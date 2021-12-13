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"Омикрон" подступил к границам Грузии – вскоре он заменит дельта-штамм коронавируса
"Омикрон" подступил к границам Грузии – вскоре он заменит дельта-штамм коронавируса
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Турции 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T10:08+0400
2021-12-13T10:08+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен в соседней с Турции, эпидемиологи предполагают, что к концу декабря он появится и в Грузии."Границы не остановят вирус. К нам поступает информация из стран, где уже выявлен новый штамм. Она обнадеживает. Несмотря на то, что "омикрон" быстро распространяется, он не сопровождается большим числом летальных исходов и тяжелых случаев. Это позволяет нам говорить, что по сравнению с дельта-штаммом новый вирус слабее", – заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.В Грузии из-за коронавируса вступили в силу новые правила для детских садов>>Эпидемиологи предполагают, что за четыре недели после выявления в Грузии, новый штамма полностью заменит "дельту".Как отмечают эксперты в области здравоохранения, Грузию необходимо подготовить к самому наихудшему сценарию, реально оценив возможные угрозы и риски. Врачи призывают граждан избегать массовых мероприятий и максимально соблюдать рекомендации в период новогодних праздников.В ожидании появления нового штамма все центры общественного здоровья и лаборатории ведут постоянный мониторинг новых случаев на предмет выявления "омикрона". Но, как отмечают эпидемиологи, на фоне приближения "омикрона" в стране по-прежнему низким остается показатель вакцинации. Частота вакцинации увеличилась лишь за счет вторых и бустер-доз.По словам Гамкрелидзе, по сравнению с прошлой неделей, активность людей старше 60 лет в процессе иммунизации снизилась.Полный курс вакцинации к этому времени прошли 36,6% взрослого населения Грузии. Бустерные дозы сделали 31 256 человек. Общее число инфицированных в стране приближается к 900 тысячам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Омикрон" подступил к границам Грузии – вскоре он заменит дельта-штамм коронавируса
10:08 13.12.2021 (обновлено: 10:11 13.12.2021)
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Турции
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен в соседней с Турции, эпидемиологи предполагают, что к концу декабря он появится и в Грузии.
"Границы не остановят вирус. К нам поступает информация из стран, где уже выявлен новый штамм. Она обнадеживает. Несмотря на то, что "омикрон" быстро распространяется, он не сопровождается большим числом летальных исходов и тяжелых случаев. Это позволяет нам говорить, что по сравнению с дельта-штаммом новый вирус слабее", – заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Эпидемиологи предполагают, что за четыре недели после выявления в Грузии, новый штамма полностью заменит "дельту".
Как отмечают эксперты в области здравоохранения, Грузию необходимо подготовить к самому наихудшему сценарию, реально оценив возможные угрозы и риски.
Врачи призывают граждан избегать массовых мероприятий и максимально соблюдать рекомендации в период новогодних праздников.
"Увеличение мобильности напрямую связано с рисками и масштабами инфицирования. Понимаю, что всюду елки, и это делается для населения, но нельзя забывать о рисках заражения", – заявил эксперт в области медицины Дэви Табидзе.
В ожидании появления нового штамма все центры общественного здоровья и лаборатории ведут постоянный мониторинг новых случаев на предмет выявления "омикрона".
Но, как отмечают эпидемиологи, на фоне приближения "омикрона" в стране по-прежнему низким остается показатель вакцинации. Частота вакцинации увеличилась лишь за счет вторых и бустер-доз.
По словам Гамкрелидзе, по сравнению с прошлой неделей, активность людей старше 60 лет в процессе иммунизации снизилась.
Полный курс вакцинации к этому времени прошли 36,6% взрослого населения Грузии. Бустерные дозы сделали 31 256 человек. Общее число инфицированных в стране приближается к 900 тысячам.
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