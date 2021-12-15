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Глава МВД Грузии сделал бустерную прививку от коронавируса
Глава МВД Грузии сделал бустерную прививку от коронавируса
Вахтанг Гомелаури пошел на вакцинацию не один, вместе с ним прививки сделали и другие сотрудники МВД 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T19:37+0400
2021-12-15T19:37+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелуари привился бустерной дозой - вакцинация препаратом Pfizer ему была сделана в Центральной университетской клинике Николоза Кипшидзе, сообщается на сайте МВД Грузии. Вместе с министром были вакцинированы и другие сотрудники МВД. Грузия получит деньги на вакцинацию от ЕС&gt;&gt;Как заявлет ведомство, министр внутренних дел был задействован в процессе вакцинации, как только только началась массовая иммунизация населения.Первую дозу вакцины "Синофарм" Гомелаури сделал 5 мая этого года вместе с руководителями министерств и сотрудниками различных ведомств. С целью быстрой и беспрепятственной вакцинации сотрудников МВД в центрах иммунизации в Тбилиси и регионах были открыты комнаты вакцинации, оснащенные соответствующим медицинским оборудованием, для сотрудников полиции.Сотрудники МВД могут пройти вакцинацию в любой день недели без предварительной регистрации. На данном этапе до 80% сотрудников министерства уже вакцинированы, большинство из них полностью двумя дозами. Процесс вакцинации бустерными дозами продолжается. К этому времени в Грузии третью прививку сделали уже более 34 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Глава МВД Грузии сделал бустерную прививку от коронавируса

19:37 15.12.2021
© photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FBМинистр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури привился от коронавируса
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури привился от коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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Вахтанг Гомелаури пошел на вакцинацию не один, вместе с ним прививки сделали и другие сотрудники МВД
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелуари привился бустерной дозой - вакцинация препаратом Pfizer ему была сделана в Центральной университетской клинике Николоза Кипшидзе, сообщается на сайте МВД Грузии.
Вместе с министром были вакцинированы и другие сотрудники МВД.
Грузия получит деньги на вакцинацию от ЕС>>
Как заявлет ведомство, министр внутренних дел был задействован в процессе вакцинации, как только только началась массовая иммунизация населения.
Первую дозу вакцины "Синофарм" Гомелаури сделал 5 мая этого года вместе с руководителями министерств и сотрудниками различных ведомств.
С целью быстрой и беспрепятственной вакцинации сотрудников МВД в центрах иммунизации в Тбилиси и регионах были открыты комнаты вакцинации, оснащенные соответствующим медицинским оборудованием, для сотрудников полиции.
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Сотрудники МВД могут пройти вакцинацию в любой день недели без предварительной регистрации. На данном этапе до 80% сотрудников министерства уже вакцинированы, большинство из них полностью двумя дозами.
Процесс вакцинации бустерными дозами продолжается. К этому времени в Грузии третью прививку сделали уже более 34 тысяч человек.
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