https://sputnik-georgia.ru/20211211/predlozhenie-prezidenta-gruzii-raskololo-politikov-kto-gotov-sest-za-stol-peregovorov-262786391.html

Предложение президента Грузии раскололо политиков: кто готов сесть за стол переговоров?

Предложение президента Грузии раскололо политиков: кто готов сесть за стол переговоров?

На сегодняшний день желание сесть за стол переговоров выразила лишь незначительная часть лидеров грузинских партий

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили о начале общенациональной дискуссии для снятия напряженности в политическом спектре вызвало неоднозначную реакцию грузинских политиков – к диалогу оказались готовы не все.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, бойкотирует работу парламента и систематически проводит акции протеста.На данный момент заинтересованность в том, чтобы сесть за стол переговоров выразили лишь лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и один из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.При этом политик отметила, что в руках президента Грузии находятся важные для общества рычаги.Между тем лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил, что диалог – это единственный выход для страны."У диалога нет альтернативы, – считает Хазарадзе. – У нас одна родина и мы обязаны сделать все для ее успеха. Надеюсь, это не пустые слова и президент диалогом и всеобщим согласием поспособствует снижению поляризации".Не против сесть за стол переговоров и в партии "Стратегия Агмашенебели". "Я готов включиться в процесс, если будет такая необходимость. Национальное примирение – сложная тема. Кто с чем должен примириться? Мы не маленькие дети и не обижены. Тут больше речь идет о национальном согласии и обязательствах", – утверждает Паата Манджгаладзе.Однако не все политики оказались настроены оптимистично. "Это кампания, а не искреннее предложение. У этого предложения нет никаких оснований. Примирения не состоится, если не будут предприняты элементарные шаги к восстановлению справедливости, – сказала лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе. – Когда ты знаешь, что тебя обманывают, фальсифицируют выборы, о каком примирении может идти речь? Я не верю и в то, что у Зурабишвили есть рычаги для того, чтобы осуществить то, о чем она говорит".Условия от главныхТем временем если в мелких партиях все более или менее понятно, то крупные игроки грузинской политики – "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и "Единое национальное движение" – сразу выдвинули условия своего примирения.Есть свои условия и у партии "Единое национальное движение", правда, не к оппонентам, а к президенту Грузии."Мы поверим словам Зурабишвили, как только увидим, что она предприняла конкретные шаги для того, чтобы в стране снизился накал. И мы готовы к диалогу", – сказал Тина Бокучава.При этом она отметила, что президент только "хочет казаться хорошей в глазах западных партнеров, а не добиться реального результата".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211210/zurabishvili-na-sammite-za-demokratiyu-obyazuyus-nachat-obschenatsionalnyy-dialog-v-gruzii-262769573.html

https://sputnik-georgia.ru/20211210/a-byl-li-premer-ili-kogo-razdrazhaet-prostoe-upominanie-bidziny-ivanishvili-262771776.html

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, мамука хазарадзе, элене хоштария, саломе зурабишвили