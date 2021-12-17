https://sputnik-georgia.ru/20211217/patriarkhiya-gruzii-protsess-primireniya-budet-dolgim-262952309.html

Патриархия Грузии: процесс примирения будет долгим

Патриархия Грузии: процесс примирения будет долгим

Примирение будет зависеть от каждого, кто принимает участие в процессе с обеих сторон, заявил представитель Патриархии 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T20:09+0400

2021-12-17T20:09+0400

2021-12-17T20:21+0400

политика

новости

грузия

патриархия грузии

президент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23486/38/234863816_0:81:1423:881_1920x0_80_0_0_bd675863cf1e029ebb58092c6ca4f81c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. На первом этапе видно, что путь к общенациональному примирению будет довольно длинным, а процесс достаточно долгим, заявил руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.На прошлой неделе президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для преодоления поляризации в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии. Инициативу главы государства уже поддержал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй."Когда мы обижаем человека и причиняем какой-то вред, для того, чтобы вновь стать единодушным и примириться, необходимо предпринять определенные шаги. Христианское учение четко определяет, что это такое – ты должен признать, что не хотел причинить вред или обидеть этого человека, попросить прощения, и это должно быть настолько искренним, что вы должны получить от него прощение. Это должно быть основой для всего остального, а сама инициатива безусловно хорошая", - заявил Джагмаидзе журналистам.При этом представитель Патриархии отметил, что состоится ли общенациональное примирение, будет зависеть от каждого, кто принимает участие в процессе с обеих сторон.Накануне Зурабишвили собрала у себя в резиденции основных политических игроков, за исключением представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которые не приняли приглашение главы государства.В своем обращении к собравшимся президент Грузии назвала три принципа переговоров: инклюзивность – вовлеченность всех сторон, прозрачность процесса и отсутствие предварительных условий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211216/kak-vidit-prezident-gruzii-primirenie-politikov-i-obschestva-262923165.html

https://sputnik-georgia.ru/20211217/smozhet-li-prezident-gruzii-pomirit-predstaviteley-vlasti-i-oppozitsii-reaktsiya-storon-262939022.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, патриархия грузии, президент грузии