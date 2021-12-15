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Грядет свадьба: Виктория Боня похвасталась помолвочным кольцом
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРоссийская модель и телеведущая Виктория Боня
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Телезвезда редко рассказывает о личном, из-за чего интригующее сообщение в Instagram произвело фурор в Сети
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Российская ведущая Виктория Боня намекнула на грядущую свадьбу – звезда похвасталась шикарным помолвочным кольцом.
Вечером 14 декабря Боня заинтриговала подписчиков видео, на котором крутится перед зеркалом в очень роскошном мини-платье, расшитом камнями. Звезда заявила, что идет веселиться и танцевать, намекая особенный повод.
Позднее, в сторис звезды появилась действительно волнующая новость. Боня показала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце и намекнула на то, что ее могут поздравлять с грядущей свадьбой.
© Instagram / victoriabonyaКольцо Виктории Бони (скрин сторис)
Кольцо Виктории Бони (скрин сторис)
© Instagram / victoriabonya
Пока Виктория не стала рассказывать все подробности и называть имя счастливчика, из-за чего фанаты начали предполагать, пошутила ли звезда или она на самом деле собралась замуж.
Напомним, что Боня никогда не была замужем. Она была в отношениях с сыном миллионера Александром Смерфитом, от которого родила дочь. Боня мечтала о громкой и красивой свадьбе, но отношения завершились в 2017 году.
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