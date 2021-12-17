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Поправки об азартных играх приняты во втором чтении: что изменилось

Поправки об азартных играх приняты во втором чтении: что изменилось

Согласно законопроекту, реклама будет разрешена лишь на месте проведения спортивных мероприятий и в аэропортах 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T23:29+0400

2021-12-17T23:29+0400

2021-12-18T00:19+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Депутаты парламента Грузии во втором чтении проголосовали за пакет из восьми законопроектов о запрете рекламы азартных игр в Грузии и увеличении налогов для игорного бизнеса.Ко втором чтению изменилась лишь форма запрета рекламы азартных игр.Согласно новой версии, эта часть вступит с 1 марта 2022 года, чтобы дать время телекомпаниям найти новых спонсоров и рекламодателей. Кроме того, сам запрет изменился по форме. Теперь законодатели проголосовали за запрет всей видеорекламы азартных игр на ТВ и запрет на рекламу азартных игр на грузинских сайтах.По ранней версии, видеореклама была допустима во время спортивных мероприятий.При этом реклама будет разрешена лишь на месте проведения спортивных мероприятий по условиям спонсорского контракта и в аэропортах.Остальные поправки вступят в силу с 1 января. Согласно предложенным правительством Грузии поправкам, объектом налогообложения станет системное электронное устройство любых игр.Подоходным налогом и налогом на прибыль будет облагаться разница между ставкой и итоговым выигрышем. Налоговая ставка подоходного налога и налога на прибыль составит по 10% и будет ежемесячной.Кроме того, подоходным налогом в размере 2% будет облагаться сумма, выносимая лицом со счета после участия в азартной или прибыльной игре.Авторы законопроекта предполагают, что это принесет бюджету в 2022 году 127 миллионов лари только в виде налога на прибыль и еще 98 миллионов лари в виде подоходного налога.Еще одним запретом для азартного бизнеса станет повышение минимально допустимого возраста для принятия участия в азартных играх – с 18 до 25 лет. Кроме того, запрет на азартные игры распространится на лудоманов (зависимых от азартных игр) и определенную категорию лиц, которым государство запретит играть. Второй список будет позднее составлен министерством финансов Грузии. Уже известно, что в него войдут чиновники и граждане со статусом социально незащищенного лица.По оценке инициаторов проекта, это лишит права играть почти 1 миллион человек, а бюджет из-за этого лишится 50 миллионов ежегодного дохода.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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