны сделать все для ее успеха. Надеюсь, это не пустые слова и президент диалогом и всеобщим согласием поспособствует снижению поляризации".
Не против сесть за стол переговоров и в партии "Стратегия Агмашенебели". "Я готов включиться в процесс, если будет такая необходимость. Национальное примирение – сложная тема. Кто с чем должен примириться? Мы не маленькие дети и не обижены. Тут больше речь идет о национальном согласии и обязательствах", – утверждает Паата Манджгаладзе.
Однако не все политики оказались настроены оптимистично. "Это кампания, а не искреннее предложение. У этого предложения нет никаких оснований. Примирения не состоится, если не будут предприняты элементарные шаги к восстановлению справедливости, – сказала лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе. – Когда ты знаешь, что тебя обманывают, фальсифицируют выборы, о каком примирении может идти речь? Я не верю и в то, что у Зурабишвили есть рычаги для того, чтобы осуществить то, о чем она говорит".
Условия от главных
Тем временем если в мелких партиях все более или менее понятно, то крупные игроки грузинской политики – "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и "Единое национальное движение" – сразу выдвинули условия своего примирения.
"Примирение и соглашение основываются на справедливости и ее принципах. И пока наши противники от "Единого национального движения", выступающие против народа и даже государства, справедливо не признают политические ошибки и преступления, нельзя говорить ни о каком примирении", – заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе.
Есть свои условия и у партии "Единое национальное движение", правда, не к оппонентам, а к президенту Грузии.
"Мы поверим словам Зурабишвили, как только увидим, что она предприняла конкретные шаги для того, чтобы в стране снизился накал. И мы готовы к диалогу", – сказал Тина Бокучава.
При этом она отметила, что президент только "хочет казаться хорошей в глазах западных партнеров, а не добиться реального результата".
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