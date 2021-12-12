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"Он великолепен": девушка Лиама Хемсворта впервые рассказала о романе с актером
"Он великолепен": девушка Лиама Хемсворта впервые рассказала о романе с актером
Он великолепен, как и вся его красивая семья, призналась девушка знаменитого австралийского актера
2021-12-12T14:02+0400
2021-12-12T14:26+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Девушка австралийского актера Лиама Хемсворта, наиболее известного по своим ролям Джоша Тейлора в сериале "Соседи", Маркуса в сериале "Принцесса слонов" и Гейла Хоторна в фильме "Голодные игры", Габриэлла Брукс рассказала подробности романа со своим звездным возлюбленным.О романтической связи Хемсворта и Брукс слухи начали ходить еще в 2019 году. Но до недавнего времени пара официально не комментировала свои отношения. Однако в недавнем интервью Габриэлла Брукс все же решилась на откровенное признание и прервала молчание."Мои личные отношения очень важны и очень священны для меня. И я чувствую, что в индустрии, где и так много выставляется напоказ, есть некоторые вещи, которые просто хочется сохранить при себе. Но он великолепен, и его семья тоже. Они самые красивые люди, и мне очень повезло с ними познакомиться", — сказала Габриэлла в беседе с Daily Telegraph Stellar Magazine.Лиам и Габриэлла официально подтвердили свои отношения, выйдя в свет на одном из благотворительных мероприятий в Австралии. В начале 2021 года январе появились их совместные фотографии. Также источники множество раз рассказывали, что молодые страстно влюблены и с удовольствием проводят время в компании друг друга.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды, лиам хемсворт

"Он великолепен": девушка Лиама Хемсворта впервые рассказала о романе с актером

14:02 12.12.2021 (обновлено: 14:26 12.12.2021)
© AP Photo / Richard ShotwellАктер Лиам Хемсворт
Актер Лиам Хемсворт - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Richard Shotwell
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Он великолепен, как и вся его красивая семья, призналась девушка знаменитого австралийского актера
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Девушка австралийского актера Лиама Хемсворта, наиболее известного по своим ролям Джоша Тейлора в сериале "Соседи", Маркуса в сериале "Принцесса слонов" и Гейла Хоторна в фильме "Голодные игры", Габриэлла Брукс рассказала подробности романа со своим звездным возлюбленным.
О романтической связи Хемсворта и Брукс слухи начали ходить еще в 2019 году. Но до недавнего времени пара официально не комментировала свои отношения. Однако в недавнем интервью Габриэлла Брукс все же решилась на откровенное признание и прервала молчание.
"Мои личные отношения очень важны и очень священны для меня. И я чувствую, что в индустрии, где и так много выставляется напоказ, есть некоторые вещи, которые просто хочется сохранить при себе. Но он великолепен, и его семья тоже. Они самые красивые люди, и мне очень повезло с ними познакомиться", — сказала Габриэлла в беседе с Daily Telegraph Stellar Magazine.
Лиам и Габриэлла официально подтвердили свои отношения, выйдя в свет на одном из благотворительных мероприятий в Австралии. В начале 2021 года январе появились их совместные фотографии. Также источники множество раз рассказывали, что молодые страстно влюблены и с удовольствием проводят время в компании друг друга.
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