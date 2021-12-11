https://sputnik-georgia.ru/20211211/za-pravo-predstavlyat-gruziyu-na-venetsianskoy-biennale-boryutsya-shest-khudozhnikov-262776066.html

За право представлять Грузию на Венецианской биеннале борются шесть художников

За право представлять Грузию на Венецианской биеннале борются шесть художников

Имя победителя конкурса будет озвучено до 18 декабря этого года

2021-12-11T11:25+0400

2021-12-11T11:25+0400

2021-12-11T11:25+0400

культура

новости

в мире

грузия

венецианская биеннале

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24500/46/245004655_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_3f9cce989162a2870c61b8947e973b1c.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Министерство культуры Грузии опубликовало шорт-лист участников национального конкурса Венецианской международной биеннале искусств.Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии отбирает выставочный проект, который будет представлен конкурсной комиссией в Национальном павильоне Грузии в рамках Венецианской биеннале современного искусства в 2022 году. В конкурсе участвовало 15 проектов.Тея Цулукиани назначила худруков трех театров Грузии >>>Короткий список конкурсантов был выявлен в результате подведения итогов индивидуальных оценок шести членов конкурсной комиссии. Имя победителя конкурса будет озвучено до 18 декабря этого года.Итак, в шорт-лист претендентов вошли следующие проекты:В Венеции грузинский проект будет представлен на острове Джудекка, который будет в распоряжении Грузии с 13 апреля 2022 года по 1 декабря 2022 года.При этом впервые в этом году в течение первого месяца 59-й Венецианской биеннале в Национальном павильоне Грузии будет действовать молодежная резиденция искусства. В ней примут участие художники и искусствоведы из Грузии в возрасте до 30 лет. Срок пребывания в резиденции составит один месяц, и ее участники будут выбраны на основе конкурса, который будет объявлен в январе 2022 года.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210923/tsulukiani-predstavila-komissara-gruzii-na-venetsianskoy-biennale--259810779.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, в мире, грузия, венецианская биеннале, искусство