https://sputnik-georgia.ru/20211220/do-novogo-goda-omikron-ne-vyzovet-rezkogo-ukhudsheniya-epidsituatsii-v-gruzii---gamkrelidze-263005630.html
До Нового года "омикрон" не вызовет резкого ухудшения эпидситуации в Грузии - Гамкрелидзе
До Нового года "омикрон" не вызовет резкого ухудшения эпидситуации в Грузии - Гамкрелидзе
Первые два случая инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" лабораторно подтверждены в Грузии 20 декабря 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T17:29+0400
2021-12-20T17:29+0400
2021-12-20T17:29+0400
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амиран гамкрелидзе
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Появление в Грузии нового штамма коронавируса "омикрон" не вызовет резкого ухудшения эпидситуации в стране, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе во время онлайн-брифинга.По его словам, до Нового года ухудшения эпидситуации не ожидается."Омикрон" добрался до Грузии - кто ввез в страну новый штамм коронавируса?>>Как рассказал главный эпидемиолог, в двух выявленных случаях "омикрона" болезнь протекает в легкой форме. Что касается контактов инфицированных, то в первом случае речь идет о десяти, а во втором о 16 контактах. При этом 11 из них - иностранцы.Один из инфицированных прибыл из США, второй - из Дубаи.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже по меньшей мере в 90 странах мира.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19
До Нового года "омикрон" не вызовет резкого ухудшения эпидситуации в Грузии - Гамкрелидзе
Первые два случая инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" лабораторно подтверждены в Грузии 20 декабря
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Появление в Грузии нового штамма коронавируса "омикрон" не вызовет резкого ухудшения эпидситуации в стране, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе во время онлайн-брифинга.
По его словам, до Нового года ухудшения эпидситуации не ожидается.
"Этот штамм распространяется примерно в три-четыре раза быстрее, он наиболее восприимчив людьми до 40 лет, а также детьми... В целом эпидемическая ситуация у нас медленно, но за последние три недели улучшилась. То есть улучшаются все показатели, характерные для эпидемиологической ситуации, в том числе снижается и уровень смертности. Продолжается динамика движения к стабилизации", - сказал Гамкрелидзе.
Как рассказал главный эпидемиолог, в двух выявленных случаях "омикрона" болезнь протекает в легкой форме. Что касается контактов инфицированных, то в первом случае речь идет о десяти, а во втором о 16 контактах. При этом 11 из них - иностранцы.
Один из инфицированных прибыл из США, второй - из Дубаи.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже по меньшей мере в 90 странах мира.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
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