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https://sputnik-georgia.ru/20211214/kakoe-esche-primirenie---politolog-ob-initsiativakh-prezidentov-gruzii-262850424.html
"Какое еще примирение?" - политолог об инициативах президентов Грузии
"Какое еще примирение?" - политолог об инициативах президентов Грузии
Вопрос о том, состоится ли встреча трех президентов, в том числе находящегося в заключении Саакашвили, все еще остается открытым 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T16:10+0400
2021-12-14T16:10+0400
политика
новости
грузия
георгий маргвелашвили
михаил саакашвили
единое нацдвижение
грузинская мечта
гия хухашвили
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Разговоры о возможном примирении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционного "Единого национального движения" лишены основания, считает эксперт по политическим вопросам Гия Хухашвили.Возможно ли примирение? Экс-президенты об инициативе Зурабишвили&gt;&gt;В последние дни в Грузии активно обсуждается инициатива о встрече трех президентов – действующего президента Саломе Зурабишвили и ее предшественников - Георгия Маргвелашвили и Михаила Саакашвили, который в настоящее время отбывает наказание. Инициатива принадлежит Маргвелашвили, и ее уже поддержал Саакашвили.По словам эксперта, Зурабишвили, скорее всего, не согласится на такой формат. Ранее она заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии. Как оказалось, предшественникам понравилась идея действующего президента."Нам нужно примирение не между какими-то лидерами, а примирение в обществе. Для того, чтобы примирить общественность нужно придумать что-нибудь системное, а не просто договориться двум боссам", - сказал Хухашвили.Он подчеркнул, что "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" - политические конкуренты, и смысл заявлений о примирении партий непонятен."Они политические конкуренты, они должны конкурировать. Что значит примирение между партиями? Это значит выпустить Мишу из тюрьмы или что? Думаю, разные стороны подразумевают под примирением разное. Это пустые разговоры и больше ничего, и дальше заявлений это не пойдет", - заключил Хухашвили.Председатель "Единого национального движение" Ника Мелия уже заявил, что примирение теряет смысл до тех пор, пока Саакашвили остается в заключении.Предложение президента Грузии раскололо политиков: кто готов сесть за стол переговоров?&gt;&gt;Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили в качестве возможного места встречи предложил президентскую резиденцию. Саакашвили же позвал своих преемников в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс лечения после длительной голодовки. После ареста 1 октября Саакашвили был доставлен в тюрьму №12 в городе Рустави, где он и объявил голодовку, настаивая на том, что его преследуют по политическим мотивам. Саакашвили вернулся в Грузию, где он был заочно осужден по двум уголовным делам, незадолго до выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Выборы, за редкими исключениями, оппозиция проиграла. С тех пор, то есть, начиная с октября, соратники и сторонники основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" ежедневно проводят акции протеста, в основном с требованием освобождения экс-президента. Также среди требований - назначение досрочных парламентских выборов. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211210/zurabishvili-na-sammite-za-demokratiyu-obyazuyus-nachat-obschenatsionalnyy-dialog-v-gruzii-262769573.html
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политика, новости, грузия, георгий маргвелашвили, михаил саакашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, гия хухашвили, саломе зурабишвили

"Какое еще примирение?" - политолог об инициативах президентов Грузии

16:10 14.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРезиденция президента Грузии
Резиденция президента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вопрос о том, состоится ли встреча трех президентов, в том числе находящегося в заключении Саакашвили, все еще остается открытым
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Разговоры о возможном примирении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционного "Единого национального движения" лишены основания, считает эксперт по политическим вопросам Гия Хухашвили.
Возможно ли примирение? Экс-президенты об инициативе Зурабишвили>>
В последние дни в Грузии активно обсуждается инициатива о встрече трех президентов – действующего президента Саломе Зурабишвили и ее предшественников - Георгия Маргвелашвили и Михаила Саакашвили, который в настоящее время отбывает наказание. Инициатива принадлежит Маргвелашвили, и ее уже поддержал Саакашвили.

"Это мертворожденный проект, потому что никакой почвы для реального примирения у нас нет. Это просто декларирование и позитивные пожелания, но на самом деле это только разговоры", - сказал Хухашвили в интервью Sputnik Грузия.

По словам эксперта, Зурабишвили, скорее всего, не согласится на такой формат. Ранее она заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии. Как оказалось, предшественникам понравилась идея действующего президента.
"Нам нужно примирение не между какими-то лидерами, а примирение в обществе. Для того, чтобы примирить общественность нужно придумать что-нибудь системное, а не просто договориться двум боссам", - сказал Хухашвили.
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
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Он подчеркнул, что "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" - политические конкуренты, и смысл заявлений о примирении партий непонятен.
"Они политические конкуренты, они должны конкурировать. Что значит примирение между партиями? Это значит выпустить Мишу из тюрьмы или что? Думаю, разные стороны подразумевают под примирением разное. Это пустые разговоры и больше ничего, и дальше заявлений это не пойдет", - заключил Хухашвили.
Председатель "Единого национального движение" Ника Мелия уже заявил, что примирение теряет смысл до тех пор, пока Саакашвили остается в заключении.
Предложение президента Грузии раскололо политиков: кто готов сесть за стол переговоров?>>
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили в качестве возможного места встречи предложил президентскую резиденцию. Саакашвили же позвал своих преемников в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс лечения после длительной голодовки. После ареста 1 октября Саакашвили был доставлен в тюрьму №12 в городе Рустави, где он и объявил голодовку, настаивая на том, что его преследуют по политическим мотивам.
Саакашвили вернулся в Грузию, где он был заочно осужден по двум уголовным делам, незадолго до выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Выборы, за редкими исключениями, оппозиция проиграла. С тех пор, то есть, начиная с октября, соратники и сторонники основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" ежедневно проводят акции протеста, в основном с требованием освобождения экс-президента. Также среди требований - назначение досрочных парламентских выборов.
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