https://sputnik-georgia.ru/20211214/kovid-statistika-gruzii-za-sutki-49-letalnykh-iskhodov-262838018.html

Ковид-статистика Грузии: за сутки 49 летальных исходов

Ковид-статистика Грузии: за сутки 49 летальных исходов

По регионам наиболее сложная эпидситуация сохраняется в Имерети, Шида Картли и Самегрело - Земо Сванети 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 988 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 49 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 894 801 случай заболевания коронавирусом, 12 826 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 722 человека, с начала пандемии – 840 985.Грузия получит деньги на вакцинацию от ЕС>>В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 699 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 658, Шида Картли – 312, Самегрело - Земо Сванети – 301, Аджария – 239, Квемо Картли – 215, Кахети – 170, Гурия – 158, Мцхета-Мтианети – 131, Самцхе-Джавахети – 72, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33.На данный момент в Грузии 40 964 активных случая заболевания, из них 5 999 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 479 пациентов тяжелое, из них 323 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 183 гражданина помещены в ковид-гостиницы. 33 814 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 34 человека, в самоизоляции – 36 926 человек.В Грузии за последние сутки сделано 53 255 тестов на коронавирус: 37 264 – на антиген, 15 991 – ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 13 декабря, составляет 7,49%, за две недели – 7,64%, за семь дней – 7,15%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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