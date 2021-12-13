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Пандемия и личная трагедия – Гамкрелидзе рассказал о главных испытаниях в жизни
Пандемия и личная трагедия – Гамкрелидзе рассказал о главных испытаниях в жизни
За плечами у главного эпидемиолога Грузии долгая и интересная жизнь, в которой была и трагедия, которая до сих пор "кровоточит" 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T12:17+0400
2021-12-13T12:45+0400
пятая волна
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Глава национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, который за последние два года пандемии стал одной из главных публичных персон, дал откровенное интервью телеканалу "Имеди".В авторской программе "Ноэстан" он рассказал о вызовах пандемии, трагичных и переломных моментах своей биографии.Грузия прошла пик пятой волны коронавируса – главный эпидемиолог&gt;&gt;Когда ждать конца пандемии коронавирусаРешающим в борьбе с пандемией коронавируса станет 2022 год, его середина, считает Гамкрелидзе.Что касается еще двух факторов, то это иммунизация 70% населения планеты и появление на рынке уже к концу января двух препаратов, прием которых в течение пяти-семи дней после инфицирования поможет избежать летальных исходов.По словам Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация в стране остается тяжелой. Пятая волна затянулась и остановилась на довольно высокой отметке."Это ли не трагедия, когда каждый день от этой болезни умирает 60-80 человек? При этом ношение маски снижается каждый день. Носить маску легко. Маски ежемесячно спасают жизни 100-150 человек, а вакцинация 500 человек – одну жизнь. Можно же договориться об этом и прийти к консенсусу", – сказал Гамкрелидзе.Отказ от поста министра здравоохранения и гибель сынаАмиран Гамкрелидзе в период правления второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе занимал пост главы Минздрава. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году ему предложили вернуться министром, но он отказался из-за сына Ники. Не захотел "перебегать ему дорогу"."Я бы не смог перейти дорогу моему сыну. Мой сын был главой крупной страховой компании "Алдаги BCI" . У нас бы обязательно возник если не юридический, то моральный конфликт. Поэтому я отказался", – сказал Гамкрелидзе.Главный эпидемиолог страны вспомнил и о главной трагедии своей жизни, когда в 1995 году в автокатастрофе погиб его сын Гиги вместе со своей невестой.По его словам, после трагедии он с головой ушел в работу, чтобы забыться, а его супруга стала посещать церковь и не пропускала ни одной службы.По словам Гамкрелидзе, та трагедия сблизила две семьи Гамкрелидзе и Тугуши (семья невесты сына – ред.), и они по сегодняшний день общаются как самые близкие родственники."За рулем тогда был мой сын. Да, он закрыл невесту собой, но за рулем сидел он, поэтому это тяжелая трагедия могла стать причиной вражды между нашими семьями. Но в результате любовь наших детей победила", – сказал Гамкрелидзе.До сих пор Гамкрелидзе не может себе простить, что в 1994 году не отправил сына на учебу в Австрию, хотя связи ему позволяли это сделать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20200415/Facebook-udalil-desyatki-feykovykh-akkauntov-Amirana-Gamkrelidze-248251835.html
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новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19

Пандемия и личная трагедия – Гамкрелидзе рассказал о главных испытаниях в жизни

12:17 13.12.2021 (обновлено: 12:45 13.12.2021)
© photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia / FBВрач Амиран Гамкрелидзе
Врач Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia / FB
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За плечами у главного эпидемиолога Грузии долгая и интересная жизнь, в которой была и трагедия, которая до сих пор "кровоточит"
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Глава национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, который за последние два года пандемии стал одной из главных публичных персон, дал откровенное интервью телеканалу "Имеди".
В авторской программе "Ноэстан" он рассказал о вызовах пандемии, трагичных и переломных моментах своей биографии.
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Когда ждать конца пандемии коронавируса

Решающим в борьбе с пандемией коронавируса станет 2022 год, его середина, считает Гамкрелидзе.

"Мне все-таки кажется, что решающей в борьбе с пандемией станет середина 2022 года. На это повлияет два, нет, даже три фактора. Прежде всего то, что респираторные заболевания, как правило, за два-три года становятся более слабыми. Человечество учится жить вместе с ним", – сказал Амиран Гамкрелидзе.

Что касается еще двух факторов, то это иммунизация 70% населения планеты и появление на рынке уже к концу января двух препаратов, прием которых в течение пяти-семи дней после инфицирования поможет избежать летальных исходов.
По словам Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация в стране остается тяжелой. Пятая волна затянулась и остановилась на довольно высокой отметке.
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"Это ли не трагедия, когда каждый день от этой болезни умирает 60-80 человек? При этом ношение маски снижается каждый день. Носить маску легко. Маски ежемесячно спасают жизни 100-150 человек, а вакцинация 500 человек – одну жизнь. Можно же договориться об этом и прийти к консенсусу", – сказал Гамкрелидзе.

Отказ от поста министра здравоохранения и гибель сына

Амиран Гамкрелидзе в период правления второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе занимал пост главы Минздрава. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году ему предложили вернуться министром, но он отказался из-за сына Ники. Не захотел "перебегать ему дорогу".
"Я бы не смог перейти дорогу моему сыну. Мой сын был главой крупной страховой компании "Алдаги BCI" . У нас бы обязательно возник если не юридический, то моральный конфликт. Поэтому я отказался", – сказал Гамкрелидзе.
Главный эпидемиолог страны вспомнил и о главной трагедии своей жизни, когда в 1995 году в автокатастрофе погиб его сын Гиги вместе со своей невестой.
По его словам, после трагедии он с головой ушел в работу, чтобы забыться, а его супруга стала посещать церковь и не пропускала ни одной службы.
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По словам Гамкрелидзе, та трагедия сблизила две семьи Гамкрелидзе и Тугуши (семья невесты сына – ред.), и они по сегодняшний день общаются как самые близкие родственники.
"За рулем тогда был мой сын. Да, он закрыл невесту собой, но за рулем сидел он, поэтому это тяжелая трагедия могла стать причиной вражды между нашими семьями. Но в результате любовь наших детей победила", – сказал Гамкрелидзе.
До сих пор Гамкрелидзе не может себе простить, что в 1994 году не отправил сына на учебу в Австрию, хотя связи ему позволяли это сделать.
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