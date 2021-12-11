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За право представлять Грузию на Венецианской биеннале борются шесть художников
За право представлять Грузию на Венецианской биеннале борются шесть художников
Имя победителя конкурса будет озвучено до 18 декабря этого года
2021-12-11T11:25+0400
2021-12-11T11:25+0400
2021-12-11T11:25+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Министерство культуры Грузии опубликовало шорт-лист участников национального конкурса Венецианской международной биеннале искусств.Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии отбирает выставочный проект, который будет представлен конкурсной комиссией в Национальном павильоне Грузии в рамках Венецианской биеннале современного искусства в 2022 году. В конкурсе участвовало 15 проектов.Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии >>>Короткий список конкурсантов был выявлен в результате подведения итогов индивидуальных оценок шести членов конкурсной комиссии. Имя победителя конкурса будет озвучено до 18 декабря этого года.Итак, в шорт-лист претендентов вошли следующие проекты:В Венеции грузинский проект будет представлен на острове Джудекка, который будет в распоряжении Грузии с 13 апреля 2022 года по 1 декабря 2022 года.При этом впервые в этом году в течение первого месяца 59-й Венецианской биеннале в Национальном павильоне Грузии будет действовать молодежная резиденция искусства. В ней примут участие художники и искусствоведы из Грузии в возрасте до 30 лет. Срок пребывания в резиденции составит один месяц, и ее участники будут выбраны на основе конкурса, который будет объявлен в январе 2022 года.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, грузия, венецианская биеннале, искусство
За право представлять Грузию на Венецианской биеннале борются шесть художников
Имя победителя конкурса будет озвучено до 18 декабря этого года
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik.
Министерство культуры Грузии опубликовало
шорт-лист участников национального конкурса Венецианской международной биеннале искусств.
Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии отбирает выставочный проект, который будет представлен конкурсной комиссией в Национальном павильоне Грузии в рамках Венецианской биеннале современного искусства в 2022 году. В конкурсе участвовало 15 проектов.
Короткий список конкурсантов был выявлен в результате подведения итогов индивидуальных оценок шести членов конкурсной комиссии. Имя победителя конкурса будет озвучено до 18 декабря этого года.
Итак, в шорт-лист претендентов вошли следующие проекты:
"Абиогенез" - представитель проекта, автор и художник Константин Миндадзе. Кураторы – Джереми Гейлз и Нино Мачавариани;
"Видинот!" - представитель проекта Софио Медоидзе. Кураторы – Нина Ахвледиани, Инга Лаче;
"Мне жаль сад" - представитель проекта организация "Между состояниями". Авторы проекта – Мариам Натрошвили и Давид (Дату) Джинчарадзе;
"Nostos" - представитель проекта и автор – художница Тинатин Мегрелишвили;
"Когда все деревья засохнут, Гия посадит саженец, который зацветет" - представитель проекта организация "Проджект артбит". Кураторы Томас Деламар, художник Ника Кутателадзе;
"Triptichos" - представитель проекта Национальная галерея Дмитрия Шеварднадзе, кураторы – Башак Шенов, Лела Цуцуашвили, художник Леван Сонгулашвили.
В Венеции грузинский проект будет представлен на острове Джудекка, который будет в распоряжении Грузии с 13 апреля 2022 года по 1 декабря 2022 года.
При этом впервые в этом году в течение первого месяца 59-й Венецианской биеннале в Национальном павильоне Грузии будет действовать молодежная резиденция искусства. В ней примут участие художники и искусствоведы из Грузии в возрасте до 30 лет. Срок пребывания в резиденции составит один месяц, и ее участники будут выбраны на основе конкурса, который будет объявлен в январе 2022 года.
Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).
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