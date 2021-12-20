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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Ковид-статистика Грузии: за сутки 45 летальных исходов
Ковид-статистика Грузии: за сутки 45 летальных исходов
В клиниках Грузии к этому времени 1 430 тяжелых ковид-пациентов, 314 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T12:31+0400
2021-12-20T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 1 296 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 45 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 910 456 случаев заболевания коронавирусом, 13 116 стали жертвами COVID-19.В школах Грузии снизилось число выявленных случаев коронавируса&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 127 человек, с начала пандемии – 863 076.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 600 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 197, Аджария – 122, Квемо Картли – 85, Кахети – 71, Самегрело - Земо Сванети – 64, Шида Картли – 56, Гурия – 34, Мцхета-Мтианети – 31, Самцхе-Джавахети – 31, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.На данный момент в Грузии 34 238 активных случаев заболевания, 5 774 человека находятся на стационарном лечении. Состояние 1 430 пациентов тяжелое, из них 314 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 071 гражданин помещен в ковид-гостиницы. 27 393 человека проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 31 человек, в самоизоляции – 35 340 человек.В Грузии за последние сутки сделано 22 001 тест на коронавирус: 14 145 – на антиген, 7 856 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 19 декабря, составляет 5,89%, за две недели – 6,93%, за семь дней – 6,39%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: за сутки 45 летальных исходов

12:31 20.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса и уличная торговля - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса и уличная торговля - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В клиниках Грузии к этому времени 1 430 тяжелых ковид-пациентов, 314 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 1 296 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 45 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 910 456 случаев заболевания коронавирусом, 13 116 стали жертвами COVID-19.
В школах Грузии снизилось число выявленных случаев коронавируса>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 127 человек, с начала пандемии – 863 076.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 600 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 197, Аджария – 122, Квемо Картли – 85, Кахети – 71, Самегрело - Земо Сванети – 64, Шида Картли – 56, Гурия – 34, Мцхета-Мтианети – 31, Самцхе-Джавахети – 31, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.
На данный момент в Грузии 34 238 активных случаев заболевания, 5 774 человека находятся на стационарном лечении. Состояние 1 430 пациентов тяжелое, из них 314 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 071 гражданин помещен в ковид-гостиницы. 27 393 человека проходят курс лечения на дому.
Эпидемия коронавируса и уличная торговля - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
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В карантинных пространствах остаются 31 человек, в самоизоляции – 35 340 человек.
В Грузии за последние сутки сделано 22 001 тест на коронавирус: 14 145 – на антиген, 7 856 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 19 декабря, составляет 5,89%, за две недели – 6,93%, за семь дней – 6,39%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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