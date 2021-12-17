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Грузия и Япония планируют начать переговоры о свободной торговле
Грузия и Япония планируют начать переговоры о свободной торговле
За первые десять месяцев 2021 года товарооборот между странами увеличился на 11% 17.12.2021, Sputnik Грузия
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экономика
новости
грузия
япония
натия турнава
соглашение о свободной торговле
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Установление свободного режима торговли между Грузией и Японией создаст новые возможности для укрепления и углубления торгово-экономических отношений между странами и еще больше воодушевит представителей бизнеса, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.Турнава провела онлайн-встречу с вице-министром иностранных дел Японии Хондой Таро, на которой выразила заинтересованность Грузии начать переговоры по соглашению о свободной торговле между странами.В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления двусторонних отношений.Глава Минэкономики Грузии положительно оценил сотрудничество между странами в сфере инвестиций.В начале текущего года страны подписали соглашение "О либерализации, поддержке и защите инвестиций между Грузией и Японией". Документ предусматривает введение механизмов правовой защиты инвестиций в обеих странах, что должно облегчить движение частного капитала между Грузией и Японией, стимулировать предпринимательскую инициативу, помочь эффективному развитию экономических ресурсов и углублению экономических отношений.Было отмечено, что за три квартала 2021 года инвестиции из Японии в Грузию увеличились на 32%. Кроме того, наблюдается рост двусторонней торговли - за первые 10 месяцев 2021 года товарооборот увеличился на 11%, а экспорт из Грузии в Японию вырос на 26%.Стороны выразили готовность содействовать укреплению двусторонних связей.Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, япония, натия турнава, соглашение о свободной торговле

Грузия и Япония планируют начать переговоры о свободной торговле

23:54 17.12.2021 (обновлено: 00:20 18.12.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкГорода мира. Токио
Города мира. Токио - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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За первые десять месяцев 2021 года товарооборот между странами увеличился на 11%
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Установление свободного режима торговли между Грузией и Японией создаст новые возможности для укрепления и углубления торгово-экономических отношений между странами и еще больше воодушевит представителей бизнеса, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
Турнава провела онлайн-встречу с вице-министром иностранных дел Японии Хондой Таро, на которой выразила заинтересованность Грузии начать переговоры по соглашению о свободной торговле между странами.
В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления двусторонних отношений.
Глава Минэкономики Грузии положительно оценил сотрудничество между странами в сфере инвестиций.
Город Токио. Япония - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
Грузия планирует углубить деловые связи с Японией
29 октября, 18:41
В начале текущего года страны подписали соглашение "О либерализации, поддержке и защите инвестиций между Грузией и Японией". Документ предусматривает введение механизмов правовой защиты инвестиций в обеих странах, что должно облегчить движение частного капитала между Грузией и Японией, стимулировать предпринимательскую инициативу, помочь эффективному развитию экономических ресурсов и углублению экономических отношений.
Было отмечено, что за три квартала 2021 года инвестиции из Японии в Грузию увеличились на 32%. Кроме того, наблюдается рост двусторонней торговли - за первые 10 месяцев 2021 года товарооборот увеличился на 11%, а экспорт из Грузии в Японию вырос на 26%.
Стороны выразили готовность содействовать укреплению двусторонних связей.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на встрече в министерстве экономики ОАЭ - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
Грузия первая в регионе начнет переговоры с ОАЭ по свободной торговле
21 сентября, 23:51
Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.
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