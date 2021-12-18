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https://sputnik-georgia.ru/20211218/chto-nelzya-delat-v-den-pamyati-nikolaya-chudotvortsa-primety-prazdnika-262967900.html
Что нельзя делать в день памяти Николая Чудотворца: приметы праздника
Что нельзя делать в день памяти Николая Чудотворца: приметы праздника
В день Николая Чудотворца продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T20:44+0400
2021-12-18T21:46+0400
религия
справки
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День памяти святого Николая Чудотворца православная церковь отмечает 19 декабря.В Грузии день памяти Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых грузинами святых, называется Николозоба – праздничные службы проходят во всех действующих церквях страны. В этот день все Николаи-Николозы отмечают именины.Святой Николай прославился как великий угодник Божий – святителя почитают как скорого помощника в самых безнадежных и неразрешимых проблемах как духовных, так и житейских. Чудотворца считают покровителем моряков, купцов и детей. Земледельцы молятся святому о хорошей погоде, о богатом урожае. Чудотворец помогает и в поисках любви. О святом в народе говорили: "Второй заступник после Господа".Свидетельства о многочисленных чудесах, совершенных Николаем Чудотворцем, и его необычайном милосердии, сохранились в церковном предании.И по сей день святой оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать в день памяти Николая Чудотворца, а также о приметах, связанных с праздником.Что можно делатьНа Руси день памяти Чудотворца считали последним в году, когда нужно было раздать долги, так как верили, что в противном случае семья в будущем году будет бедствовать. В этот день обязательно мирились с теми, с кем были в ссоре.В день памяти святого Николая мужчины вставали пораньше, чтобы обойти весь двор – по приметам, если хозяин дома не обойдет первым свой двор, то быть беде в грядущем году.День памяти святого Николая считали чудесным днем, когда любые желания и мечты исполняются. Поэтому девушки в праздник гадали, чтобы узнать свою судьбу, выйдут ли замуж или нет. В частности, перед сном у кровати ставили стакан воды и приговаривали: "Суженный-ряженный приди ко мне испить водицы". В старину верили, что тот, кто приснится и будет судьбой.В день памяти Чудотворца, по традиции срывали небольшую ветку вишневого дерева и ставили в вазу. По приметам, если ветка зацветала к весне, то девушка обязательно выходила замуж.Что нельзя делатьВ день Николая Чудотворца продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты.В праздник нельзя делать ремонт и заниматься тяжелым физическим трудом. Также нельзя делать работу по дому, поэтому хозяйки проводят уборку до наступления торжества.Нельзя 19 декабря шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием. По приметам это может навлечь на дом неприятности.В день Николая Чудотворца, как и в другие церковные праздники, нельзя спорить, конфликтовать и ругать детей. В праздник также нельзя сплетничать и злословить.Нельзя грустить и отказывать в помощи бедным и нуждающимся. По приметам 19 декабря нельзя стричь волосы.В праздник нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.Приметы праздникаВ день святого Николая много примет было связано с погодой. Например, если в праздник холодно, то и весь сезон будет холодным.Если 19 декабря тепло – это примета, указывающая, что зима будет ясной и без сильных морозов.По приметам зима будет холодной, морозной и суровой, если снег выпал до праздника, а если появился иней, то год будет урожайным и богатым.Большого урожая ждали, если в день Николая Чудотворца с утра солнечно и морозно.В день Чудотворца ничего нельзя делать для себя – можно делать только для нуждающихся. В тоже время давать в праздник деньги взаймы плохая примета.Есть примета, если в этот день загадать желание, то святой Николай посодействует его исполнению.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20181218/Den-Nikolaya-Chudotvortsa-2018-chudesa-molitvy-zhitie-Svyatogo-243547589.html
https://sputnik-georgia.ru/20211217/v-god-tigra-na-stole-dolzhny-byt-imenno-eti-blyuda-262942844.html
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религия , справки

Что нельзя делать в день памяти Николая Чудотворца: приметы праздника

20:44 18.12.2021 (обновлено: 21:46 18.12.2021)
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкПоклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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В день Николая Чудотворца продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты
День памяти святого Николая Чудотворца православная церковь отмечает 19 декабря.
В Грузии день памяти Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых грузинами святых, называется Николозоба – праздничные службы проходят во всех действующих церквях страны. В этот день все Николаи-Николозы отмечают именины.
Святой Николай прославился как великий угодник Божий – святителя почитают как скорого помощника в самых безнадежных и неразрешимых проблемах как духовных, так и житейских. Чудотворца считают покровителем моряков, купцов и детей. Земледельцы молятся святому о хорошей погоде, о богатом урожае. Чудотворец помогает и в поисках любви. О святом в народе говорили: "Второй заступник после Господа".
Свидетельства о многочисленных чудесах, совершенных Николаем Чудотворцем, и его необычайном милосердии, сохранились в церковном предании.
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День Николая Чудотворца 2019: чудеса, молитвы, житие Святого
18 декабря 2018, 19:31
И по сей день святой оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать в день памяти Николая Чудотворца, а также о приметах, связанных с праздником.

Что можно делать

На Руси день памяти Чудотворца считали последним в году, когда нужно было раздать долги, так как верили, что в противном случае семья в будущем году будет бедствовать. В этот день обязательно мирились с теми, с кем были в ссоре.
В день памяти святого Николая мужчины вставали пораньше, чтобы обойти весь двор – по приметам, если хозяин дома не обойдет первым свой двор, то быть беде в грядущем году.
День памяти святого Николая считали чудесным днем, когда любые желания и мечты исполняются. Поэтому девушки в праздник гадали, чтобы узнать свою судьбу, выйдут ли замуж или нет. В частности, перед сном у кровати ставили стакан воды и приговаривали: "Суженный-ряженный приди ко мне испить водицы". В старину верили, что тот, кто приснится и будет судьбой.
В день памяти Чудотворца, по традиции срывали небольшую ветку вишневого дерева и ставили в вазу. По приметам, если ветка зацветала к весне, то девушка обязательно выходила замуж.
Салат Оливье - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
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Что нельзя делать

В день Николая Чудотворца продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты.
В праздник нельзя делать ремонт и заниматься тяжелым физическим трудом. Также нельзя делать работу по дому, поэтому хозяйки проводят уборку до наступления торжества.
Нельзя 19 декабря шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием. По приметам это может навлечь на дом неприятности.
В день Николая Чудотворца, как и в другие церковные праздники, нельзя спорить, конфликтовать и ругать детей. В праздник также нельзя сплетничать и злословить.
Нельзя грустить и отказывать в помощи бедным и нуждающимся. По приметам 19 декабря нельзя стричь волосы.
В праздник нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.
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Приметы праздника

В день святого Николая много примет было связано с погодой. Например, если в праздник холодно, то и весь сезон будет холодным.
Если 19 декабря тепло – это примета, указывающая, что зима будет ясной и без сильных морозов.
По приметам зима будет холодной, морозной и суровой, если снег выпал до праздника, а если появился иней, то год будет урожайным и богатым.
Большого урожая ждали, если в день Николая Чудотворца с утра солнечно и морозно.
В день Чудотворца ничего нельзя делать для себя – можно делать только для нуждающихся. В тоже время давать в праздник деньги взаймы плохая примета.
Есть примета, если в этот день загадать желание, то святой Николай посодействует его исполнению.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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