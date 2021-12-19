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"Я доверяю ему" - Леди Гага откровенно об отношениях с Брэдли Купером
© photo: Sputnik / Anna Salynskaya/
Романтическая связь все же привиделась или есть предпосылки? Поклонники до сих пор ломают голову
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Всемирно известная певица и актриса Леди Гага откровенно поговорила об отношениях с коллегой Брэдли Купером в интервью журналу Entertainment Weekly.
Слухи об отношениях Купера и Гаги до сих пор будоражат поклонников, начиная с 2018 года, когда артисты сыграли главные роли в фильме "Звезда родилась".
© AFP / A.M.P.A.S/Matt SaylesАмериканский актер Брэдли Купер и певица Леди Гага выступают на 91-ой премии Оскар в театре "Долби" в Голливуде
Американский актер Брэдли Купер и певица Леди Гага выступают на 91-ой премии Оскар в театре "Долби" в Голливуде
© AFP / A.M.P.A.S/Matt Sayles
И вот, Леди Гага решила откровенно поговорить на эту тему. По словам Гаги, они с Купером до сих пор продолжают поддерживать связь и близко общаются. Артистка призналась, что даже обращается к нему за советами.
Один из последних касался роли Гаги в фильме "Дом Гуччи", где она сыграла Патрицию Реджани. С Брэдли Купером Леди Гага обсудила свою роль.
"Я доверяю ему. Я всегда ценила его поддержку, его советы и его мнение о всех моих начинаниях", — призналась она.
Несмотря на то, что поклонники любят приписывать Куперу и Гаге роман, сами артисты утверждают, что их связывает только дружба.
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