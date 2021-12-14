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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T07:01+0400
2021-12-14T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,25% и составила 99,07 доллара с доходностью 2,98%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt &amp; Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,18%, торги закрылись с доходностью 2,19% по цене 106,01 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,62 пункта с доходностью 4,87%, за неделю цена понизилась на 0,19%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии &gt;&gt;Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,04% до 100,29 пункта, доходность составила 3,95%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 1,95% и составила 16,06 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 1,1 миллиона ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,46-16,26 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году &gt;&gt;Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 1,07% и составила 6,48 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 215 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,48-6,68 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 23% до 15,68 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 173 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,44-16,2 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, "банк грузии", еврооблигации, tbc bank

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

07:01 14.12.2021
© AFP / HENRY NICHOLLSЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© AFP / HENRY NICHOLLS
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Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,25% и составила 99,07 доллара с доходностью 2,98%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,18%, торги закрылись с доходностью 2,19% по цене 106,01 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,62 пункта с доходностью 4,87%, за неделю цена понизилась на 0,19%.
Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,04% до 100,29 пункта, доходность составила 3,95%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 1,95% и составила 16,06 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 1,1 миллиона ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,46-16,26 фунта за акцию.
Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 1,07% и составила 6,48 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 215 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,48-6,68 фунта.
Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 23% до 15,68 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 173 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,44-16,2 фунта за акцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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