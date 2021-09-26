https://sputnik-georgia.ru/20210926/pleylist-ne-vinovat-viktoriya-bonya-vstala-na-zaschitu-morgenshterna-259858116.html

Плейлист не виноват: Виктория Боня встала на защиту Моргенштерна

Плейлист не виноват: Виктория Боня встала на защиту Моргенштерна

Боня считает, что люди хотят лишь найти виноватых, а не искать истинный корень проблемы 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T07:11+0400

2021-09-26T07:11+0400

2021-09-26T07:11+0400

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ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Телеведущая и блогер Виктория Боня, комментируя слова члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной, встала на защиту рэпера Моргенштерна, отметив, что люди не хотят искать корень проблемы.Член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров являлся поклонником Моргенштерна. Она предположила, что рэпер участвует в кампании по распространению в социальных сетях информации, "связанной с насилием и шок-контентом".Моргенштерн закрыл сбор средств для больного ребенка >>>Боня же считает, что люди хотят лишь найти виноватых, а не искать корень проблемы, в то время когда общество упускает что-то в воспитании молодежи."Мы сейчас можем обвинять песни, мы можем обвинять Алишера в том, что он пишет песни, которые разлагают молодежь. Мы можем искать крайних, где угодно, но только не в корне настоящей проблемы. Люди ищут и находят эти песни. Не будет песен Алишера, будут другие песни. Мы всегда хотим обвинить кого-то, найти поверхностные проблемы, которые на самом деле вторичны и не имеют никакого отношения к сути", — считает Боня.Телеведущая отметила, что депрессивность молодежи, ее действия не зависят от плейлиста. Боня задалась вопросами: почему у поколения отсутствует мотивация для жизни и чего общество не дает детям.Утром 20 сентября студент юридического факультета ПГНИУ открыл стрельбу в здании университета. В результате шесть человек погибли, 43 человека пострадали.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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