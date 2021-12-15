https://sputnik-georgia.ru/20211215/sborom-obschaka-v-tbilisi-rukovodil-vor-v-zakone-iz-za-granitsy---versiya-smi-262891254.html

Сбором "общака" у таксистов в аэропорту Тбилиси руководил "вор в законе" из Турции - СМИ

Сбором "общака" у таксистов в аэропорту Тбилиси руководил "вор в законе" из Турции - СМИ

Деньги у таксистов в Тбилиси, по данным следствия, вымогали члены "воровского мира" по поручению "вора в законе" 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T20:23+0400

2021-12-15T20:23+0400

2021-12-15T20:53+0400

новости

грузия

мвд грузии

вор в законе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251316889_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c3f36c34c47e86964cd5d35d1117f1b1.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Часть выручки у таксистов отбирали для т.н. "общака" пособники вора в законе Тенгиза Хоперия по прозвищу "Чинка" (Чертенок), который в настоящее время живет Турции, такую версию озвучил телеканал "Рустави 2".В среду МВД Грузии провело масштабную спецоперацию, в ходе которой были задержаны девять человек. По данным следствия, все они действовали по указке вора в законе из-за границы. Используя авторитет криминального авторитета, они отбирали у таксистов, работающих на территории Тбилисского аэропорта, половину выручки.Облава на членов "воровского мира" - в Тбилиси прошла масштабная спецоперация>>По данным СМИ, с 1990 года Тенгиз Хоперия отбыл пять сроков по разным статьям УК Грузии. В 2013 году он был освобожден и уехал в Россию. Сейчас 51-летний Хоперия находится на свободе и проживает в Турции.У СМИ есть и вторая версия. Вором в законе, руководящим сбором "общака" в Тбилиси, может быть 39-летний Ираклий Каличава по прозвищу "Ика Хуту".Каличава начал преступную жизнь в раннем возрасте, в 17 лет он попался на краже в Москве, в через год уже был коронован "вором в законе". Его арестовывали в Париже, Киеве, Одессе. Сейчас он находится на свободе и живет за границей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мвд грузии, вор в законе