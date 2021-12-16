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Общая стоимость запланированных на 2022 год в Тбилиси проектов составит 1,5 млрд лари
Общая стоимость запланированных на 2022 год в Тбилиси проектов составит 1,5 млрд лари
Каха Каладзе обещает увеличить бюджет столицы до 1,7 миллиарда лари 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T15:44+0400
2021-12-16T16:44+0400
новости
грузия
каха каладзе
мэрия тбилиси
бюджет тбилиси
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Общая сумма проектов, которые будут реализованы в Тбилиси, согласно скорректированному бюджету на 2022 год, составит 1,5 миллиарда лари (480 миллионов долларов), заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня на заседании городского правительства.Мэрия уже внесла поправки в сакребуло (городское собрание) Тбилиси на утверждение.Тбилисский метрополитен обновится – мэрия закупит поезда на 49 млн евро&gt;&gt;По его словам, в ближайшие годы планируется увеличить бюджет столицы до 1,7 миллиарда лари (550 млн долларов)."Когда жители столицы выбирали нас в первый раз, мы им обещали, что бюджет превысит миллиард лари. В 2017 году бюджет составил около 825 миллионов лари. Нам удалось постепенно увеличивать его, и к 2021 году он превысил один 1 миллиард 250 миллионов лари. Чем больше бюджет, тем больше у нас возможностей для реализации очень хороших проектов", – сказал Каладзе.Особо он подчеркнул, что в новом бюджете на 50 миллионов лари (16 млн долларов) увеличивается финансирование социальных программ. По словам градоначальника, важно, что бюджет в области социальной защиты и здравоохранения будет увеличен примерно на 50 миллионов лари. Каха Каладзе в октябре одержал победу на выборах в местные органы власти и возглавил мэрию Тбилиси во второй раз. Он приступил к выполнению своих обязанностей в конце ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, каха каладзе, мэрия тбилиси, бюджет тбилиси

Общая стоимость запланированных на 2022 год в Тбилиси проектов составит 1,5 млрд лари

15:44 16.12.2021 (обновлено: 16:44 16.12.2021)
© photo: press-service of the Tbilisi City Hall / FBКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: press-service of the Tbilisi City Hall / FB
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Каха Каладзе обещает увеличить бюджет столицы до 1,7 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Общая сумма проектов, которые будут реализованы в Тбилиси, согласно скорректированному бюджету на 2022 год, составит 1,5 миллиарда лари (480 миллионов долларов), заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня на заседании городского правительства.
Мэрия уже внесла поправки в сакребуло (городское собрание) Тбилиси на утверждение.
Тбилисский метрополитен обновится – мэрия закупит поезда на 49 млн евро>>

"Уверен, что этот бюджет будет поддержан депутатами сакребуло, потому что для столицы важно реализовать те проекты, которые мы запланировали. Бюджет на 2022 год скорректирован до 1 миллиарда 545 миллионов лари. 1,305 миллиарда лари (430 млн долларов) – это собственно бюджет, а 240 миллионов лари (78 млн долларов) – это часть донорских кредитов", – сказал Каха Каладзе.

По его словам, в ближайшие годы планируется увеличить бюджет столицы до 1,7 миллиарда лари (550 млн долларов).
"Когда жители столицы выбирали нас в первый раз, мы им обещали, что бюджет превысит миллиард лари. В 2017 году бюджет составил около 825 миллионов лари. Нам удалось постепенно увеличивать его, и к 2021 году он превысил один 1 миллиард 250 миллионов лари. Чем больше бюджет, тем больше у нас возможностей для реализации очень хороших проектов", – сказал Каладзе.
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Особо он подчеркнул, что в новом бюджете на 50 миллионов лари (16 млн долларов) увеличивается финансирование социальных программ. По словам градоначальника, важно, что бюджет в области социальной защиты и здравоохранения будет увеличен примерно на 50 миллионов лари.
Каха Каладзе в октябре одержал победу на выборах в местные органы власти и возглавил мэрию Тбилиси во второй раз. Он приступил к выполнению своих обязанностей в конце ноября.
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