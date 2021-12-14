https://sputnik-georgia.ru/20211214/parlament-gruzii-na-etoy-nedele-zakryvaet-osennyuyu-sessiyu-262847795.html

Парламент Грузии на этой неделе закрывает осеннюю сессию

Парламент Грузии на этой неделе закрывает осеннюю сессию

Прежде, чем уйти на каникулы, за оставшиеся четыре дня грузинские депутаты должны обсудить 72 вопроса 14.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В повестку последней недели осенней сессии парламента Грузии десятого созыва вошли 72 вопроса, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа.До закрытия осенней сессии депутаты должны успеть прежде всего утвердить государственный бюджет на 2022 год и принять законопроекты первоочередной значимости, а также заслушать на "правительственном часе" двух министров – юстиции и экономики. "Лело" сможет вернуть себе прежние привилегии в парламенте Грузии>>В повестку сессионной недели 14-17 декабря, которая была утверждена на заседании бюро во вторник, вошли такие законопроекты, как внесение изменений в Закон о недрах, в Закон о символах государственного значения, в Закон о ветеранах войны и обороны, Закон о государственных наградах и премиях Грузии", который будет рассмотрен парламентом в ускоренном порядке. В третьем чтении депутаты рассмотрят поправки в Лесной кодекс Грузии" и в Закон Грузии о государственном тарифе. Бюро также обсудило новые законодательные инициативы и организационные вопросы. Также бюро приняло к сведению объявление бойкота заседаниям парламента 14-17 декабря депутатом фракции "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в Единстве" Тамар Чарквиани. Она не будет присутствовать на заседаниях, как и большинство ее коллег. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/parlament-gruzii-na-posledney-sessionnoy-nedele-zaslushaet-dvukh-ministrov-262646234.html

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