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Грузинские военные одеваются в форму отечественного производства
Грузинские военные одеваются в форму отечественного производства
Форму и многое другое для грузинских военных предприятие "Дельта текстиль" шьет с 2015 года 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T19:02+0400
2021-12-16T19:02+0400
2021-12-16T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузинские военнослужащие и дальше будут носить полевую и повседневную рабочую форму отечественного производства, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.Качественная зимняя и летняя полевая и повседневная рабочая форма для грузинских военнослужащих шьется на фабрике "Дельта текстиль", оснащенной современным итальянским и японским оборудованием. Предприятие выпускает боевое снаряжение, средства индивидуальной защиты и разгрузки, футболки, плащи, ветровки, пуловеры, головные уборы, перчатки, рюкзаки, патрульные сумки, полевые сумки, багажные сумки, нижнее белье и спортивную одежду.Командно-штабные учения "Дидгори 2021" открылись в Грузии>>Компания е "Дельта текстиль" постоянно снабжает воинские части Сил обороны высококачественной продукцией отечественного производства. Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе лично ознакомился с процессом снабжения грузинской армии новой формой и спортивной одеждой."Дельта текстиль" дочерняя компания Научно-технического центра "Дельта", основная цель которой обеспечение Сил обороны Грузии военной формой, мягким инвентарем и полевым оснащением. Компания осуществляет беспрепятственное обеспечение униформой военных и в условиях пандемии, и в других форс-мажорных ситуациях.Предприятие "Дельта текстиль" создано в 2015 году и является одной из лучших швейных фабрик. Здесь работают 360 человек. Конкретная компания была выбрана международной аудиторской фирмой после оценки ее недвижимости и производственного потенциала. Частно-государственное сотрудничество - это проверенная во всем мире успешная практика, особенно активно применяемая в оборонном производстве.Что касается военного завода "Дельта", то его история берет начало с 60-х годов. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод и находится в ведении министерства обороны Грузии."Дельта" производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Центр уже экспортирует свою продукцию за рубеж.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, центр "дельта", минобороны грузии
Грузинские военные одеваются в форму отечественного производства
Форму и многое другое для грузинских военных предприятие "Дельта текстиль" шьет с 2015 года
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузинские военнослужащие и дальше будут носить полевую и повседневную рабочую форму отечественного производства, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Качественная зимняя и летняя полевая и повседневная рабочая форма для грузинских военнослужащих шьется на фабрике "Дельта текстиль", оснащенной современным итальянским и японским оборудованием. Предприятие выпускает боевое снаряжение, средства индивидуальной защиты и разгрузки, футболки, плащи, ветровки, пуловеры, головные уборы, перчатки, рюкзаки, патрульные сумки, полевые сумки, багажные сумки, нижнее белье и спортивную одежду.
Компания е "Дельта текстиль" постоянно снабжает воинские части Сил обороны высококачественной продукцией отечественного производства. Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе лично ознакомился с процессом снабжения грузинской армии новой формой и спортивной одеждой.
"Дельта текстиль" дочерняя компания Научно-технического центра "Дельта", основная цель которой обеспечение Сил обороны Грузии военной формой, мягким инвентарем и полевым оснащением. Компания осуществляет беспрепятственное обеспечение униформой военных и в условиях пандемии, и в других форс-мажорных ситуациях.
Предприятие "Дельта текстиль" создано в 2015 году и является одной из лучших швейных фабрик. Здесь работают 360 человек. Конкретная компания была выбрана международной аудиторской фирмой после оценки ее недвижимости и производственного потенциала. Частно-государственное сотрудничество - это проверенная во всем мире успешная практика, особенно активно применяемая в оборонном производстве.
Что касается военного завода "Дельта", то его история берет начало с 60-х годов. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод и находится в ведении министерства обороны Грузии.
"Дельта" производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Центр уже экспортирует свою продукцию за рубеж.
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