https://sputnik-georgia.ru/20211216/obschaya-stoimost-zaplanirovannykh-na-2022-god-v-tbilisi-proektov-sostavit-15-mlrd-lari-262912347.html

Общая стоимость запланированных на 2022 год в Тбилиси проектов составит 1,5 млрд лари

Общая стоимость запланированных на 2022 год в Тбилиси проектов составит 1,5 млрд лари

Каха Каладзе обещает увеличить бюджет столицы до 1,7 миллиарда лари 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T15:44+0400

2021-12-16T15:44+0400

2021-12-16T16:44+0400

новости

грузия

каха каладзе

мэрия тбилиси

бюджет тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Общая сумма проектов, которые будут реализованы в Тбилиси, согласно скорректированному бюджету на 2022 год, составит 1,5 миллиарда лари (480 миллионов долларов), заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня на заседании городского правительства.Мэрия уже внесла поправки в сакребуло (городское собрание) Тбилиси на утверждение.Тбилисский метрополитен обновится – мэрия закупит поезда на 49 млн евро>>По его словам, в ближайшие годы планируется увеличить бюджет столицы до 1,7 миллиарда лари (550 млн долларов)."Когда жители столицы выбирали нас в первый раз, мы им обещали, что бюджет превысит миллиард лари. В 2017 году бюджет составил около 825 миллионов лари. Нам удалось постепенно увеличивать его, и к 2021 году он превысил один 1 миллиард 250 миллионов лари. Чем больше бюджет, тем больше у нас возможностей для реализации очень хороших проектов", – сказал Каладзе.Особо он подчеркнул, что в новом бюджете на 50 миллионов лари (16 млн долларов) увеличивается финансирование социальных программ. По словам градоначальника, важно, что бюджет в области социальной защиты и здравоохранения будет увеличен примерно на 50 миллионов лари. Каха Каладзе в октябре одержал победу на выборах в местные органы власти и возглавил мэрию Тбилиси во второй раз. Он приступил к выполнению своих обязанностей в конце ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211209/vyslushaem-vsekh---kaladze-vvel-dni-priema-grazhdan-v-merii-tbilisi-262717497.html

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новости, грузия, каха каладзе, мэрия тбилиси, бюджет тбилиси