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"Я доверяю ему" - Леди Гага откровенно об отношениях с Брэдли Купером
"Я доверяю ему" - Леди Гага откровенно об отношениях с Брэдли Купером
Романтическая связь все же привиделась или есть предпосылки? Поклонники до сих пор ломают голову
2021-12-19T14:02+0400
2021-12-19T14:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
леди гага
шоу-бизнес
зарубежные звезды
брэдли купер
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Всемирно известная певица и актриса Леди Гага откровенно поговорила об отношениях с коллегой Брэдли Купером в интервью журналу Entertainment Weekly.Слухи об отношениях Купера и Гаги до сих пор будоражат поклонников, начиная с 2018 года, когда артисты сыграли главные роли в фильме "Звезда родилась".И вот, Леди Гага решила откровенно поговорить на эту тему. По словам Гаги, они с Купером до сих пор продолжают поддерживать связь и близко общаются. Артистка призналась, что даже обращается к нему за советами.Один из последних касался роли Гаги в фильме "Дом Гуччи", где она сыграла Патрицию Реджани. С Брэдли Купером Леди Гага обсудила свою роль.Несмотря на то, что поклонники любят приписывать Куперу и Гаге роман, сами артисты утверждают, что их связывает только дружба.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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леди гага, шоу-бизнес, зарубежные звезды, брэдли купер

"Я доверяю ему" - Леди Гага откровенно об отношениях с Брэдли Купером

14:02 19.12.2021
© photo: Sputnik / Anna Salynskaya / Перейти в фотобанкПевица Леди Гага
Певица Леди Гага - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© photo: Sputnik / Anna Salynskaya
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Романтическая связь все же привиделась или есть предпосылки? Поклонники до сих пор ломают голову
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Всемирно известная певица и актриса Леди Гага откровенно поговорила об отношениях с коллегой Брэдли Купером в интервью журналу Entertainment Weekly.
Слухи об отношениях Купера и Гаги до сих пор будоражат поклонников, начиная с 2018 года, когда артисты сыграли главные роли в фильме "Звезда родилась".
© AFP / A.M.P.A.S/Matt SaylesАмериканский актер Брэдли Купер и певица Леди Гага выступают на 91-ой премии Оскар в театре "Долби" в Голливуде
Американский актер Брэдли Купер и певица Леди Гага выступают на 91-ой премии Оскар в театре Долби в Голливуде - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
Американский актер Брэдли Купер и певица Леди Гага выступают на 91-ой премии Оскар в театре "Долби" в Голливуде
© AFP / A.M.P.A.S/Matt Sayles
И вот, Леди Гага решила откровенно поговорить на эту тему. По словам Гаги, они с Купером до сих пор продолжают поддерживать связь и близко общаются. Артистка призналась, что даже обращается к нему за советами.
Один из последних касался роли Гаги в фильме "Дом Гуччи", где она сыграла Патрицию Реджани. С Брэдли Купером Леди Гага обсудила свою роль.
"Я доверяю ему. Я всегда ценила его поддержку, его советы и его мнение о всех моих начинаниях", — призналась она.
Несмотря на то, что поклонники любят приписывать Куперу и Гаге роман, сами артисты утверждают, что их связывает только дружба.
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