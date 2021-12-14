https://sputnik-georgia.ru/20211214/eto-provokatsiya-ani-lorak-v-plate-bez-belya-snyalas-v-novogodnem-shou---262853368.html

Это провокация: Ани Лорак в платье без белья снялась в новогоднем шоу

Это провокация: Ани Лорак в платье без белья снялась в новогоднем шоу

Новый, пикантный наряд 43-летней артистки вскружил голову поклонникам и заслужил звание самого откровенного образа звезды

2021-12-14T17:12+0400

2021-12-14T17:12+0400

2021-12-14T17:12+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ани лорак

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Российско-украинская певица Ани Лорак превзошла саму себя: на съемки новогоднего шоу звезда приехала в платье без белья. Лорак тщательно следит за своей фигурой и не выходит из спортивного зала. Это позволяет ей надевать самые смелые и сексуальные наряды. Недавно певица записала новую песню, а после отправилась на съемки праздничного концерта, где предстала в очень провокационном образе. Во время съемок шоу Лорак столкнулась с рэпером Мотом и сфотографировалась с ним: снимок появился в сторис Инстаграм певицы. На фото Ани позировала в черном платье-пиджаке и босоножках на высоких шпильках. Но даже такой классический наряд Лорак сумела сделать откровенным. Своей цели артистка достигла с помощью глубокого декольте, разреза на бедре и отсутствия нижнего белья. "А что, нормально"; "Супер сексуально"; "Она без белья?"; "Скоро голая выйдет на сцену"; "Наряд супер, осталось снять пиджак"; "Кажется, что она что-то потеряла", - написали поклонники в фан-группе певицы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ани лорак, российский шоу-бизнес