https://sputnik-georgia.ru/20211214/parlament-gruzii-na-etoy-nedele-zakryvaet-osennyuyu-sessiyu-262847795.html
Парламент Грузии на этой неделе закрывает осеннюю сессию
Парламент Грузии на этой неделе закрывает осеннюю сессию
Прежде, чем уйти на каникулы, за оставшиеся четыре дня грузинские депутаты должны обсудить 72 вопроса 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T14:54+0400
2021-12-14T14:54+0400
2021-12-14T15:02+0400
политика
новости
грузия
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0c/250322213_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_998c99d091caca89811716d17565032a.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В повестку последней недели осенней сессии парламента Грузии десятого созыва вошли 72 вопроса, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа.До закрытия осенней сессии депутаты должны успеть прежде всего утвердить государственный бюджет на 2022 год и принять законопроекты первоочередной значимости, а также заслушать на "правительственном часе" двух министров – юстиции и экономики. "Лело" сможет вернуть себе прежние привилегии в парламенте Грузии>>В повестку сессионной недели 14-17 декабря, которая была утверждена на заседании бюро во вторник, вошли такие законопроекты, как внесение изменений в Закон о недрах, в Закон о символах государственного значения, в Закон о ветеранах войны и обороны, Закон о государственных наградах и премиях Грузии", который будет рассмотрен парламентом в ускоренном порядке. В третьем чтении депутаты рассмотрят поправки в Лесной кодекс Грузии" и в Закон Грузии о государственном тарифе. Бюро также обсудило новые законодательные инициативы и организационные вопросы. Также бюро приняло к сведению объявление бойкота заседаниям парламента 14-17 декабря депутатом фракции "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в Единстве" Тамар Чарквиани. Она не будет присутствовать на заседаниях, как и большинство ее коллег. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211207/parlament-gruzii-na-posledney-sessionnoy-nedele-zaslushaet-dvukh-ministrov-262646234.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0c/250322213_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5d0af97a931a981adde05b5f37461fcd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, парламент грузии
Парламент Грузии на этой неделе закрывает осеннюю сессию
14:54 14.12.2021 (обновлено: 15:02 14.12.2021)
Прежде, чем уйти на каникулы, за оставшиеся четыре дня грузинские депутаты должны обсудить 72 вопроса
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В повестку последней недели осенней сессии парламента Грузии десятого созыва вошли 72 вопроса, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа.
До закрытия осенней сессии депутаты должны успеть прежде всего утвердить государственный бюджет на 2022 год и принять законопроекты первоочередной значимости, а также заслушать на "правительственном часе" двух министров – юстиции и экономики.
В повестку сессионной недели 14-17 декабря, которая была утверждена на заседании бюро во вторник, вошли такие законопроекты, как внесение изменений в Закон о недрах, в Закон о символах государственного значения, в Закон о ветеранах войны и обороны, Закон о государственных наградах и премиях Грузии", который будет рассмотрен парламентом в ускоренном порядке.
В третьем чтении депутаты рассмотрят поправки в Лесной кодекс Грузии" и в Закон Грузии о государственном тарифе.
Бюро также обсудило новые законодательные инициативы и организационные вопросы. Также бюро приняло к сведению объявление бойкота заседаниям парламента 14-17 декабря депутатом фракции "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в Единстве" Тамар Чарквиани. Она не будет присутствовать на заседаниях, как и большинство ее коллег.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.