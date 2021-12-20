https://sputnik-georgia.ru/20211220/do-novogo-goda-omikron-ne-vyzovet-rezkogo-ukhudsheniya-epidsituatsii-v-gruzii---gamkrelidze-263005630.html

До Нового года "омикрон" не вызовет резкого ухудшения эпидситуации в Грузии - Гамкрелидзе

До Нового года "омикрон" не вызовет резкого ухудшения эпидситуации в Грузии - Гамкрелидзе

Первые два случая инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" лабораторно подтверждены в Грузии 20 декабря 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T17:29+0400

2021-12-20T17:29+0400

2021-12-20T17:29+0400

общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Появление в Грузии нового штамма коронавируса "омикрон" не вызовет резкого ухудшения эпидситуации в стране, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе во время онлайн-брифинга.По его словам, до Нового года ухудшения эпидситуации не ожидается."Омикрон" добрался до Грузии - кто ввез в страну новый штамм коронавируса?>>Как рассказал главный эпидемиолог, в двух выявленных случаях "омикрона" болезнь протекает в легкой форме. Что касается контактов инфицированных, то в первом случае речь идет о десяти, а во втором о 16 контактах. При этом 11 из них - иностранцы.Один из инфицированных прибыл из США, второй - из Дубаи.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже по меньшей мере в 90 странах мира.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211218/shtamm-koronavirusa-omikron-vyyavili-uzhe-v-89-stranakh-262968801.html

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19