https://sputnik-georgia.ru/20211216/na-podderzhku-biznesa-v-gruzii-v-2022-godu-vydelyat-do-270-millionov-lari-262925905.html

На поддержку бизнеса в Грузии в 2022 году выделят до 270 миллионов лари

На поддержку бизнеса в Грузии в 2022 году выделят до 270 миллионов лари

В 2022 году компаниям-экспортерам государство предложит компонент технической помощи, заявила министр 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T23:48+0400

2021-12-16T23:48+0400

2021-12-17T00:02+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В планах правительства Грузии на ближайшие два года, помочь в привлечении финансовых ресурсов и развитии еще 1,5 тысячам местных предприятий, в рамках госпрограммы "Производи в Грузии", заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в ходе выступления в парламенте в рамках "министерского часа".Правительственная программа "Производи в Грузии" - одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.Со дня существования программы, индустриальным компонентом и кредитной-гарантийной схемой, то есть, субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, в сумме воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов."Интенсивность программы растет, и мы хотим в следующие два года помочь большему количеству предприятий, чем это было за предыдущие шесть лет. В следующем году на это направление в бюджете предусмотрено около 270 миллионов лари. В дополнение к существующим программам, в 2022 году наше агентство предложит компонент технической помощи компаниям-экспортерам, который предусматривает софинансирование сертификации компании, брендинга и упаковки продукции, а также расходы на международную сеть в виде гранта", - сказала Турнава.Глава Минэкономики напомнила о расширении программы "Производи в Грузии" в текущем году, и добавлении е ней новых компонентов, которыми бенефициары могут воспользоваться с 1 сентября.По новой инициативе государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет.По информации министра экономики, в текущем году в рамках программы микрогантов профинансировано 689 микропроектов на сумму в размере 14,3 миллионов лари. В рамках проектов было трудоустроены 2,5 тысяч человек.Также, в 2021 году (по неполным данным за декабрь) 327 проектов были профинансированы в рамках компонента субсидирования кредита на поддержку бизнеса, который предусматривает привлечение частных инвестиций в общей сложности в размере 520 миллионов лари, и создание до 5,2 тысяч рабочих мест. Кредитно-гарантийной схемой программы "Производи в Грузии" воспользовались 184 бенефициара, в результате было создано до 2 520 рабочих мест.Что касается планов на 2022 год, то, по словам министра, расширение программ поддержки бизнеса будет продолжено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/programma-proizvodi-v-gruzii-rasshiryaetsya-kak-gosudarstvo-pomozhet-biznesu-259266049.html

https://sputnik-georgia.ru/20211210/stavka-na-ekoturizm--gruziya-vykhodit-na-novyy-uroven-gostepriimstva-262765777.html

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экономика, новости, грузия, производи в грузии