Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211211/za-pravo-predstavlyat-gruziyu-na-venetsianskoy-biennale-boryutsya-shest-khudozhnikov-262776066.html
За право представлять Грузию на Венецианской биеннале борются шесть художников
За право представлять Грузию на Венецианской биеннале борются шесть художников
Имя победителя конкурса будет озвучено до 18 декабря этого года
2021-12-11T11:25+0400
2021-12-11T11:25+0400
культура
новости
в мире
грузия
венецианская биеннале
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24500/46/245004655_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_3f9cce989162a2870c61b8947e973b1c.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Министерство культуры Грузии опубликовало шорт-лист участников национального конкурса Венецианской международной биеннале искусств.Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии отбирает выставочный проект, который будет представлен конкурсной комиссией в Национальном павильоне Грузии в рамках Венецианской биеннале современного искусства в 2022 году. В конкурсе участвовало 15 проектов.Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии &gt;&gt;&gt;Короткий список конкурсантов был выявлен в результате подведения итогов индивидуальных оценок шести членов конкурсной комиссии. Имя победителя конкурса будет озвучено до 18 декабря этого года.Итак, в шорт-лист претендентов вошли следующие проекты:В Венеции грузинский проект будет представлен на острове Джудекка, который будет в распоряжении Грузии с 13 апреля 2022 года по 1 декабря 2022 года.При этом впервые в этом году в течение первого месяца 59-й Венецианской биеннале в Национальном павильоне Грузии будет действовать молодежная резиденция искусства. В ней примут участие художники и искусствоведы из Грузии в возрасте до 30 лет. Срок пребывания в резиденции составит один месяц, и ее участники будут выбраны на основе конкурса, который будет объявлен в январе 2022 года.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210923/tsulukiani-predstavila-komissara-gruzii-na-venetsianskoy-biennale--259810779.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24500/46/245004655_102:0:1882:1335_1920x0_80_0_0_c3e2b0bde1302acc8ae3ddc21b1638da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, в мире, грузия, венецианская биеннале, искусство

За право представлять Грузию на Венецианской биеннале борются шесть художников

11:25 11.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliМинистерство культуры и спорта Грузии
Министерство культуры и спорта Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Имя победителя конкурса будет озвучено до 18 декабря этого года
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Министерство культуры Грузии опубликовало шорт-лист участников национального конкурса Венецианской международной биеннале искусств.
Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии отбирает выставочный проект, который будет представлен конкурсной комиссией в Национальном павильоне Грузии в рамках Венецианской биеннале современного искусства в 2022 году. В конкурсе участвовало 15 проектов.
Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии >>>
Короткий список конкурсантов был выявлен в результате подведения итогов индивидуальных оценок шести членов конкурсной комиссии. Имя победителя конкурса будет озвучено до 18 декабря этого года.
Итак, в шорт-лист претендентов вошли следующие проекты:
"Абиогенез" - представитель проекта, автор и художник Константин Миндадзе. Кураторы – Джереми Гейлз и Нино Мачавариани;
"Видинот!" - представитель проекта Софио Медоидзе. Кураторы – Нина Ахвледиани, Инга Лаче;
"Мне жаль сад" - представитель проекта организация "Между состояниями". Авторы проекта – Мариам Натрошвили и Давид (Дату) Джинчарадзе;
"Nostos" - представитель проекта и автор – художница Тинатин Мегрелишвили;
"Когда все деревья засохнут, Гия посадит саженец, который зацветет" - представитель проекта организация "Проджект артбит". Кураторы Томас Деламар, художник Ника Кутателадзе;
"Triptichos" - представитель проекта Национальная галерея Дмитрия Шеварднадзе, кураторы – Башак Шенов, Лела Цуцуашвили, художник Леван Сонгулашвили.
В Венеции грузинский проект будет представлен на острове Джудекка, который будет в распоряжении Грузии с 13 апреля 2022 года по 1 декабря 2022 года.
Министр Юстиции Грузии Тея Цулукиани - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
Цулукиани представила комиссара Грузии на Венецианской биеннале
23 сентября, 10:07
При этом впервые в этом году в течение первого месяца 59-й Венецианской биеннале в Национальном павильоне Грузии будет действовать молодежная резиденция искусства. В ней примут участие художники и искусствоведы из Грузии в возрасте до 30 лет. Срок пребывания в резиденции составит один месяц, и ее участники будут выбраны на основе конкурса, который будет объявлен в январе 2022 года.
Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:30"Саакашвили угостил меня чаем" – Кикабидзе рассказал, как навестил экс-президента
14:29"Грузинские каникулы" Равшаны Курковой: где отдыхает актриса?
14:04В Грузии снова решили изменить правила выбора председателя ЦИК
13:33Саудовская Аравия признала сертификаты грузинских моряков
13:12Главная елка Грузии засверкала праздничными огнями – фото
13:01Главное о коронавирусе на 11 декабря: Тбилиси - антилидер по cуточным заражениям
12:32Торнике Шенгелия восстановился после травмы и вернулся на паркет
12:26Астронавт в метро, принц Уильям и олени, прощание с Ангелой Меркель – лучшие фото недели
12:01Коллективный иммунитет к коронавирусу в России приближается к 60%
11:25За право представлять Грузию на Венецианской биеннале борются шесть художников
10:45Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 542
10:04Курс лари на субботу – 3,1004 GEL/$1
09:01Строительство первого газохранилища в Грузии планируется начать в 2022 году
01:02Опять будут выборы? Оппозиция срывает работу сакребуло на западе Грузии
00:03Власти Грузии готовы помочь грузинскому лоукостеру вернуть лицензию
ВчераЗемлетрясение зафиксировано на западе Грузии
ВчераА был ли премьер, или Кого раздражает простое упоминание Бидзины Иванишвили?
ВчераНа главной елке Грузии зажглись огни в присутствии тысяч жителей Тбилиси - видео
ВчераМИД РФ: остро необходим диалог России и Запада по гарантиям безопасности
ВчераЦены на газ в Европе взлетели выше 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров