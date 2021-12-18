https://sputnik-georgia.ru/20211218/stalo-izvestno-kto-poedet-na-venetsianskuyu-biennale-ot-gruzii-262960555.html

Стало известно, кто поедет на Венецианскую биеннале от Грузии

Стало известно, кто поедет на Венецианскую биеннале от Грузии

В Венеции грузинский проект будет представлен на острове Джудекка, который будет в распоряжении Грузии с 13 апреля 2022 года по 1 декабря 2022 года 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T12:31+0400

2021-12-18T12:31+0400

2021-12-18T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Грузинский Минкульт выявил победителя, который представит Грузию на Венецианскую международную биеннале искусств.Победителем стал проект "Мне жаль сад". Представитель проекта – организация "Между состояниями". Авторы проекта – Мариам Натрошвили и Давид (Дату) Джинчарадзе.Проект признан победителем путем тайного голосования большинством голосов конкурсной комиссии. Всего в конкурсе участвовало 15 проектов."Между состояниями" – это независимая платформа, основанная на трансдисциплинарных художественных практиках, сочетающая медиаискусство, технологии, науку и другие элементы современной культуры. Главный принцип функционирования платформы – комплексный кураторский подход, направленный на изучение новых форм и репрезентации. "Между состояниями" была основана в 2018 году и с тех пор ежегодно проводит масштабные выставки, тем самым помогая создать контекст для развития нового медиаискусства в Грузии.В Венеции грузинский проект будет представлен на острове Джудекка, который будет в распоряжении Грузии с 13 апреля 2022 года по 1 декабря 2022 года.При этом впервые в этом году в течение первого месяца 59-й Венецианской биеннале в Национальном павильоне Грузии будет действовать молодежная резиденция искусства. В ней примут участие художники и искусствоведы из Грузии в возрасте до 30 лет. Срок пребывания в резиденции составит один месяц, и ее участников выберут на основе конкурса, который объявят в январе 2022 года.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, венецианская биеннале, искусство, венеция, министерство образования, науки, культуры и спорта