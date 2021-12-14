https://sputnik-georgia.ru/20211214/pokazatel-nosheniya-masok-v-gruzii-po-prezhnemu-nizkiy-262835183.html

Показатель ношения масок в Грузии по-прежнему низкий

Показатель ношения масок в Грузии по-прежнему низкий

Победить пандемию, игнорируя регуляции и рекомендации, отказываясь от вакцинации, по мнению специалистов, нереально 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T10:12+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В стране, где показатель ношения масок не превышает 30%, сложно говорить о борьбе с вирусом, заявил профессор Тбилисского государственного медицинского университета, эксперт в области здравоохранения Дэви Табидзе.Грузинские эпидемиологи говорят о высокой летальности пациентов от осложнений коронавируса – 50-60 человек ежедневно. Основным механизмом борьбы с пандемией они называют иммунизацию. Врачи призывают население вакцинироваться и следовать общим рекомендациям – носить маски и соблюдать социальную дистанцию.Первая смерть человека от штамма "омикрон" зафиксирована в Британии>>"Почему-то мы не можем получить результат и не получим. В стране, где показатель ношения масок составляет до 30%, очень сложно говорить об успехе", – сказал Табидзе.По словам эксперта, эпидемиологическая ситуация в Грузии постепенно стабилизируется, но число смертных случаев по-прежнему высокое."Мы движемся к стабилизации, но число погибших по-прежнему велико, несмотря на многочисленные предупреждения и призывы соблюдать правила, установленные Всемирной организацией здравоохранения", – сказал Табидзе.Кроме низкого показателя ношения масок, в Грузии медленными темпами идет вакцинация населения. Полный курс вакцинации препаратами против коронавируса прошли лишь 36,6% взрослого населения, тогда как к концу года этот показатель при благоприятном развитии должен был быть не менее 60%.Грузинские врачи ожидают появления в стране нового штамма коронавируса "омикрон", который уже выявили в соседней Турции. Для борьбы с новым штаммом, население призывают привиться бустерной дозой вакцины против коронавируса. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211213/omikron-podstupil-k-granitsam-gruzii--vskore-on-zamenit-delta-shtamm-koronavirusa-262803772.html

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