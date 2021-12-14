https://sputnik-georgia.ru/20211214/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-262825222.html
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T07:01+0400
2021-12-14T07:01+0400
2021-12-14T07:01+0400
экономика
новости
грузия
"банк грузии"
еврооблигации
tbc bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251575400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52b25c9fea016b476b646e91258227f8.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,25% и составила 99,07 доллара с доходностью 2,98%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,18%, торги закрылись с доходностью 2,19% по цене 106,01 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,62 пункта с доходностью 4,87%, за неделю цена понизилась на 0,19%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,04% до 100,29 пункта, доходность составила 3,95%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 1,95% и составила 16,06 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 1,1 миллиона ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,46-16,26 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 1,07% и составила 6,48 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 215 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,48-6,68 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 23% до 15,68 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 173 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,44-16,2 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251575400_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_771c77b02375aa8d34c586f7b73e7041.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, "банк грузии", еврооблигации, tbc bank
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik.
Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,25% и составила 99,07 доллара с доходностью 2,98%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart
.
Торги корпоративными облигациями
Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,18%, торги закрылись с доходностью 2,19% по цене 106,01 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,62 пункта с доходностью 4,87%, за неделю цена понизилась на 0,19%.
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,04% до 100,29 пункта, доходность составила 3,95%.
Торги акциями
Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 1,95% и составила 16,06 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 1,1 миллиона ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,46-16,26 фунта за акцию.
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 1,07% и составила 6,48 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 215 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,48-6,68 фунта.
Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 23% до 15,68 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 173 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,44-16,2 фунта за акцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.