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https://sputnik-georgia.ru/20210926/pleylist-ne-vinovat-viktoriya-bonya-vstala-na-zaschitu-morgenshterna-259858116.html
Плейлист не виноват: Виктория Боня встала на защиту Моргенштерна
Плейлист не виноват: Виктория Боня встала на защиту Моргенштерна
Боня считает, что люди хотят лишь найти виноватых, а не искать истинный корень проблемы 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T07:11+0400
2021-09-26T07:11+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Телеведущая и блогер Виктория Боня, комментируя слова члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной, встала на защиту рэпера Моргенштерна, отметив, что люди не хотят искать корень проблемы.Член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров являлся поклонником Моргенштерна. Она предположила, что рэпер участвует в кампании по распространению в социальных сетях информации, "связанной с насилием и шок-контентом".Моргенштерн закрыл сбор средств для больного ребенка &gt;&gt;&gt;Боня же считает, что люди хотят лишь найти виноватых, а не искать корень проблемы, в то время когда общество упускает что-то в воспитании молодежи."Мы сейчас можем обвинять песни, мы можем обвинять Алишера в том, что он пишет песни, которые разлагают молодежь. Мы можем искать крайних, где угодно, но только не в корне настоящей проблемы. Люди ищут и находят эти песни. Не будет песен Алишера, будут другие песни. Мы всегда хотим обвинить кого-то, найти поверхностные проблемы, которые на самом деле вторичны и не имеют никакого отношения к сути", — считает Боня.Телеведущая отметила, что депрессивность молодежи, ее действия не зависят от плейлиста. Боня задалась вопросами: почему у поколения отсутствует мотивация для жизни и чего общество не дает детям.Утром 20 сентября студент юридического факультета ПГНИУ открыл стрельбу в здании университета. В результате шесть человек погибли, 43 человека пострадали.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Плейлист не виноват: Виктория Боня встала на защиту Моргенштерна

07:11 26.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРоссийская модель и телеведущая Виктория Боня
Российская модель и телеведущая Виктория Боня - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Боня считает, что люди хотят лишь найти виноватых, а не искать истинный корень проблемы
ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Телеведущая и блогер Виктория Боня, комментируя слова члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной, встала на защиту рэпера Моргенштерна, отметив, что люди не хотят искать корень проблемы.
Член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров являлся поклонником Моргенштерна. Она предположила, что рэпер участвует в кампании по распространению в социальных сетях информации, "связанной с насилием и шок-контентом".
Моргенштерн закрыл сбор средств для больного ребенка >>>
Боня же считает, что люди хотят лишь найти виноватых, а не искать корень проблемы, в то время когда общество упускает что-то в воспитании молодежи.
"Мы сейчас можем обвинять песни, мы можем обвинять Алишера в том, что он пишет песни, которые разлагают молодежь. Мы можем искать крайних, где угодно, но только не в корне настоящей проблемы. Люди ищут и находят эти песни. Не будет песен Алишера, будут другие песни. Мы всегда хотим обвинить кого-то, найти поверхностные проблемы, которые на самом деле вторичны и не имеют никакого отношения к сути", — считает Боня.
Телеведущая отметила, что депрессивность молодежи, ее действия не зависят от плейлиста. Боня задалась вопросами: почему у поколения отсутствует мотивация для жизни и чего общество не дает детям.
"Я считаю, что в нашей системе образования абсолютно отсутствует воспитание культуры и ценностей, которые должны прививаться. Причем воспитание девочек должно быть определенным образом, мальчиков должны воспитывать иначе. Нужно привлекать к воспитанию молодежи людей, которые их вдохновляют. Развивать молодежь, спрашивать, что их вдохновляет. Если их вдохновляет тот же Алишер Моргенштерн, то у него есть что рассказать детям о том, как у него все было плохо и с помощью песен он стал известным. Дело далеко не в песнях, дело в том, что не хватает внимания, любви и заботы", — подытожила Виктория.
Утром 20 сентября студент юридического факультета ПГНИУ открыл стрельбу в здании университета. В результате шесть человек погибли, 43 человека пострадали.
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