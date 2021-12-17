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Патриархия Грузии: процесс примирения будет долгим
Патриархия Грузии: процесс примирения будет долгим
Примирение будет зависеть от каждого, кто принимает участие в процессе с обеих сторон, заявил представитель Патриархии 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T20:09+0400
2021-12-17T20:09+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. На первом этапе видно, что путь к общенациональному примирению будет довольно длинным, а процесс достаточно долгим, заявил руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.На прошлой неделе президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для преодоления поляризации в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии. Инициативу главы государства уже поддержал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй."Когда мы обижаем человека и причиняем какой-то вред, для того, чтобы вновь стать единодушным и примириться, необходимо предпринять определенные шаги. Христианское учение четко определяет, что это такое – ты должен признать, что не хотел причинить вред или обидеть этого человека, попросить прощения, и это должно быть настолько искренним, что вы должны получить от него прощение. Это должно быть основой для всего остального, а сама инициатива безусловно хорошая", - заявил Джагмаидзе журналистам.При этом представитель Патриархии отметил, что состоится ли общенациональное примирение, будет зависеть от каждого, кто принимает участие в процессе с обеих сторон.Накануне Зурабишвили собрала у себя в резиденции основных политических игроков, за исключением представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которые не приняли приглашение главы государства.В своем обращении к собравшимся президент Грузии назвала три принципа переговоров: инклюзивность – вовлеченность всех сторон, прозрачность процесса и отсутствие предварительных условий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211216/kak-vidit-prezident-gruzii-primirenie-politikov-i-obschestva-262923165.html
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политика, новости, грузия, патриархия грузии, президент грузии
Патриархия Грузии: процесс примирения будет долгим
20:09 17.12.2021 (обновлено: 20:21 17.12.2021)
Примирение будет зависеть от каждого, кто принимает участие в процессе с обеих сторон, заявил представитель Патриархии
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. На первом этапе видно, что путь к общенациональному примирению будет довольно длинным, а процесс достаточно долгим, заявил руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.
На прошлой неделе президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для преодоления поляризации в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии. Инициативу главы государства уже поддержал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.
"Когда мы обижаем человека и причиняем какой-то вред, для того, чтобы вновь стать единодушным и примириться, необходимо предпринять определенные шаги. Христианское учение четко определяет, что это такое – ты должен признать, что не хотел причинить вред или обидеть этого человека, попросить прощения, и это должно быть настолько искренним, что вы должны получить от него прощение. Это должно быть основой для всего остального, а сама инициатива безусловно хорошая", - заявил Джагмаидзе журналистам.
При этом представитель Патриархии отметил, что состоится ли общенациональное примирение, будет зависеть от каждого, кто принимает участие в процессе с обеих сторон.
Накануне Зурабишвили собрала у себя в резиденции основных политических игроков, за исключением представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которые не приняли приглашение главы государства.
В своем обращении к собравшимся президент Грузии назвала три принципа переговоров: инклюзивность – вовлеченность всех сторон, прозрачность процесса и отсутствие предварительных условий.
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