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Задержанным за причастность к воровскому миру предъявили обвинения
Задержанным за причастность к воровскому миру предъявили обвинения
За причастность к воровскому миру и рэкет таксистов задержанным грозит до десяти лет тюрьмы 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T10:23+0400
2021-12-16T10:23+0400
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грузия
мвд грузии
воровское сообщество
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ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения задержанным в ходе масштабной спецоперации в Тбилиси.В ходе спецоперации, которая была проведена в столице в среду, по данным МВД Грузии, за причастность к воровскому миру задержаны девять человек. В том числе сын бывшего депутата парламента Грузии Теймураза Жоржолиани.Облава на членов "воровского мира" - в Тбилиси прошла масштабная спецоперация&gt;&gt;По данным следствия, задержанные занимались рэкетом по указке вора в законе из-за границы. Используя авторитет криминального авторитета, они отбирали у таксистов, работающих на территории Тбилисского международного аэропорта, половину выручки."Моего подзащитного обвиняют в поддержке воровского сообщества, что ему грозит лишением свободы скором от трех до шести лет. Ему уже предъявили обвинение, однако материалы дела пока мне не передали. Мой подзащитный использует право на молчание. Кроме того, он категорически отрицает причастность к этому делу", – заявил адвокат одного из задержанных Джаба Кочламазашвили телекомпании "Мтавари архи".Следствие ведется по трем статьям УК Грузии: "Членство в воровском сообществе", "Поддержка деятельности воровского сообщества" и "Обращение к члену воровского сообщества или к вору в законе для получения материальной выгоды". Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.По одной из версий, часть выручки у таксистов отбирали для т. н. "общака" пособники вора в законе Тенгиза Хоперия по прозвищу "Чинка" (Чертенок), который в настоящее время живет Турции.По данным СМИ, с 1990 года Тенгиз Хоперия отбыл пять сроков по разным статьям УК Грузии. В 2013 году он был освобожден и уехал в Россию. Сейчас 51-летний Хоперия находится на свободе и проживает в Турции.У СМИ есть и вторая версия. Вором в законе, руководящим сбором "общака" в Тбилиси, может быть 39-летний Ираклий Каличава по прозвищу "Ика Хуту".Каличава начал преступную жизнь в раннем возрасте, в 17 лет он попался на краже в Москве, а через год уже был коронован "вором в законе". Его арестовывали в Париже, Киеве и Одессе. Сейчас он находится на свободе и живет за границей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, воровское сообщество

Задержанным за причастность к воровскому миру предъявили обвинения

10:23 16.12.2021
© photo: Sputnik / StringerФасад здания прокуратуры Грузии
Фасад здания прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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За причастность к воровскому миру и рэкет таксистов задержанным грозит до десяти лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения задержанным в ходе масштабной спецоперации в Тбилиси.
В ходе спецоперации, которая была проведена в столице в среду, по данным МВД Грузии, за причастность к воровскому миру задержаны девять человек. В том числе сын бывшего депутата парламента Грузии Теймураза Жоржолиани.
Облава на членов "воровского мира" - в Тбилиси прошла масштабная спецоперация>>
По данным следствия, задержанные занимались рэкетом по указке вора в законе из-за границы. Используя авторитет криминального авторитета, они отбирали у таксистов, работающих на территории Тбилисского международного аэропорта, половину выручки.
"Моего подзащитного обвиняют в поддержке воровского сообщества, что ему грозит лишением свободы скором от трех до шести лет. Ему уже предъявили обвинение, однако материалы дела пока мне не передали. Мой подзащитный использует право на молчание. Кроме того, он категорически отрицает причастность к этому делу", – заявил адвокат одного из задержанных Джаба Кочламазашвили телекомпании "Мтавари архи".
Следствие ведется по трем статьям УК Грузии: "Членство в воровском сообществе", "Поддержка деятельности воровского сообщества" и "Обращение к члену воровского сообщества или к вору в законе для получения материальной выгоды". Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
По одной из версий, часть выручки у таксистов отбирали для т. н. "общака" пособники вора в законе Тенгиза Хоперия по прозвищу "Чинка" (Чертенок), который в настоящее время живет Турции.
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По данным СМИ, с 1990 года Тенгиз Хоперия отбыл пять сроков по разным статьям УК Грузии. В 2013 году он был освобожден и уехал в Россию. Сейчас 51-летний Хоперия находится на свободе и проживает в Турции.
У СМИ есть и вторая версия. Вором в законе, руководящим сбором "общака" в Тбилиси, может быть 39-летний Ираклий Каличава по прозвищу "Ика Хуту".
Каличава начал преступную жизнь в раннем возрасте, в 17 лет он попался на краже в Москве, а через год уже был коронован "вором в законе". Его арестовывали в Париже, Киеве и Одессе. Сейчас он находится на свободе и живет за границей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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