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За наркопреступления в Грузии задержаны четыре человека
За наркопреступления в Грузии задержаны четыре человека
В случае доказательства вины всем задержанным грозит от восьми до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T14:24+0400
2021-12-16T14:24+0400
2021-12-16T14:24+0400
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наркопреступления в грузии
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В ходе оперативно-следственных и розыскных мероприятий в разных регионах Грузии задержаны четыре человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении крупной партии наркотиков, говорится в сообщении на сайте МВД.По информации ведомства, одного обвиняемого задержали в Марнеульском муниципалитете (регион Квемо Картли). В ходе его личного обыска и проверки его жилого дома в качестве доказательств изъяты психотропные вещества, разные наркотики, в том числе 30 упаковок героина. Задержанный в прошлом судим за аналогичные преступления.В Грузии стал падать уровень преступности: Топ-5 самых частых преступлений>>Еще один задержан в поселке Поничала в Тбилиси, в ходе его личного обыска полиция нашла одну упаковку героина.Двух человек правоохранители задержали на западе Грузии, в регионе Самегрело - Земо Сванети.В ходе обыска жилого дома задержанного в городе Зугдиди правоохранители изъяли 41 таблетку "субоксина" и три упаковки "Субоксина", а также разные психотропные вещества.У второго задержанного в Зугдидском муниципалитете полиция изъяла девять упаковок "метадона".Уголовные дела возбуждены по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет или бессрочным заключением.Согласно данным МВД, тяжелые наркотики попадают в Грузию с Востока через "канал Поничала" (окраина Тбилиси). Из Европы в Грузию привозят так называемые "клубные наркотики", а главный канал распространения и реализации наркотиков – продажи через Интернет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, наркопреступления в грузии
За наркопреступления в Грузии задержаны четыре человека
В случае доказательства вины всем задержанным грозит от восьми до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik.
В ходе оперативно-следственных и розыскных мероприятий в разных регионах Грузии задержаны четыре человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении крупной партии наркотиков, говорится в сообщении на сайте
МВД.
По информации ведомства, одного обвиняемого задержали в Марнеульском муниципалитете (регион Квемо Картли). В ходе его личного обыска и проверки его жилого дома в качестве доказательств изъяты психотропные вещества, разные наркотики, в том числе 30 упаковок героина. Задержанный в прошлом судим за аналогичные преступления.
Еще один задержан в поселке Поничала в Тбилиси, в ходе его личного обыска полиция нашла одну упаковку героина.
Двух человек правоохранители задержали на западе Грузии, в регионе Самегрело - Земо Сванети.
В ходе обыска жилого дома задержанного в городе Зугдиди правоохранители изъяли 41 таблетку "субоксина" и три упаковки "Субоксина", а также разные психотропные вещества.
У второго задержанного в Зугдидском муниципалитете полиция изъяла девять упаковок "метадона".
Уголовные дела возбуждены по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет или бессрочным заключением.
Согласно данным МВД, тяжелые наркотики попадают в Грузию с Востока через "канал Поничала" (окраина Тбилиси). Из Европы в Грузию привозят так называемые "клубные наркотики", а главный канал распространения и реализации наркотиков – продажи через Интернет.
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