https://sputnik-georgia.ru/20211217/gruziya-i-yaponiya-planiruyut-nachat-peregovory-o-svobodnoy-torgovle-262956897.html

Грузия и Япония планируют начать переговоры о свободной торговле

Грузия и Япония планируют начать переговоры о свободной торговле

За первые десять месяцев 2021 года товарооборот между странами увеличился на 11% 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T23:54+0400

2021-12-17T23:54+0400

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экономика

новости

грузия

япония

натия турнава

соглашение о свободной торговле

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Установление свободного режима торговли между Грузией и Японией создаст новые возможности для укрепления и углубления торгово-экономических отношений между странами и еще больше воодушевит представителей бизнеса, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.Турнава провела онлайн-встречу с вице-министром иностранных дел Японии Хондой Таро, на которой выразила заинтересованность Грузии начать переговоры по соглашению о свободной торговле между странами.В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления двусторонних отношений.Глава Минэкономики Грузии положительно оценил сотрудничество между странами в сфере инвестиций.В начале текущего года страны подписали соглашение "О либерализации, поддержке и защите инвестиций между Грузией и Японией". Документ предусматривает введение механизмов правовой защиты инвестиций в обеих странах, что должно облегчить движение частного капитала между Грузией и Японией, стимулировать предпринимательскую инициативу, помочь эффективному развитию экономических ресурсов и углублению экономических отношений.Было отмечено, что за три квартала 2021 года инвестиции из Японии в Грузию увеличились на 32%. Кроме того, наблюдается рост двусторонней торговли - за первые 10 месяцев 2021 года товарооборот увеличился на 11%, а экспорт из Грузии в Японию вырос на 26%.Стороны выразили готовность содействовать укреплению двусторонних связей.Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, япония, натия турнава, соглашение о свободной торговле