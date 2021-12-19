https://sputnik-georgia.ru/20211219/megan-foks-raskritikovali-za-chrezmernoe-uvlechenie-plastikoy-262929041.html

Меган Фокс раскритиковали за чрезмерное увлечение пластикой

Меган Фокс раскритиковали за чрезмерное увлечение пластикой

Фанаты недоумевают: пошла ли их кумир на очередное преображение, или это просто реклама клиники хирургической пластики

2021-12-19T13:03+0400

2021-12-19T13:03+0400

2021-12-19T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Американскую актрису Меган Фокс папарацци "поймали" сразу после выхода из клиники пластической хирургии.Фокс была замечена фотографами на улицах Беверли-Хиллз за ночным походом к пластическому хирургу. Известно, что клинику, которую посетила звезда, также любит Ким Кардашьян.Папарацци запечатлели актрису, когда она выходила из центра. Подборку кадров со звездой опубликовал DailyMail, однако, сделала ли актриса что-то со своим лицом, по кадрам понять трудно.Многие предположили, что поход Меган в клинику не что иное, как реклама. Ведь по выходу из здания звезда не надела маску, что сделало ее более узнаваемой. Также в руках она несла пакет с названием клиники.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ким кардашьян, шоу-бизнес, зарубежные звезды, меган фокс