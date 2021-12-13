https://sputnik-georgia.ru/20211213/omikron-podstupil-k-granitsam-gruzii--vskore-on-zamenit-delta-shtamm-koronavirusa-262803772.html

"Омикрон" подступил к границам Грузии – вскоре он заменит дельта-штамм коронавируса

"Омикрон" подступил к границам Грузии – вскоре он заменит дельта-штамм коронавируса

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Турции 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T10:08+0400

2021-12-13T10:08+0400

2021-12-13T10:11+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260047427_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_6c224c80b35b65e715a7623a386f87d6.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен в соседней с Турции, эпидемиологи предполагают, что к концу декабря он появится и в Грузии."Границы не остановят вирус. К нам поступает информация из стран, где уже выявлен новый штамм. Она обнадеживает. Несмотря на то, что "омикрон" быстро распространяется, он не сопровождается большим числом летальных исходов и тяжелых случаев. Это позволяет нам говорить, что по сравнению с дельта-штаммом новый вирус слабее", – заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.В Грузии из-за коронавируса вступили в силу новые правила для детских садов>>Эпидемиологи предполагают, что за четыре недели после выявления в Грузии, новый штамма полностью заменит "дельту".Как отмечают эксперты в области здравоохранения, Грузию необходимо подготовить к самому наихудшему сценарию, реально оценив возможные угрозы и риски. Врачи призывают граждан избегать массовых мероприятий и максимально соблюдать рекомендации в период новогодних праздников.В ожидании появления нового штамма все центры общественного здоровья и лаборатории ведут постоянный мониторинг новых случаев на предмет выявления "омикрона". Но, как отмечают эпидемиологи, на фоне приближения "омикрона" в стране по-прежнему низким остается показатель вакцинации. Частота вакцинации увеличилась лишь за счет вторых и бустер-доз.По словам Гамкрелидзе, по сравнению с прошлой неделей, активность людей старше 60 лет в процессе иммунизации снизилась.Полный курс вакцинации к этому времени прошли 36,6% взрослого населения Грузии. Бустерные дозы сделали 31 256 человек. Общее число инфицированных в стране приближается к 900 тысячам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211211/kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa-analitiki-jpmorgan-nazvali-sroki--262779022.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19