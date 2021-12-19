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Меган Фокс раскритиковали за чрезмерное увлечение пластикой
© AP Photo / Evan AgostiniМеган Фокс
© AP Photo / Evan Agostini
Фанаты недоумевают: пошла ли их кумир на очередное преображение или это просто реклама клиники хирургической пластики
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Американскую актрису Меган Фокс папарацци "поймали" сразу после выхода из клиники пластической хирургии.
Фокс была замечена фотографами на улицах Беверли-Хиллз за ночным походом к пластическому хирургу. Известно, что клинику, которую посетила звезда, также любит Ким Кардашьян.
© AP Photo / Chris PizzeloМеган Фокс
Меган Фокс
© AP Photo / Chris Pizzelo
Папарацци запечатлели актрису, когда она выходила из центра. Подборку кадров со звездой опубликовал DailyMail, однако, сделала ли актриса что-то со своим лицом, по кадрам понять трудно.
Многие предположили, что поход Меган в клинику не что иное, как реклама. Ведь по выходу из здания звезда не надела маску, что сделало ее более узнаваемой. Также в руках она несла пакет с названием клиники.
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