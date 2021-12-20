https://sputnik-georgia.ru/20211220/kovid-statistika-gruzii-za-sutki-45-letalnykh-iskhodov-262989423.html

Ковид-статистика Грузии: за сутки 45 летальных исходов

Ковид-статистика Грузии: за сутки 45 летальных исходов

В клиниках Грузии к этому времени 1 430 тяжелых ковид-пациентов, 314 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T12:31+0400

2021-12-20T12:31+0400

2021-12-20T12:31+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262896769_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_bb2d0bd4d35ea8e169b396ab5c3874d5.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 1 296 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 45 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 910 456 случаев заболевания коронавирусом, 13 116 стали жертвами COVID-19.В школах Грузии снизилось число выявленных случаев коронавируса>>За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 127 человек, с начала пандемии – 863 076.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 600 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 197, Аджария – 122, Квемо Картли – 85, Кахети – 71, Самегрело - Земо Сванети – 64, Шида Картли – 56, Гурия – 34, Мцхета-Мтианети – 31, Самцхе-Джавахети – 31, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.На данный момент в Грузии 34 238 активных случаев заболевания, 5 774 человека находятся на стационарном лечении. Состояние 1 430 пациентов тяжелое, из них 314 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 071 гражданин помещен в ковид-гостиницы. 27 393 человека проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 31 человек, в самоизоляции – 35 340 человек.В Грузии за последние сутки сделано 22 001 тест на коронавирус: 14 145 – на антиген, 7 856 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 19 декабря, составляет 5,89%, за две недели – 6,93%, за семь дней – 6,39%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211219/shtamm-koronavirusaomikron-poka-ne-dobralsya-do-gruzii-262975193.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика