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В Грузии бустер-дозу вакцины от коронавируса сделали 34 тысячи человек

В Грузии бустер-дозу вакцины от коронавируса сделали 34 тысячи человек

Грузия готовится к появлению нового штамма коронавируса "омикрон" 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T18:14+0400

2021-12-14T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Бустерные прививки препаратами против коронавируса в Грузии, по данным на 14 декабря, сделали 34 249 человек, сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.Всего с марта 2021 года в стране сделана 2 324 131 прививка от COVID-19."Цунами" заражений коронавирусом в мире: о чем предупреждает ВОЗ?>>Полностью вакцинировано 1 052 986 человек или 36.7% взрослого населения.За последние сутки вакцинировались 10 948 человек, что выше показателя предыдущих дней.При этом, по данным центра, рост числа прививок наблюдается за счет бустер-доз.Необходимость бустер или третьей дозы прививки эпидемиологи объясняют неизбежностью появления в Грузии нового штамма коронавируса "омикрон", который распространяется быстрее, чем предыдущие, и защитить от него может только третья прививка.Именно руководствуясь этим, Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией 7 декабря сократил сроки бустер-прививки с шести до трех и пяти месяцев, в зависимости от исходной вакцины.Лицам, привившимся вакциной Pfizer, бустер или третью дозу нужно делать как минимум спустя пять месяцев после второй прививки.Для тех, кто привился китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, срок бустер-дозы три месяца.Что касается привитых препаратом AstraZeneca, то ранее сообщалось, что для этих лиц допускается третья доза вакциной Pfizer через пять месяцев после второй прививки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211213/time-nazval-sozdateley-vaktsin-protiv-koronavirusa-geroyami-goda-262826236.html

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