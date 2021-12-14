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Ковид-статистика Грузии: за сутки 49 летальных исходов
Ковид-статистика Грузии: за сутки 49 летальных исходов
По регионам наиболее сложная эпидситуация сохраняется в Имерети, Шида Картли и Самегрело - Земо Сванети 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 988 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 49 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 894 801 случай заболевания коронавирусом, 12 826 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 722 человека, с начала пандемии – 840 985.Грузия получит деньги на вакцинацию от ЕС&gt;&gt;В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 699 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 658, Шида Картли – 312, Самегрело - Земо Сванети – 301, Аджария – 239, Квемо Картли – 215, Кахети – 170, Гурия – 158, Мцхета-Мтианети – 131, Самцхе-Джавахети – 72, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33.На данный момент в Грузии 40 964 активных случая заболевания, из них 5 999 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 479 пациентов тяжелое, из них 323 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 183 гражданина помещены в ковид-гостиницы. 33 814 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 34 человека, в самоизоляции – 36 926 человек.В Грузии за последние сутки сделано 53 255 тестов на коронавирус: 37 264 – на антиген, 15 991 – ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 13 декабря, составляет 7,49%, за две недели – 7,64%, за семь дней – 7,15%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211213/vstupili-v-silu-novye-pravila-dlya-detskikh-sadov-gruzii-v-svyazi-s-pandemiey-262801605.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: за сутки 49 летальных исходов

11:48 14.12.2021 (обновлено: 12:41 14.12.2021)
© photo: Sputnik / Shota NozadzeОдноместная палата для пациентов с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице
Одноместная палата для пациентов с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo: Sputnik / Shota Nozadze
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По регионам наиболее сложная эпидситуация сохраняется в Имерети, Шида Картли и Самегрело - Земо Сванети
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 988 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 49 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 894 801 случай заболевания коронавирусом, 12 826 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 722 человека, с начала пандемии – 840 985.
Грузия получит деньги на вакцинацию от ЕС>>
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 699 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 658, Шида Картли – 312, Самегрело - Земо Сванети – 301, Аджария – 239, Квемо Картли – 215, Кахети – 170, Гурия – 158, Мцхета-Мтианети – 131, Самцхе-Джавахети – 72, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33.
На данный момент в Грузии 40 964 активных случая заболевания, из них 5 999 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 479 пациентов тяжелое, из них 323 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 183 гражданина помещены в ковид-гостиницы. 33 814 человек проходят курс лечения на дому.
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В Грузии из-за коронавируса вступили в силу новые правила для детских садов
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В карантинных пространствах остаются 34 человека, в самоизоляции – 36 926 человек.
В Грузии за последние сутки сделано 53 255 тестов на коронавирус: 37 264 – на антиген, 15 991 – ПЦР-тест.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 13 декабря, составляет 7,49%, за две недели – 7,64%, за семь дней – 7,15%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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