https://sputnik-georgia.ru/20211215/gryadet-svadba-viktoriya-bonya-pokhvastalas-pomolvochnym-koltsom-262871327.html

Грядет свадьба: Виктория Боня похвасталась помолвочным кольцом

Грядет свадьба: Виктория Боня похвасталась помолвочным кольцом

Телезвезда редко рассказывает о личном, из-за чего интригующее сообщение в Instagram произвело фурор в Сети

2021-12-15T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Российская ведущая Виктория Боня намекнула на грядущую свадьбу – звезда похвасталась шикарным помолвочным кольцом. Вечером 14 декабря Боня заинтриговала подписчиков видео, на котором крутится перед зеркалом в очень роскошном мини-платье, расшитом камнями. Звезда заявила, что идет веселиться и танцевать, намекая особенный повод. Позднее, в сторис звезды появилась действительно волнующая новость. Боня показала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце и намекнула на то, что ее могут поздравлять с грядущей свадьбой. Пока Виктория не стала рассказывать все подробности и называть имя счастливчика, из-за чего фанаты начали предполагать, пошутила ли звезда или она на самом деле собралась замуж. Напомним, что Боня никогда не была замужем. Она была в отношениях с сыном миллионера Александром Смерфитом, от которого родила дочь. Боня мечтала о громкой и красивой свадьбе, но отношения завершились в 2017 году.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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свадьба, светская хроника, российский шоу-бизнес, виктория боня