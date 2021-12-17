https://sputnik-georgia.ru/20211217/pochemu-ukrepilsya-lari---likbez-ot-glavy-natsbanka-gruzii-262927048.html

Почему укрепился лари - ликбез от главы Нацбанка Грузии

Почему укрепился лари - ликбез от главы Нацбанка Грузии

Лари сохраняет свое стабильное положение с мая, но это не повод расслабиться, считает глава Нацбанка 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T07:01+0400

2021-12-17T07:01+0400

2021-12-17T08:14+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Укрепление курса лари связано с несколькими факторами, однако это не означает, что колебаний курса не будет, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе в парламенте.В настоящее время обменный курс лари колеблется на уровне 3,09 GEL/$1. Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Первой причиной Гвенетадзе назвал состояние турецкой лиры – валюты главного торгового партнера и соседа Грузии.Еще двумя факторами, повлиявшими на укрепление курса национальной валюты, по словам главы Нацбанка, стали ужесточенная монетарная политика, интервенции и увеличение дохода от туризма."Положительно на лари действует ужесточенная монетарная политика, а также восстановленные на треть доходы от туризма. Кроме того, мы осуществили довольно крупные интервенции, что тоже повлияло на курс лари", - сказал Гвенетадзе.При этом он отметил, что лари сохраняет свое стабильное положение с мая, но это не повод расслабиться."Всегда, возможно, будут какие-то причины внести диссонанс в стабильность. В краткосрочный период возможны колебания курса, но в среднесрочный и долгосрочный период плавающий обменный курс всегда хорошо обеспечивает стабильность обменного курса", - сказал Гвенетадзе.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии, колебание курса лари