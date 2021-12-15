https://sputnik-georgia.ru/20211215/glava-mvd-gruzii-sdelal-busternuyu-privivku-ot-koronavirusa-262890488.html

Глава МВД Грузии сделал бустерную прививку от коронавируса

Глава МВД Грузии сделал бустерную прививку от коронавируса

Вахтанг Гомелаури пошел на вакцинацию не один, вместе с ним прививки сделали и другие сотрудники МВД 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T19:37+0400

2021-12-15T19:37+0400

2021-12-15T19:37+0400

пятая волна

новости

грузия

мвд грузии

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/05/251647077_0:62:1311:799_1920x0_80_0_0_fcaacd5b884d01cbdacf95d526f25f09.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелуари привился бустерной дозой - вакцинация препаратом Pfizer ему была сделана в Центральной университетской клинике Николоза Кипшидзе, сообщается на сайте МВД Грузии. Вместе с министром были вакцинированы и другие сотрудники МВД. Грузия получит деньги на вакцинацию от ЕС>>Как заявлет ведомство, министр внутренних дел был задействован в процессе вакцинации, как только только началась массовая иммунизация населения.Первую дозу вакцины "Синофарм" Гомелаури сделал 5 мая этого года вместе с руководителями министерств и сотрудниками различных ведомств. С целью быстрой и беспрепятственной вакцинации сотрудников МВД в центрах иммунизации в Тбилиси и регионах были открыты комнаты вакцинации, оснащенные соответствующим медицинским оборудованием, для сотрудников полиции.Сотрудники МВД могут пройти вакцинацию в любой день недели без предварительной регистрации. На данном этапе до 80% сотрудников министерства уже вакцинированы, большинство из них полностью двумя дозами. Процесс вакцинации бустерными дозами продолжается. К этому времени в Грузии третью прививку сделали уже более 34 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211212/busternaya-privivka-pomogaet-pri-borbe-s-omikronom-schitaet-immunolog-262793369.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мвд грузии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19