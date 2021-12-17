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Коварен и опасен - эпидемиологи о характере "омикрона"
Коварен и опасен - эпидемиологи о характере "омикрона"
"Омикрон" характеризуется высокой скоростью распространения, поэтому при его появлении увеличится и нагрузка на госпитальный сектор 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T16:36+0400
2021-12-17T16:36+0400
2021-12-17T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Главное коварство "омикрона" в том, что он быстро распространяется, заразится много людей, а значит возрастет нагрузка на больницы, так заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе обрисовал последствия появления нового штамма коронавируса в стране.По словам эпидемиолога, новый штамм коронавируса уже распространился во многих странах, поэтому появится и в Грузии.Грузинские эпидемиологи заговорили о шестой волне коронавируса>>Коллега Имнадзе - руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе, со своей стороны рассказал, кто окажется в зоне риска "омикрона". По его словам, особенно опасен новый штамм для лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями."Люди старше 65 лет - это часть нашего населения, у которой больше хронических заболеваний и менее активная иммунная система. А потому любой вирус, включая "омикрон", в этой возрастной группе чреват осложнениями", - говорит Чхаидзе.В этой ситуации профессор главной целью видит активную вакцинацию лиц старше 60 лет, в том числе и бустерными дозами. По его словам, сегодня бустерная доза считается единственным способом эффективной защиты от "омикрона".Полный курс вакцинации к этому времени прошли 37,1% взрослого населения страны, бустерную дозу сделали 39 625 человек.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. С тех пор коронавирусом переболели 900 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211216/novyy-shtamm-koronavirusa-omikron-uvelichivaet-risk-zarazheniya-detey--chkhaidze-262907942.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Коварен и опасен - эпидемиологи о характере "омикрона"
"Омикрон" характеризуется высокой скоростью распространения, поэтому при его появлении увеличится и нагрузка на госпитальный сектор
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Главное коварство "омикрона" в том, что он быстро распространяется, заразится много людей, а значит возрастет нагрузка на больницы, так заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе обрисовал последствия появления нового штамма коронавируса в стране.
По словам эпидемиолога, новый штамм коронавируса уже распространился во многих странах, поэтому появится и в Грузии.
"Главное коварство "омикрона" в том, что он очень быстро распространяется. Значительно быстрее, чем "дельта" штамм. По имеющимся на сегодняшний день данным, он не отличается по степени тяжести, но он более восприимчив, и заражаются не только те, у кого нет иммунитета, но и те, у кого он есть. Поэтому нагрузка на больницы возрастет. Несмотря на легкие случаи, всегда будут тяжелые, требующие госпитализации", - сказал Имнадзе.
Коллега Имнадзе - руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе, со своей стороны рассказал, кто окажется в зоне риска "омикрона". По его словам, особенно опасен новый штамм для лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями.
"Люди старше 65 лет - это часть нашего населения, у которой больше хронических заболеваний и менее активная иммунная система. А потому любой вирус, включая "омикрон", в этой возрастной группе чреват осложнениями", - говорит Чхаидзе.
В этой ситуации профессор главной целью видит активную вакцинацию лиц старше 60 лет, в том числе и бустерными дозами. По его словам, сегодня бустерная доза считается единственным способом эффективной защиты от "омикрона".
Полный курс вакцинации к этому времени прошли 37,1% взрослого населения страны, бустерную дозу сделали 39 625 человек.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. С тех пор коронавирусом переболели 900 тысяч человек.
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