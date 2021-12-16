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Общая стоимость запланированных на 2022 год в Тбилиси проектов составит 1,5 млрд лари
Общая стоимость запланированных на 2022 год в Тбилиси проектов составит 1,5 млрд лари
Каха Каладзе обещает увеличить бюджет столицы до 1,7 миллиарда лари 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T15:44+0400
2021-12-16T15:44+0400
2021-12-16T16:44+0400
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бюджет тбилиси
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Общая сумма проектов, которые будут реализованы в Тбилиси, согласно скорректированному бюджету на 2022 год, составит 1,5 миллиарда лари (480 миллионов долларов), заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня на заседании городского правительства.Мэрия уже внесла поправки в сакребуло (городское собрание) Тбилиси на утверждение.Тбилисский метрополитен обновится – мэрия закупит поезда на 49 млн евро>>По его словам, в ближайшие годы планируется увеличить бюджет столицы до 1,7 миллиарда лари (550 млн долларов)."Когда жители столицы выбирали нас в первый раз, мы им обещали, что бюджет превысит миллиард лари. В 2017 году бюджет составил около 825 миллионов лари. Нам удалось постепенно увеличивать его, и к 2021 году он превысил один 1 миллиард 250 миллионов лари. Чем больше бюджет, тем больше у нас возможностей для реализации очень хороших проектов", – сказал Каладзе.Особо он подчеркнул, что в новом бюджете на 50 миллионов лари (16 млн долларов) увеличивается финансирование социальных программ. По словам градоначальника, важно, что бюджет в области социальной защиты и здравоохранения будет увеличен примерно на 50 миллионов лари. Каха Каладзе в октябре одержал победу на выборах в местные органы власти и возглавил мэрию Тбилиси во второй раз. Он приступил к выполнению своих обязанностей в конце ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, каха каладзе, мэрия тбилиси, бюджет тбилиси
Общая стоимость запланированных на 2022 год в Тбилиси проектов составит 1,5 млрд лари
15:44 16.12.2021 (обновлено: 16:44 16.12.2021)
Каха Каладзе обещает увеличить бюджет столицы до 1,7 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Общая сумма проектов, которые будут реализованы в Тбилиси, согласно скорректированному бюджету на 2022 год, составит 1,5 миллиарда лари (480 миллионов долларов), заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня на заседании городского правительства.
Мэрия уже внесла поправки в сакребуло (городское собрание) Тбилиси на утверждение.
"Уверен, что этот бюджет будет поддержан депутатами сакребуло, потому что для столицы важно реализовать те проекты, которые мы запланировали. Бюджет на 2022 год скорректирован до 1 миллиарда 545 миллионов лари. 1,305 миллиарда лари (430 млн долларов) – это собственно бюджет, а 240 миллионов лари (78 млн долларов) – это часть донорских кредитов", – сказал Каха Каладзе.
По его словам, в ближайшие годы планируется увеличить бюджет столицы до 1,7 миллиарда лари (550 млн долларов).
"Когда жители столицы выбирали нас в первый раз, мы им обещали, что бюджет превысит миллиард лари. В 2017 году бюджет составил около 825 миллионов лари. Нам удалось постепенно увеличивать его, и к 2021 году он превысил один 1 миллиард 250 миллионов лари. Чем больше бюджет, тем больше у нас возможностей для реализации очень хороших проектов", – сказал Каладзе.
Особо он подчеркнул, что в новом бюджете на 50 миллионов лари (16 млн долларов) увеличивается финансирование социальных программ. По словам градоначальника, важно, что бюджет в области социальной защиты и здравоохранения будет увеличен примерно на 50 миллионов лари.
Каха Каладзе в октябре одержал победу на выборах в местные органы власти и возглавил мэрию Тбилиси во второй раз. Он приступил к выполнению своих обязанностей в конце ноября.
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