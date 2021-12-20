https://sputnik-georgia.ru/20211220/igornyy-biznes-vryad-li-smozhet-finansirovat-gruzinskiy-sport-v-dalneyshem-263008728.html

Игорный бизнес вряд ли сможет финансировать грузинский спорт в дальнейшем

Игорный бизнес вряд ли сможет финансировать грузинский спорт в дальнейшем

Ассоциация игорного бизнеса Грузии уверена, что новые регуляции негативно отразятся не только на секторе азартных игр, но и на всем грузинском спорте в целом 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T17:59+0400

2021-12-20T17:59+0400

2021-12-20T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Ужесточение правил работы игорного бизнеса поставят сектор в тяжелые условия - он будет вынужден оптимизировать свои расходы и сделает невозможным дальнейшее спонсирование развития спорта в Грузии, говорится заявлении Ассоциации игорного бизнеса Грузии.Парламент Грузии во втором чтении принял поправки о запрете рекламы азартных игр, за исключением мест проведения спортивных мероприятий, и увеличении налогов для игорного бизнеса. Кроме того, увеличивается минимально допустимый возраст для принятия участия в азартных играх – с 18 до 25 лет. В окончательном чтении изменения планируется принять на внеочередной сессии. Поправки об азартных играх приняты во втором чтении: что изменилось>>В ассоциации подчеркнули, что ожидаемые ограничения тяжким грузом лягут на компании, работающие в секторе игорного бизнеса."Несмотря на нашу большую обеспокоенность, это автоматически приведет к необходимости оптимизации расходов и сделает невозможным дальнейшее инвестирование в развитие грузинского спорта", - сказано в заявлении.В ассоциации отмечают, что индустрии придется сократить или отказаться и от спортивных трансляций."Как бы болезненно ни было принимать такое решение, власть не оставляет нам другого выбора", - говорится в заявлении.С инициативой ужесточить правила работы онлайн-казино в стране ранее выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, на первом этапе планируется повысить налоги для онлайн-казино, запретить рекламу и увеличить возрастной барьер пользователей подобных заведений до 25 лет. Второй этап предусматривает полный запрет работы всех онлайн-казино. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211214/strasti-vokrug-zakonoproekta-ob-azartnykh-igrakh-nakalyayutsya---dve-storony-odnoy-medali-262859080.html

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