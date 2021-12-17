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https://sputnik-georgia.ru/20211217/nochnym-klubam-v-gruzii-poka-ne-razreshali-vozobnovlyat-rabotu-262950722.html
Ночным клубам в Грузии пока не разрешали возобновлять работу
Ночным клубам в Грузии пока не разрешали возобновлять работу
Пока еще идет работа над созданием проекта протокола безопасности ночных клубов 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T19:28+0400
2021-12-17T20:23+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Межведомственный координационный совет пока не принимал решения о предоставлении ночным клубам права возобновить работу, которая была прервана почти два года назад из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на странице Службы инспекции труда при Минздраве Грузии в Facebook.С утра в грузинских СМИ активно писали о том, что клубы вновь открываются. Эту информацию подтвердила один из владельцев знаменитого столичного клуба Bassiani Наджа Орашвили. При этом официальных заявлений власти по этому поводу не делали.Над документом работают представители Службы инспекции труда, мэрии Тбилиси, министерства экономики и аппарата бизнес-омбудсмена Грузии."Данный протокол, помимо "зеленого" статуса визитера, должен предусматривать еще более высокие стандарты безопасности, что, с одной стороны, обеспечит защиту безопасности и здоровья граждан, а с другой - устойчивое восстановление бизнеса", - говорится в сообщении.Инспекция труда Грузии предупредила владельцев объектов питания&gt;&gt;Под "зеленым" статусом подразумевается наличие ковид-паспорта (QR-кода), который в Грузии выдают тем, кто полностью вакцинирован или переболел коронавирусом, а также тем, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 48 часов) или быстрого теста (срок действия - 24 часа). Ковид-паспорта стали действовать в Грузии с 1 декабря. Владельцы клубов, многие из которых уже анонсировали мероприятия сегодня вечером, возмущены сообщением Службы инспекции труда. Некоторые заявляют, что откроют двери несмотря ни на что.Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года, вскоре после того, как в стране был зафиксирован первый случай коронавируса (26 февраля). С тех пор Грузия уже прошел пик пятой волны коронавируса.Последний раз эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко ухудшаться с лета. С середины октября ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 40-70 смертей.С начала пандемии в Грузии был выявлен 904 181 случай заражения коронавирусом. Полный курс вакцинации к этому времени прошли 37,1% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20211205/inspektsiya-truda-gruzii-prodolzhit-shtrafovat-samovolno-otkryvshiesya-nochnye-kluby-262610157.html
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экономика, новости, грузия

Ночным клубам в Грузии пока не разрешали возобновлять работу

19:28 17.12.2021 (обновлено: 20:23 17.12.2021)
© Facebook / BASSIANIДиджей в клубе
Диджей в клубе - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© Facebook / BASSIANI
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Пока еще идет работа над созданием проекта протокола безопасности ночных клубов
ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Межведомственный координационный совет пока не принимал решения о предоставлении ночным клубам права возобновить работу, которая была прервана почти два года назад из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на странице Службы инспекции труда при Минздраве Грузии в Facebook.
С утра в грузинских СМИ активно писали о том, что клубы вновь открываются. Эту информацию подтвердила один из владельцев знаменитого столичного клуба Bassiani Наджа Орашвили. При этом официальных заявлений власти по этому поводу не делали.

"Работа идет над созданием проекта протокола безопасности т.н. ночных клубов, который будет представлен Межведомственному координационному совету, и будет принято соответствующее решение", - отмечено в сообщении.

Над документом работают представители Службы инспекции труда, мэрии Тбилиси, министерства экономики и аппарата бизнес-омбудсмена Грузии.
"Данный протокол, помимо "зеленого" статуса визитера, должен предусматривать еще более высокие стандарты безопасности, что, с одной стороны, обеспечит защиту безопасности и здоровья граждан, а с другой - устойчивое восстановление бизнеса", - говорится в сообщении.
Инспекция труда Грузии предупредила владельцев объектов питания>>
Под "зеленым" статусом подразумевается наличие ковид-паспорта (QR-кода), который в Грузии выдают тем, кто полностью вакцинирован или переболел коронавирусом, а также тем, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 48 часов) или быстрого теста (срок действия - 24 часа). Ковид-паспорта стали действовать в Грузии с 1 декабря.
Владельцы клубов, многие из которых уже анонсировали мероприятия сегодня вечером, возмущены сообщением Службы инспекции труда. Некоторые заявляют, что откроют двери несмотря ни на что.
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Инспекция труда Грузии продолжит штрафовать самовольно открывшиеся ночные клубы
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Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года, вскоре после того, как в стране был зафиксирован первый случай коронавируса (26 февраля). С тех пор Грузия уже прошел пик пятой волны коронавируса.
Последний раз эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко ухудшаться с лета. С середины октября ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 40-70 смертей.
С начала пандемии в Грузии был выявлен 904 181 случай заражения коронавирусом. Полный курс вакцинации к этому времени прошли 37,1% взрослого населения.
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