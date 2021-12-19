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https://sputnik-georgia.ru/20211219/megan-foks-raskritikovali-za-chrezmernoe-uvlechenie-plastikoy-262929041.html
Меган Фокс раскритиковали за чрезмерное увлечение пластикой
Меган Фокс раскритиковали за чрезмерное увлечение пластикой
Фанаты недоумевают: пошла ли их кумир на очередное преображение, или это просто реклама клиники хирургической пластики
2021-12-19T13:03+0400
2021-12-19T13:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
шоу-бизнес
зарубежные звезды
меган фокс
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Американскую актрису Меган Фокс папарацци "поймали" сразу после выхода из клиники пластической хирургии.Фокс была замечена фотографами на улицах Беверли-Хиллз за ночным походом к пластическому хирургу. Известно, что клинику, которую посетила звезда, также любит Ким Кардашьян.Папарацци запечатлели актрису, когда она выходила из центра. Подборку кадров со звездой опубликовал DailyMail, однако, сделала ли актриса что-то со своим лицом, по кадрам понять трудно.Многие предположили, что поход Меган в клинику не что иное, как реклама. Ведь по выходу из здания звезда не надела маску, что сделало ее более узнаваемой. Также в руках она несла пакет с названием клиники.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ким кардашьян, шоу-бизнес, зарубежные звезды, меган фокс

Меган Фокс раскритиковали за чрезмерное увлечение пластикой

13:03 19.12.2021
© AP Photo / Evan AgostiniМеган Фокс
Меган Фокс - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Evan Agostini
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Фанаты недоумевают: пошла ли их кумир на очередное преображение или это просто реклама клиники хирургической пластики
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Американскую актрису Меган Фокс папарацци "поймали" сразу после выхода из клиники пластической хирургии.
Фокс была замечена фотографами на улицах Беверли-Хиллз за ночным походом к пластическому хирургу. Известно, что клинику, которую посетила звезда, также любит Ким Кардашьян.
© AP Photo / Chris PizzeloМеган Фокс
Меган Фокс - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
Меган Фокс
© AP Photo / Chris Pizzelo
Папарацци запечатлели актрису, когда она выходила из центра. Подборку кадров со звездой опубликовал DailyMail, однако, сделала ли актриса что-то со своим лицом, по кадрам понять трудно.
Многие предположили, что поход Меган в клинику не что иное, как реклама. Ведь по выходу из здания звезда не надела маску, что сделало ее более узнаваемой. Также в руках она несла пакет с названием клиники.
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