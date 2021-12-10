https://sputnik-georgia.ru/20211210/stavka-na-ekoturizm--gruziya-vykhodit-na-novyy-uroven-gostepriimstva-262765777.html

Ставка на экотуризм – Грузия выходит на новый уровень гостеприимства

Ставка на экотуризм – Грузия выходит на новый уровень гостеприимства

Благодаря природе и культуре, у Грузии большие потенциальные возможности для развития туризма и экотуризма в частности 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T19:48+0400

2021-12-10T19:48+0400

2021-12-10T20:01+0400

экономика

грузия

туризм

коронавирус covid-19

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Грузия заявила об амбициозных планах к 2030 году стать лидером в сфере экологического туризма в регионе.Как иностранцам в Грузии подтвердить свой ковид-статус?>>Экотуризм, который представляет собой один из видов "зеленого туризма", - понятие не новое, но наиболее актуальным оно стало в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Туристы, как местные, так и иностранные, все чаще отдают предпочтение местам, где больше природы и меньше скопления людей, начиная от поездок за город в близлежащие леса до походов в горы, по удаленным диким тропам.Сегодня экотуризм - одна из самых быстрорастущих отраслей в индустрии туризма в Грузии. Количество эко-туристов растет втрое быстрее самого туризма. Об этом говорится в государственной стратегии по развитию экологического туризма.С начала года эко-туристические сервисы принесли Грузии доход в размере более 4,8 миллиона лари (около 1,6 миллиона долларов), что почти в шесть раз больше доходов за аналогичный период прошлого года. Хотя цифры еще далеки от допандемийных - более 11,5 миллиона лари (более 3,6 миллиона долларов) в 2019 году.Цена экологичного отдыхаДля кого-то экотуризм – это походы с большими рюкзаками, набитыми едой, за спиной по горным вершинам и лесным чащам, с палатками и другим необходимым инвентарем, и с минимальной суммой денег в кармане. Западные туристы хотят чего-то большего.В Грузии, по его словам, более-менее интересный туристический продукт создают в Аджарии, Казбеги и Тушети, но в целом предстоит проделать большую работу.Развитию экотуризма пока еще мешает языковая проблема. Если в местах массового туризма обслуживающий персонал по большей части владеет английским языком, то в селах, особенно в отдаленных уголках страны, сложности с языком даже на элементарном коммуникационном уровне.С русским дела обстоят лучше, но туристов из России или других стран постсоветского пространства больше интересует массовый туризм."Экотуризм никогда не будет и не может быть массовым туризмом. Если будет много людей, то не будет спокойного отдыха. И экотуризм не может быть дешевым, потому что все основано на экологически чистом питании, на натуральных продуктах. Женщины изучают кулинарию, готовят, мужчины охотятся, рыбачат, ездят верхом. В общем, эти программы должны быть улучшены", - пояснил Кварацхелия.Одним из самых бюджетных видов экотуризма можно считать сельский туризм. Туристы некоторое время ведут сельский образ жизни, знакомятся с местной культурой, обычаями и принимают участие в традиционном сельском труде.Новые курорты и туристические центры - в Грузии определили, на что нужны инвестиции>>К примеру, в Грузии очень популярно ртвели – участие в сборе урожая винограда стало традицией для многих горожан и иностранных туристов. Каждую осень винные районы страны становятся центрами притяжения. Ртвели - это настоящий праздник, традиции которого восходят к древним временам. Ведь Грузия – родина виноделия. Доказано, что вино на этой территории производили еще 8 тысяч лет назад.Одним из самых дорогих видов экотуризма в Грузии является бердвотчинг, то есть наблюдение за птицами, поделился со Sputnik один из основателей туристической компании Ekotours Georgia Георгий Раджебашвили."Бердвотчинг не сравнить с другими туристическими направлениями. Туры по наблюдению за птицами специфические. Такой продукт рассчитан в основном на европейский сегмент. День такого тура в среднем обходится 200 долларов. Сюда входит проживание, питание и услуги гида. Необходимые приборы – бинокль и телескоп, они берут с собой", - сказал Раджебашвили.Когда речь идет об экотуризме, путешественники часто предпочитают гидам проводников – сельских жителей, которые лучше всего ориентируются в местности. Услуги проводников могут обойтись дешевле, но здесь вновь возникает языковая проблема.Гидов не хватаетПрофессия гида с каждым годом становилась все более популярной и хорошо оплачиваемой в Грузии. Но с наступлением пандемии, когда туризм буквально замер, эти люди просто остались не у дел, и им пришлось поискать альтернативные источники дохода. Сейчас туризм понемногу возрождается, но вернуться к старому делу многие грузинские гиды не спешат, так как гарантий, что эпидемиологическая ситуация не ухудшится и границы не закроют, нет.Именно поэтому, найти хорошо гида для экотуризма, особенно сложно."У нас есть хорошие гиды, но их мало, чтобы предоставить услуги миллионам посетителей. В регионах большой дефицит владеющих иностранным языком гидов, которые вынесут на первый план реальную ценность и интересные факты о конкретном объекте. Такую роль в основном выполняют местные проводники, которые хорошо знакомы с местностью. Но на местах их тоже мало", - пояснила менеджер по программам Ассоциации экотуризма Грузии Нато Робиташвили.Памятники культуры и природное наследие под угрозойВажно понимать, что экотуризм - это далеко не только посещение мест с относительно нетронутой природой, но, что крайне важно, это ответственное путешествие. Путешествие, которое содействует охране природы и улучшает благосостояние местного населения.В 2019 году Грузия приняла рекордное количество туристов - 9,3 миллиона человек, что стало большой нагрузкой для регионов и угрозой для природных памятников.По ее словам, это не означает что Грузия должна принимать меньше туристов, но количество посетителей на сенситивных памятниках должно быть ограничено. Поэтому важно провести исследование, которое определит пропускную способность каждого памятника.В пятерку самых посещаемых охраняемых территорий Грузии, помимо пещеры Прометея, традиционно входят Мартвильский каньон, Национальный парк Казбеги, Каньон Окаце и Национальный парк Мтирала."Если мы будем ориентированы только на массовый туризм, не защитим наше наследие и не будем ответственными потребителями, в долгосрочной перспективе мы можем потерять его. Именно поэтому все больше ценится это направление (экотуризм - ред.)", - отметила Робиташвили.Жизнь под диктовку коронавирусаПандемия коронавирусной инфекции нанесла сильнейший удар по туризму во всем мире, и Грузия не стала исключением.Рекордные успехи отрасли в Грузии в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от него составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой сфере, готовится к 2020 году тщательнее. Однако, пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.Состояние неопределенности, перманентные локдауны, особенно в первой половине 2020 года, чуть не убили экономики целых стран, ни о каком туризме в то время и речи быть не могло.В 2020 году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона. То есть на 81,3% меньше (9,3 миллиона), чем в 2019 году.При этом следует учитывать то, что из 1,7 миллиона иностранных визитеров около 1,1 миллиона человек побывали в Грузии в январе-феврале, то есть до выявления в стране первого случая коронавируса. Если бы не пандемия и тенденция роста туризма сохранилась на том же уровне, что в январе-феврале 2020 года (+10,2%), к концу года Грузия в очередной раз побила бы свой рекорд.С конца марта Грузия прекратила воздушное сообщение с миром, также были закрыты сухопутные границы, за исключением грузовых перевозок.Грузия начала открываться лишь в первом квартале 2021 года. За 10 месяцев страну посетило около 1,5 миллиона иностранцев - на 81% меньше, чем в 2019 и на 7,7% меньше чем в 2020 году (благодаря процветающему в первых месяцах года туризму).Если сравнивать по месяцам, к примеру, в октябре 2021 года в Грузии побывало в четыре раза больше иностранцев, чем в октябре 2020 года - около 220 тысяч человек. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, грузия, туризм, коронавирус covid-19