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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211213/kovid-statistika-gruzii-situatsiya-poka-ostaetsya-stabilno-slozhnoy-262807087.html
Ковид-статистика Грузии: ситуация пока остается стабильно сложной
Ковид-статистика Грузии: ситуация пока остается стабильно сложной
К этому времени в клиниках 1 515 тяжелых ковид-пациентов, 327 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T11:40+0400
2021-12-13T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 1 527 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 46 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 890 813 случаев заболевания коронавирусом, 12 777 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 588 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 837 263."Омикрон" подступил к границам Грузии – вскоре он заменит дельта-штамм коронавируса&gt;&gt;В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 775 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 216, Самегрело - Земо Сванети – 199, Шида Картли – 98, Аджария – 97, Гурия – 93, Квемо Картли – 71, Кахети – 65, Мцхета-Мтианети – 32, Самцхе-Джавахети – 27, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.На данный момент в Грузии 40 747 активных случаев заболевания, из них 6 138 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 515 пациентов тяжелое, из них 327 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 183 гражданина помещены в ковид-гостиницы. 33 426 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 38 043.В Грузии за последние сутки сделано 21 264 теста на коронавирус: 13 922 – на антиген, 7 342 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 12 декабря, составляет 7,18%, за две недели – 7,80%, за семь дней – 7,45%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: ситуация пока остается стабильно сложной

11:40 13.12.2021
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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К этому времени в клиниках 1 515 тяжелых ковид-пациентов, 327 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 1 527 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 46 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 890 813 случаев заболевания коронавирусом, 12 777 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 588 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 837 263.
"Омикрон" подступил к границам Грузии – вскоре он заменит дельта-штамм коронавируса>>
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 775 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 216, Самегрело - Земо Сванети – 199, Шида Картли – 98, Аджария – 97, Гурия – 93, Квемо Картли – 71, Кахети – 65, Мцхета-Мтианети – 32, Самцхе-Джавахети – 27, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
На данный момент в Грузии 40 747 активных случаев заболевания, из них 6 138 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 515 пациентов тяжелое, из них 327 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 183 гражданина помещены в ковид-гостиницы. 33 426 человек проходят курс лечения на дому.
Эпидемия коронавируса - люди на рынке в масках - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
Грузия прошла пик пятой волны коронавируса – главный эпидемиолог
11 декабря, 15:30
В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 38 043.
В Грузии за последние сутки сделано 21 264 теста на коронавирус: 13 922 – на антиген, 7 342 – ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 12 декабря, составляет 7,18%, за две недели – 7,80%, за семь дней – 7,45%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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