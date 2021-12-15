https://sputnik-georgia.ru/20211215/gruziya-i-turtsiya-obsudyat-rasshirenie-soglasheniya-o-svobodnoy-torgovle-23-dekabrya-v-tbilisi-262886604.html

Грузия и Турция обсудят расширение соглашения о свободной торговле 23 декабря в Тбилиси

Грузия и Турция обсудят расширение соглашения о свободной торговле 23 декабря в Тбилиси

Турция является основным торговым партнером для Грузии, товарооборот между двумя странами увеличивается из года в год 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T17:36+0400

2021-12-15T17:36+0400

2021-12-15T17:47+0400

экономика

новости

грузия

турция

туризм

торговля

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/0a/248946489_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a1847e8cf3b3089ca9ac81202f7335a9.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Очередной раунд переговоров между Грузией и Турцией по дальнейшей либерализации тарифов на сельскохозяйственную продукцию и торговле услугами в рамках заседания Комитета свободной торговли состоится 23 декабря в Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.Вопрос расширения Соглашения о свободной торговле между Грузией и Турцией глава Минэкономики Грузии Натия Турнава обсудила в ходе встречи с министром торговли Турции Мехметом Мушем на бизнес-форуме Грузия-Азербайджан-Турция в Баку.Глава Минэкономики Грузии: Азербайджан остается одним из главных партнеров страны>>Соглашение о свободной торговле Грузия и Турция подписали в 2007 году, оно предполагает освобождение от налога на импорт определенных товаров.На встрече глав ведомств были обсуждены двусторонние торгово-экономические отношения и приоритетные направления сотрудничества. Отмечалось, что Грузия и Турция плодотворно сотрудничают в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт, связь, туризм и др.Турция является основным торговым партнером Грузии - за 10 месяцев 2021 года двусторонний товарооборот между странами увеличился на 30,3%, а экспорт в Турцию возрос на 66,4%: рост экспорта сельскохозяйственной продукции составил 24%, а промышленных товаров – 84%.Кроме того, стороны отметили важность соглашения о диагональной кумуляции между Грузией, Евросоюзом и Турцией, которое предполагает свободную торговлю с ЕС грузинскими товарами, изготовленными из турецкого сырья. Диагональная кумуляция означает, что товары, получившие статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в другой стране без утраты ими статуса происхождения.В ходе встречи Турнава также подчеркнула важность бизнес-форумов в Грузии, Азербайджане и Турции, которые проводятся с 2012 года. В этом году представители деловых кругов трех стран встречались в шестой раз. По ее словам, форум - это хорошая возможность для бизнеса рассмотреть новые деловые предложения, найти новых партнеров и лучше наладить деловые связи.Особенно глава Минэкономики Грузии подчеркнула важность сотрудничества двух стран в сфере инвестиций. В 2005-2020 годах из Турции было инвестировано более 1,7 миллиарда долларов. По предварительным данным, за три квартала 2021 года объем инвестиций из Турции достигает 75,55 миллиона долларов, что на 107% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, Турция занимает четвертое место по объему инвестиций в Грузию с долей в 10%.Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества в туристической сфере. Отмечалось, что в 2015-2020 годах Грузию посетили более 5,6 миллиона визитеров из Турции. За 10 месяцев с начало года число визитеров из Турции составило 261 289.Министры также обсудили сотрудничество в области наземного и морского транспорта, а также в сфере грузовых перевозок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211205/pervyy-regulyarnyy-gruzovoy-poezd-vyekhal-iz-kitaya-v-gruziyu-262607953.html

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, турция, туризм, торговля, инвестиции