https://sputnik-georgia.ru/20211219/ya-doveryayu-emu---ledi-gaga-otkrovenno-ob-otnosheniyakh-s-bredli-kuperom-262929605.html

"Я доверяю ему" - Леди Гага откровенно об отношениях с Брэдли Купером

"Я доверяю ему" - Леди Гага откровенно об отношениях с Брэдли Купером

Романтическая связь все же привиделась или есть предпосылки? Поклонники до сих пор ломают голову

2021-12-19T14:02+0400

2021-12-19T14:02+0400

2021-12-19T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Всемирно известная певица и актриса Леди Гага откровенно поговорила об отношениях с коллегой Брэдли Купером в интервью журналу Entertainment Weekly.Слухи об отношениях Купера и Гаги до сих пор будоражат поклонников, начиная с 2018 года, когда артисты сыграли главные роли в фильме "Звезда родилась".И вот, Леди Гага решила откровенно поговорить на эту тему. По словам Гаги, они с Купером до сих пор продолжают поддерживать связь и близко общаются. Артистка призналась, что даже обращается к нему за советами.Один из последних касался роли Гаги в фильме "Дом Гуччи", где она сыграла Патрицию Реджани. С Брэдли Купером Леди Гага обсудила свою роль.Несмотря на то, что поклонники любят приписывать Куперу и Гаге роман, сами артисты утверждают, что их связывает только дружба.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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леди гага, шоу-бизнес, зарубежные звезды, брэдли купер