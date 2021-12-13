https://sputnik-georgia.ru/20211213/kovid-statistika-gruzii-situatsiya-poka-ostaetsya-stabilno-slozhnoy-262807087.html

Ковид-статистика Грузии: ситуация пока остается стабильно сложной

Ковид-статистика Грузии: ситуация пока остается стабильно сложной

К этому времени в клиниках 1 515 тяжелых ковид-пациентов, 327 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T11:40+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 1 527 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 46 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 890 813 случаев заболевания коронавирусом, 12 777 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 588 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 837 263."Омикрон" подступил к границам Грузии – вскоре он заменит дельта-штамм коронавируса>>В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 775 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 216, Самегрело - Земо Сванети – 199, Шида Картли – 98, Аджария – 97, Гурия – 93, Квемо Картли – 71, Кахети – 65, Мцхета-Мтианети – 32, Самцхе-Джавахети – 27, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.На данный момент в Грузии 40 747 активных случаев заболевания, из них 6 138 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 515 пациентов тяжелое, из них 327 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 183 гражданина помещены в ковид-гостиницы. 33 426 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 38 043.В Грузии за последние сутки сделано 21 264 теста на коронавирус: 13 922 – на антиген, 7 342 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 12 декабря, составляет 7,18%, за две недели – 7,80%, за семь дней – 7,45%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211211/gruziya-proshla-pik-pyatoy-volny-koronavirusa--glavnyy-epidemiolog-262780934.html

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